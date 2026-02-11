年宵市場賣藝術品 「無限笑杯」籲人定勝天、陶匙波板糖籲活在當下 藝術家盼回歸大眾︱Yahoo

一班藝術家以展銷展覽「迷失固力果」融入年宵，左起為藝術家鄧智軒、策展人譚敏濠、策展人黎倩華、藝術家陳曉慧、藝術團隊「幽靈壞腦」成員小巴。

【Yahoo新聞報道】農曆新年將至，在一片紅檔檔的賀年產品之中，一班藝術家嘗試以藝術品融入年宵，打破藝術品只在展覽中展示的既定印象。展銷展覽以「迷失固力果」為題，策展人之一黎倩華（阿步）指，日本知名食品品牌固力果喻意活力和能量，與年宵的吉利形象不謀而合，「我哋嘅作品可唔可以『迷失』喺一個場域入面，藝術作品去到年宵市場，就係想有一個錯置嘅狀態」。攤檔共有 15 份作品，由食物、吊飾到陶瓷作品，所有作品均可供購買，定價由數十元至 800 多元。滿足市民食玩買心情之時，亦把藝術回歸大眾。

「迷失固力果」展銷展覽由本周三（11日）起於葵青年宵市場舉行，展期共七天。參與的 15 位藝術家涵蓋多種媒介，將展出繪畫、文字、印刷、雕塑、織物、飲食、影像及新媒體等特製藝術作品。展覽內亦會展出三位「元老級」藝術家的作品，當中包括關注勞工議題的藝術家程展緯，惟只供展出不予以購買。

「鬆動」藝術品的高級感

策展人之一譚敏濠（Manet）指，過往大眾對藝術品印象是高級感極重，「要喺啲白色空間，然後擺一啲嘢入去，但呢種另類空間有趣嘅地方係，嗰個空間本身已經有佢一定嘅意義，而你放咗一件 work（作品）去回應呢個空間，佢會配合呢個場景去成為一個 event（活動）去發生」。阿步亦指，藝術家平日的生存方法多是教學、舉辦展覽，令她開始反思藝術的可能性，「我覺得同香港有關嘅係土地嘅事情，就係點樣喺一啲 out of the box（另類）嘅空間去發生一啲嘢，而嗰樣嘢唔係用高昂嘅租金去換取返嚟」。

策展人之一譚敏濠（Manet）指，希望鬆動大眾對藝術的印象，亦可令藝術家嘗試將作品向非業內人士推廣的方法。

Manet 補充，固力果會令人聯想到廣告板上那位張開雙臂、永遠向前衝的跑手，但加上「迷失」令人反思跑手的終點，在活力的背後蘊藏了哪些意義，「好似年宵就係賣花、賣吉利嘢，但我哋賣 art work（藝術品）嘅時候，啲人行過嚟睇，咦點解唔係我哋平時睇嘅嘢嚟嘅？我覺得可以慢慢鬆動大家對於貨品、藝術嘅既定印象」。

他期望大眾明白藝術品長存在生活四周，「好高級嘅藝術品有資源去曝光，我哋呢啲少資源嘅時候，聲量會自然壓細咗，但其實佢係存在，甚至反而有一種 organic（有機）嘅發生，你唔知呢度有個咁嘅展覽，突然間行過嚟睇，就遇到一個藝術品」。

譚敏濠（Manet）的作品以相片作媒介，他每天會到維園年宵市場拍攝花檔的花，沖曬後到攤檔賣相，定價將會依維圍攤檔價錢。

拿捏展覽與文創市集的平衡

阿步強調，是次展銷展覽既不是展覽，同樣不想落入文創市集的結構之中，因此精心挑選的藝術家均是比較擁抱實驗性，更會為年宵這個場域特意創作新作品。Manet 則指，在空間設計上亦避免使用坊間藝術展的雪白佈置，「嘗試用好『地踎』擺嘢嘅 setting（佈置），啲作品可以拎上手，行埋去玩、摸到作品，而唔係企喺度睇完就算」。

年宵面向普羅大眾，Manet 笑言已預計到時或會出現「雞同鴨講」狀況，但亦令藝術家嘗試如何向大眾介紹自己的作品，「用詞上一定唔係啲高深嘅學術用語，可能要花多啲時間去講呢件事係咩嚟，但一般講買賣就係畀完錢就走，唔使解釋咁多嘢，呢個『解釋』喺呢次展覽都係一個重要嘅元素」。

黎倩華（阿步）的作品是有甜酸苦辣四種口味的能量棒，源自她從事藝術以來的心情而創作，參與者購買後需「抽盲盒」，看看得到哪種口味，每條 34 元。

陶瓷匙羹波板糖 提醒大眾活在當下

陶瓷藝術家鄧智軒（Jack）為是次年宵製作參與式互動裝置「一匙羹的心境」，在一個可愛的大頭笑臉男孩的口中，藏著多支他自製的陶瓷匙羹，匙羹外被糖漿包圍，尤如一支波板糖。市民享用糖果的美味後，便可獲得陶瓷匙羹。

鄧智軒（Jack）製作參與式互動裝置「一匙羹的心境」。

Jack 指，選用味覺元素加入作品，除了滿足港人愛吃的欲望，味蕾亦是很直接的感官，「食嘢嘅時候都會將感覺放到好大，陶瓷作為喺飲食文化入面都好闊，由器物、飲茶、筷子各樣，所以作為陶瓷藝術家，點樣可以用返香港人啱嘅脈絡去經驗呢件事情呢？」他亦尤其強調受眾在其作品中的參與，「藝術係沿自生活，今次要有大家食嘅動作，如果唔係佢就會淪為雕塑、裝置，所以社區都可以一齊去創作」。他希望作品可以提醒大眾，在迷失之中捉緊歡樂的甜味，活在當下，「好似一個 memory（回憶）咁，會記得自己喺一個年宵入面食完波板糖仲有隻匙羹，佢記唔記得係藝術品都唔緊要，但記得嗰一刻係有開心過」。

每支匙羹均由鄧智軒（Jack）親手製作，市民享用匙羹外圍的糖果後，便可獲得陶瓷匙羹，每支 120 元。

玩味「預言」裝置 籲人定勝天

二人團隊「幽靈壞腦」則善用港人在迷失時總會求神問卜的精神，創作一組兩件作品「無限笑杯」及「已讀不回答案波」。成員之一小巴指，「已讀不回答案波」改編自西方預言寶物神奇八號球（Magic 8 Ball），原版有 20 個答案為提問者指點迷津，他們改造的則有 8 個模稜兩可答案，包括「已讀」、「Typing…」等，玩味十足，「你本身自己已經有一個答案，就算你再 seek for（尋求）至高無上嘅能量都係無用，如果發生咗啲好差嘅事，神明話就係咁差㗎喇，如果你心態唔好，你都會有啲坐以待斃」。

二人團隊「幽靈壞腦」成員小巴（右）和 Roybird（左）創作一組兩件作品「無限笑杯」及「已讀不回答案波」。

在「已讀不回答案波」中有 8 個模稜兩可答案，玩味十足，每個 228 元。

「無限笑杯」亦是同樣原理，改編自東方人當用的茭杯，「笑杯」代表神明「笑而不語」，他們的裝置中加入磁石，令投擲者每次均會投出「笑杯」。

「無限笑杯」（左）改編自東方人當用的茭杯，投擲者每次均會投出「笑杯」，每個 88 元。

小巴指，有友人曾對她說「迷惘嘅時候不妨迷信一下」，自己也不時會到車公廟參拜，啟發她與團員 Roybird 創作這兩件裝置，「我覺得係好正常，有時好失落就會去尋求一啲信仰、迷信都好，但迷信還迷信，有時候都唔好太沉醉、太相信，你當下嘅判斷先係最重要，人定勝天，命運都係喺自己手」。

藝術家陳曉慧（Allison）創作「秘密蛋糕浴球」作品體驗，讓參與者交換秘密。

製作交換秘密浴球：會覺得無咁孤單

藝術家陳曉慧（Allison）則帶來「秘密蛋糕浴球」作品體驗，市民可寫下一個秘密，並放入杯子蛋糕浴球，留待下一位參與者洗淨和排解。如參與收費活動，更可獲得一個與秘密相關的菲林與拼貼詩吊飾。她指，秘密在人與人之間可以是一種連繫，「同一個與自己無任何關係嘅人分享秘密，呢個交換嘅行為，其實變咗佢哋之間會有一種信任」，每人都可從他人故事之中看到自己的影子，「秘密呢樣嘢好個人，同時好 universal（普遍），大家都係人嘅時候，其實好多嘢都係相似，將呢件事交換嘅時候，可能會覺得無咁孤單」。

市民可寫下一個秘密，並放入杯子蛋糕浴球，留待下一位參與者洗淨和排解，屬免費活動。

如參與收費活動，在浴球中更可獲得一個與秘密相關的菲林與拼貼詩吊飾，當中包括她隨機拍攝的菲林和詩句，引發參與者的想像，每個 78 元。

【「迷失固力果」展銷展覽】

日期：2026年2月11-16日 （農曆十二月廿四至廿九日）

營業時間：12:00-23:00*

地點：葵青年宵市場（葵涌運動場 95 號攤位）

**開幕及剪綵儀式：2026年2月11日（三）17:00-20:00**