年宵市場 林村許願節 《老夫子》武俠展 活動多元齊迎新歲

農曆新年活動去處多，市民可邊玩邊迎接新歲。其中食環署轄下的年宵市場於下周三(11日)至年初一(17日)，一連7天在14個地點舉行，共設約1,500個攤位，方便市民購買年花或應節物品。至於大埔林村亦舉行許願節，除了傳統拋寶碟，大會今年繼續舉辦新春市集，亦會設音樂表演，更放置了1比1的馬匹模型及凱旋門裝置，供市民體驗「拉頭馬」，增添喜氣和好運。而老夫子與新派武俠小說展即日起在灣仔登場，以趣味的方式重現武俠江湖。

年宵市場於下周三(11日)至年初一(17日)清晨7時開市，共設約1,500個濕貨、乾貨和快餐攤位，方便市民選購賀年植物和花卉、新年食品、裝飾和揮春等。食環署指，各農曆年宵市場會應用科技措施監察場內情況，在有需要時實施人流管制，同時會在網頁以紅、黃、綠燈顯示人流情況；亦提醒禁止攜帶LED發光氣球入場，以及市民須保持環境清潔。署方亦會收集檔主自願送出的剩餘花卉，於年初一轉贈安老院、殘疾人士院舍及公立醫院。

許願寶碟維持每個50元

不少人在新春期間到大埔林村拋寶碟盼願望成真。大埔林村許願節將於本月17日(年初一)至3月3日舉行，開放時間朝9晚7，當中初二至初六延長至晚上9時。除有傳統拋寶碟外，亦設有72個市集攤位和音樂表演，大會增設凱旋門裝置，同時加添馬年元素打卡點，包括馬會借出兩隻1比1馬匹模型，於場內展覽，市民更可體驗「拉頭馬」。林村許願廣場主席鄭倫光表示，去年吸引30萬人次，今年料人流更旺。許願寶碟售價維持每個50元，九巴會增設63R專車往返太和站及林村。

文學館舉辦《老夫子》武俠跨界展

新年想「文青」一些，則可到灣仔茂蘿街香港文學館，即日起至3月23日舉行「老夫子帶你闖蕩江湖——香港新派武俠小說展」展覽，設三大主題展區。地下「老夫子帶你闖蕩江湖」以九大場景和雕塑重現趣味江湖；二樓「江湖試煉場」設互動遊戲「絕句識英雄」及「絕世神功大票選」；三樓「武俠不死」展區則展示經典武器並設「武俠DNA測試」。館方常設展亦更新，系統呈現新派武俠小說的發展脈絡。

李家超：促進文化共鳴

行政長官李家超昨在活動致辭表示，展覽是一次文化創新和融合的嘗試，讓市民了解俠義情懷和武俠文學發展脈絡。香港文學館館長羅光萍表示，是次展覽以香港家喻戶曉的文化語言「老夫子」為引，通過多元展陳、互動體驗及專題講座等形式，推動文學與當代生活的對話，連接不同世代、促進文化共鳴。

香港賽馬會慈善事務部主管(文化、體育及社區聯繫協作)葉巧兒指，馬會去年再捐助香港藝術發展局及文學館，舉辦一系列展覽，以及教育與外展活動，推廣香港優秀文學作品和文化，並弘揚中華傳統文化的智慧與精粹，而老夫子展覽，正好生動展現上述願景。

