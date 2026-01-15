「年度品牌開倉節2026」於1月16日起一連四日在亞博登場 AbbyPay母公司交易寶任獨家支付合作夥伴 支援八大主題開倉專區全場電子支付

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月15日 - 踏入一月中旬，距離中華文化中最重要的傳統節日之一農曆新年越來越近，不少市民已密鑼緊鼓為節慶作準備。今年，手機收款應用程式AbbyPay的母公司交易寶 (The Payment Cards Group) 正式成為「年度品牌開倉節2026 」(下稱「首屆品牌開倉節」) 的獨家支付合作夥伴，為展覽集團在八大主題開倉專區的商戶服務，合力提升商戶及用戶的支付體驗並帶來嶄新的展銷場景。這個規模盛大的首屆品牌開倉節將於1 月 16 日至 1 月 19 日在亞洲國際博覽館舉行，場內全面使用電子支付，方便入場市民想買就買。





交易寶將全面支援首屆品牌開倉節的現場電子支付，並透過AbbyPay傾力為夥伴、商戶和用家打造新世代的金融科技商務和零售消費體驗，構建合作共贏的營商生態圈。

首屆品牌開倉節為踏入2026年的香港盛事之一，為「粵車南下」政策實施後，首個面向大灣區居民的大型零售活動，共有超過400個商戶展位，分佈於八大精心策劃的主題開倉專區，包括時尚服飾、家電、潮流精品、美妝護理、健康食品、珠寶鐘錶、嬰幼兒用品及戶外運動等等，提供琳瑯滿目的各式各樣商品，全方位滿足市民辦年貨及迎新歲的需要。潮流品牌愛好者更不可錯過佔地超過6,600平方呎的「I.T MEGA冬日祭」展位，而Bauhaus、YAiCHi、德國寶、BOSCH、ELECTROLUX、SAMSUNG、SIEMENS、PHILIPS、HITACHI等人氣品牌亦會同場推出極具吸引力的開倉優惠。市民可於東涌乘坐免費接駁巴士往返會場，十分便捷。



交易寶是一間產品多元化的支付服務供應商，可因應商戶的不同業務和活動規模、性質、營運模式和目標客戶群，制定安全穩定且切合需要的支付方案，靈活配合商戶的業務發展。無論是傳統模式的卡機或靈活方便的AbbyPay手機收款方案，交易寶的專業團隊均可度身訂造，助商戶拓展商機，並減低創業及日常營運開支。交易寶將全面支援首屆品牌開倉節的現場電子支付，並透過AbbyPay傾力為夥伴、商戶和用家打造新世代的金融科技商務和零售消費體驗，構建合作共贏的營商生態圈。任何商戶和機構如想了解我們的產品服務或加入我們的生態圈，歡迎致電3905 2568或通過WhatsApp (6046 9299) 與客戶服務人員聯絡，亦可電郵至：marketing@abbypay.com.hk。

關於交易寶有限公司

交易寶有限公司（「交易寶」）是一家創新領先的支付科技公司，業務遍佈香港、新加坡及亞太地區。自 2016 年成立以來，交易寶已成為深受信任的收單機構，並擁有所有主要發卡機構和電子錢包網絡的主要會員資格。憑藉其一體化集團架構，交易寶提供端到端數碼支付受理、以 RESTful API 建構的金融雲支付處理，以及支付服務，為中小企帶來全面且以數據為本的支付解決方案。交易寶同時提供 SoftPOS 技術，讓個體商戶直接透過流動裝置受理感應式支付，無需依賴傳統 POS 終端；並透過其支付服務商即服務（PFaaS）平台，協助支付服務供應商推出自有品牌的 SoftPOS 服務。此外，交易寶正構建新一代穩定幣結算能力，助力商戶擁抱受監管數碼貨幣的未來。作為收單處理商，交易寶憑藉其亞洲首個金融雲處理和結算平台，為支付行業提供了重要支持。根植香港、放眼全球，交易寶致力以尖端支付科技賦能商戶，推動全球支付生態系統的高質量發展。

關於AbbyPay

AbbyPay是由亞太區領先支付科技公司交易寶有限公司（The Payment Cards Group Limited）所推出的創新支付品牌。其核心產品SoftPOS解決方案，讓商戶只需使用具NFC功能的Android裝置，即可直接受理感應式支付，無需傳統刷卡機或額外硬體，大幅降低設備購置與維護成本，簡化營運流程並提升效率。AbbyPay同時提供支付服務商即服務（PFaaS）平台，協助支付服務供應商快速開發並推出自有品牌SoftPOS服務，加速市場布局。AbbyPay願景是賦能亞太地區本地商戶，以更低門檻、更靈活的方式數碼化轉型，抓住電子支付趨勢與活動經濟帶來的商機，推動業務持續成長。





