年度最佳電競選手獎由「GO1」選手榮獲！日本電競大獎2025「電競選手獎項」頒獎典禮報導！

表彰國內電競界貢獻的年度盛典「日本電競大獎2025(JAPAN eSPORTS AWARDS 2025)」已於2026年1月12日(一)在橫濱太平洋會展中心北館盛大舉行！

「電競選手獎項」頒發了Under18電競選手獎、MOBA遊戲選手獎、射擊遊戲選手獎、格鬥遊戲選手獎、心智遊戲玩家獎、運動遊戲選手獎、非分類遊戲選手獎。

日本電競大獎2025「電競選手獎項」頒獎典禮

日本電競大獎2025中，經由粉絲投票與評審委員會評選的「電競選手獎項」頒獎典禮已圓滿舉行。

得獎者如下。

AREA310: DORAMIGI

REJECT: HINAO

YUUKI

ZETA DIVISION: mkmldy

Williams Sim Racing / 名古屋OJA: 武藤 壯汰

DRX: Tess

TASUKU

ZETA DIVISION: summertimer

福岡軟銀鷹遊戲: Evi

INSOMNIA: Obuyan

ZETA DIVISION: Rom

ZETA DIVISION: Vitoppo

REJECT: Alf

ZETA DIVISION: DoLisu

ZETA DIVISION: Kznk

CAG OSAKA: Anitun

RIDDLE ORDER: JoxJo

DetonatioN FocusMe: Meiy

VARREL: Nico

FNATIC: YukaF

GOOD 8 SQUAD: KAWANO

RIDDLE ORDER: 高木

DetonatioN FocusMe: GO1

REJECT: Laggia

DRX: LeShar

Under18電競選手獎

「Under18電競選手獎」是專為18歲以下職業選手及高中生以下、肩負電競未來重任的年輕選手所設立的獎項。

特別授予表現或成績優異的選手。

AREA310: DORAMIGI

AREA310: DORAMIGI

AREA310: DORAMIGI選手

能夠站上這個大舞台，我感到無比榮幸。

感謝各位粉絲的支持與投票，讓我能站在這個舞台上。

今年也將繼續努力，若能獲得支持我將非常開心。

謝謝。

YUUKI

YUUKI

YUUKI選手

承蒙賜予如此令人欣喜的獎項，謹此致上誠摯謝意。

我真的很高興。

去年不僅在世博會實況轉播中表現出色，更於全國都道府縣對抗電競錦標賽公開組賽事中奪冠，對我而言是極具意義的一年。

今年也將繼續努力推動「魔法氣泡」活動，希望能再次獲得如此令人欣喜的獎項。

ZETA DIVISION: mkmldy

ZETA DIVISION: mkmldy

ZETA DIVISION: mkmldy選手

承蒙各位粉絲一直以來的支持，本次才能榮獲如此殊榮。

真的很感謝。

我將繼續努力，透過未來的活動以回饋大家。

請大家繼續支持。

運動遊戲選手獎

「運動遊戲選手獎」是頒發給該年度在運動遊戲作品或類型中，展現出卓越表現或取得優異成績的選手之獎項。

Williams Sim Racing / 名古屋OJA: 武藤 壯汰

Williams Sim Racing / 名古屋OJA: 武藤 壮汰

Williams Sim Racing / 名古屋OJA: 武藤 壯汰選手

能夠獲得如此殊榮，我感到無比榮幸。

我玩一款名為「iRacing」的遊戲已經11年了，甚至在「電子賽車」這個詞出現之前就開始玩了。

這款遊戲的樂趣、趣味性、深度，還有那份不合理之處，都蘊含著無可取代的魅力，讓我如著魔般地持續遊玩至今。

能夠走到今天這一步，我認為是託了環境、社群、各位粉絲、團隊成員，以及全球競爭對手與「iRacing」的福。

真的感謝。

DRX: Tess

DRX: Tess

DRX: Tess選手

承蒙投票支持的各位，以及給予如此珍貴機會的日本電競大獎相關人士，衷心感謝。

我感到非常榮幸。

我今年邁入競技生涯的第七年，至今仍歷經過艱辛的時期，以及整個賽季都無法取勝的低潮。

雖然曾經有過對熱愛遊戲感到厭倦的時刻，但如今能獲得如此殊榮，絕非僅憑個人之力。在此衷心感謝始終支持我的DRX團隊成員、家人、朋友以及所有粉絲們。

謝謝大家。

心智遊戲玩家獎

「心智遊戲玩家獎」是授予該年度在心智遊戲作品或類型中，展現卓越表現或取得優異成績之選手的獎項。

TASUKU

TASUKU

TASUKU選手

首先，我要向所有參與電競相關事務的人士，以及實際參與電競的玩家們致上感謝。

電競是需要對手才能成立的競技活動。

對手既是競爭者，有時也是為遊戲增添熱情的夥伴。

我並不認為自己能憑藉自身力量站在這裡。

正因有這樣的各位存在，也正因有為我們加油打氣的人們存在我才深有感觸。

今後也想持續透過推廣「遊戲王」的活動來回饋這部改變我人生的作品。

謝謝。

YUUKI

YUUKI

YUUKI選手

我很榮幸能獲得兩項獎項。

感謝所有投票給我的人。

今後也將持續努力讓更多人認識「魔法氣泡」，致力於擴大「魔法氣泡」社群的規模。

獲頒兩項獎項，真的非常感謝。

ZETA DIVISION: summertimer

ZETA DIVISION: summertimer

ZETA DIVISION: summertimer選手

承蒙賜予如此殊榮，衷心感謝。

我衷心感謝每天支持我的所有人，以及所有為我加油的粉絲。

2026年，我將以加入團隊的契機為起點，朝著目標EWC(Esports World Cup)冠軍邁進，同時在個人賽事中持續挑戰更高境界，懇請各位繼續給予支持與鼓勵。

MOBA遊戲選手獎

「MOBA(多人線上戰鬥競技場)遊戲選手獎」是授予該年度在MOBA遊戲作品或類型中，展現卓越表現與成績的選手之獎項。

INSOMNIA: Obuyan

INSOMNIA: Obuyan

INSOMNIA: Obuyan選手

能在如此美好的場所獲得表揚，真的非常感謝。

對於我這個從小就非常熱愛遊戲、尤其鍾情於MOBA類型的人來說，這份喜悅實在難以言喻。

透過「寶可夢大集結」這款遊戲，我們希望將電競的魅力傳遞給日本乃至全世界，並期盼在2026年能讓各位體驗到熱血沸騰的觀賽盛況。

今天真的謝謝大家。

ZETA DIVISION: Vitoppo

ZETA DIVISION: Vitoppo

ZETA DIVISION: Vitoppo選手

承蒙賜予如此殊榮，謹此致上最誠摯的謝意。

憑藉我個人的力量絕對無法獲獎，但多虧了各位粉絲、所有參與電競事業的人士，以及一同並肩作戰的隊友們，我才能獲得這項殊榮。

我現在真的只有感謝之情。

謝謝。

非分類遊戲選手獎

「非分類遊戲選手獎」是授予在MOBA、射擊、格鬥、運動、益智等類別之外，於特定遊戲作品或類型中展現卓越表現與成績的選手之獎項。

REJECT: Alf

REJECT: Alf

REJECT: Alf選手

能夠像去年一樣再次站上這個舞台，我感到無比榮幸。

2025年是暫停職業活動、充滿挑戰的一年，而2026年我希望能成為無論作為人或選手都能更上一層樓的一年。

謹向平日支持我們的粉絲朋友們，以及所有參與電競事業的同仁們致上由衷的謝意。

今天謝謝大家。

ZETA DIVISION: Kznk

ZETA DIVISION: Kznk

ZETA DIVISION: Kznk選手

我非常高興獲得這項殊榮。

我會繼續努力，請大家繼續支持我。

謝謝。

射擊遊戲選手獎

「射擊遊戲選手獎」是授予該年度在該類型遊戲中展現卓越表現或取得優異成績的選手之獎項。

CAG OSAKA: Anitun

CAG OSAKA: Anitun

CAG OSAKA: Anitun選手

此次能榮獲此獎項，衷心感謝各位粉絲的支持。

2025年是RE:L0:AD 2025賽事中首次獲得亞軍的一年。

我玩「虹彩六號：圍攻行動」已經九年了，這是我玩過最棒的遊戲，讓我覺得玩得非常值得。

感謝夥伴們與各位粉絲。

謝謝。

VARREL: Nico

VARREL: Nico

VARREL: Nico選手

承蒙惠予此等殊榮，衷心感謝。

我全心全意地熱愛「鬥陣特攻」長達九年，但經歷了漫長的低潮期。無論是技術表現不盡理想，還是未能獲得社會認可。如今終於能站在如此重要的舞台上接受表彰，這份喜悅實在難以言喻。

我認為這都要感謝一直支持我的粉絲、社群以及一直陪伴我走到今天的團隊成員。

真的非常感謝。

格鬥遊戲選手獎

「格鬥遊戲選手獎」是授予該年度在格鬥遊戲作品或類型中，展現卓越表現或取得優異成績之選手的獎項。

GOOD 8 SQUAD: KAWANO

GOOD 8 SQUAD: KAWANO

GOOD 8 SQUAD: KAWANO選手

首先，我非常榮幸能夠連續第二年獲得如此殊榮。

自當疫情爆發時，由於新冠肺炎的影響，當時幾乎沒有觀眾，也沒有開放觀眾入場的比賽。

在這樣的環境下，於兩國國技館舉辦的「快打旋風聯盟: 世界錦標賽」中，獲得眾多觀眾的熱情聲援，讓我真切體會到粉絲們的應援確實能成為力量的源泉。

今後也將繼續努力，為下一屆賽事「CAPCOM CUP」奮鬥。

謝謝大家。

DetonatioN FocusMe: GO1

DetonatioN FocusMe: GO1

DetonatioN FocusMe: GO1選手

今天能獲得如此殊榮，我感到無比榮幸。

首先，我要向平日給予支持的家人、隊友，以及DetonatioN FocusMe的全體成員，致上由衷的感謝。

最重要的是，熱愛格鬥遊戲這個類型的各位粉絲們，確實是我最大的動力來源。

真的很感謝。

我開始接觸格鬥遊戲的契機，是受到當時頂尖玩家的玩法所吸引，心想「好想玩出這樣的操作啊」，於是便踏入了格鬥遊戲的世界。

我將銘記這份心意，反過來以能深深吸引人、哪怕只讓對方心動片刻的演出，繼續努力向前行。

今天謝謝大家。

REJECT: Laggia

REJECT: Laggia

REJECT: Laggia選手

首先，我要對獲得如此殊榮表示衷心的感謝。

非常感謝所有投票給我的人。

去年是以新推出的作品「餓狼傳説」作為活動主題的一年。

雖然也經歷過成果不彰的艱難時期，但多虧了REJECT團隊成員與粉絲們真誠的支持，最終得以在最後關頭取得佳績，實在感激不盡。

我衷心期盼能透過自身競技表現，為格鬥技界注入更多活力。懇請各位繼續給予支持與鼓勵。

DRX: LeShar

DRX: LeShar

DRX: LeShar選手

來到日本雖僅兩年，這段時間雖短暫，但能獲邀參加「日本電競大獎2025」實屬榮幸。

能夠走到今天這一步，全仰仗DRX與REJECT、REJECT團隊的各位成員，以及關注格鬥遊戲的粉絲們給予的支持。

真的很感謝。

雖然即將迎來總決賽，但我會全力以赴贏得勝利。

年度最佳電競選手獎

「年度最佳電競選手獎」獎頒發給當年在 MOBA 選手獎、射擊遊戲選手獎、格鬥遊戲選手獎、心理遊戲選手獎、運動遊戲選手獎和非類別遊戲選手獎的獲獎者中表現最傑出的選手獎項。

這也是最具聲望的獎項，代表著年度風雲人物。

DetonatioN FocusMe: GO1

DetonatioN FocusMe: GO1

DetonatioN FocusMe: GO1選手

去年我隸屬於CAG戰隊，原本已決意引退職業電競生涯，但DetonatioN FocusMe向我提出諸多邀約，讓我得以繼續職業生涯，因此在2025年持續精進努力。

我從未想過自己會獲得如此殊榮。

真的多虧了大家。

謝謝。

當我還是上班族時，曾對妻子說：「我想當職業電競選手。不過生活會變成什麼樣子，我還不太清楚。」，結果妻子鼓勵我：「不，GO1的話一定可以。」正是這份支持，才成就了我今日的職業電競人生。

從那時算起大約過了十年，我做夢也沒想到我會得這個獎。

對此我不會自滿，今後也希望能持續累積好成績，還請大家繼續多多指教。

今天謝謝大家。