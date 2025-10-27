年宵攤檔竹棚增須加沙袋固定 食環署︰已向攤戶發安全指引

食環署高級總監(行動)周錦洪

年初長沙灣遊樂場年宵市場因強風吹襲致多個攤檔倒塌，須暫停對外開放。食環署昨在年宵市場競投期間宣布，2026年年宵市場增設新要求，規定使用竹棚及移動式帳篷的攤戶，在活動式帳篷的每個邊角及錨固點，均須以沙袋或注水底座等固定，當強烈季候風信號即將發出或生效時，檔主要按需要加固措施，不遵從者或會被終止合約，

食環署高級總監(行動)周錦洪指，署方會與天文台保持聯繫，當有特別天氣情況出現時，盡快向攤戶發放訊息；署方亦已向各攤戶發出安全指引，相信按指引加固足夠應付天氣變化，若實施安全指引後，仍有強風吹到攤位倒塌的情況，署方會再作檢討。

投得快餐攤檔D的Jason就表示，怕天氣會影響年宵的銷情，並認為食環署要沙包加固檔口的新要求合理和容易達成，相信不會增加很多成本，「呢啲係應該做，同容易做嘅事」。

