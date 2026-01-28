年度最解氣復仇片！《腦細天劫》荒島反轉辦公室不平等 社畜翻身大快人心

《腦細天劫》劇照

訴求只是返工嘅打工仔，換來賤格腦細日日mean到上心口，但當二人出差空難過後流落荒島，社畜中女下屬求生有術，權力瞬間逆轉，寸Boss都要忍！今次正宗「搵食艱難」，二人聯手逃走？還是鬥過你死我活？！最攞命社畜復仇戰立即上演，保得住條命仔先係最後大贏家！

《腦細天劫》集黑色幽默及恐怖血腥於一身，唯有元祖級恐怖片大師森溫美（Sam Rami）執導最啱數！至於女主角就由愛情片天后麗素麥雅當絲（Rachel McAdams）擔任，破格呈現兇狠血腥陰暗面！連同型男戴倫奧拜恩（Dylan O'Brien）飾演抵死波士，爆發最攞命關係！導演森溫美：「睇住曾經有權有勢老闆，淪落到跪求自己睇唔起嘅下屬，真係大快人心！我哋嘅故事全世界都會明，我哋要鼓勵社會各界尊重、善待他人，而唔係見高拜見低踩！」

《腦細天劫》劇照

Sad But True的職場悲歌

波士畢列的爸爸原本答應蓮達升職做副總裁，奈何畢列上位即反口，轉身益自己Friend底波友，更明言蓮達在公司「零價值」，完全體現典型職場政治操弄。

之後畢列更連同一班吹水友同事，在蓮達面前公開取笑她玩野外求生「太Kam」，又借故安排她出trip乘機踢走佢，簡直是職場欺凌。

《腦細天劫》完全直擊打工仔痛點；多年付出不被回報、公開羞辱、霸凌，香港人的職場日常全被推到極致，真正Sad But True!

職場心理學 社畜以柔制剛大逆轉

除了荒島生存的驚險刺激，《腦細天劫》更巧妙借職場心理學，放大辦公室權力遊戲的荒謬與人性。蓮達同一般打工仔一樣長期受壓，一旦脫離辦公室框架，馬上以生存智慧「以柔制剛」，將局面大反轉。就像跟觀眾上一堂「社畜生存課」，提醒大家：職場壓力若不釋放，終有一日會在最意想不到的「天劫」中爆發。

波士畢列最mean爆說話

正所謂人工包埋，除了包過多工作量之外，上司的mean爆說話當然食唔少。

1. 「唔怕坦白講，在我眼中你毫無價值。」

2. 「你應該專注想辦法令我哋離開荒島，而唔係掛住玩煮飯仔。」

3. 「唔好忘記，我係你上司! 你替我打工! 」

《腦細天劫》劇照

全城社畜Get Ready 盡訴社畜心底話 地位逆轉大快人心

《腦細天劫》講述中女社畜蓮達（麗素麥雅當絲 飾）與mean爆波士畢列（戴倫奧拜恩 飾）本來地位不平等，但一場空難後，波士要靠擁有特殊生存技能的下屬救命，兩人地位立即互換。導演森溫美表示：「蓮達懂得如何在野外生存，那是她的愛好，但畢列只會企業政治和管理，對於在現實世界中生存，他完全零知。誰是勁人，誰是廢物？現在才見真章！」

《腦細天劫》將社畜在公司的冤屈帶到荒島解決，完全是為打工仔度身訂造的爽片，如監製Zainab Azizi所講：「我們都曾經是社畜蓮達，我們辛勤工作卻得不到認可，現在是時候討回公道！」

《腦細天劫》劇照

劇本太正愛不釋手 恐怖片大師森溫美再顯身手

《腦細天劫》劇情抵死過癮，將幽默同驚慄完美結合！能揉合兩大劇種，同時又兼具個人特色的導演，一定非恐怖片大師森溫美(Sam Raimi)莫屬！由黑色幽默恐怖片《屍變》系列（The Evil Dead）、《地獄巫門等你來》（Drag Me To Hell），再到《蜘蛛俠》(Spider-Man)系列、《奇異博士2：失控多重宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）都兼具特色，又富娛樂性。

《腦細天劫》兩位編劇一直都是導演的粉絲，而他們的劇本，導演一看便愛不釋手，被故事與角色的無限可能性吸引。男主角戴倫奧拜恩(Dylan O’Brien)指：「我非常喜歡這種絕對狂野、原創、充滿新鮮感的風格，它融合了多種類型，第三幕更完全脫離軌道，而森溫美的觸覺與風格，配合起來就剛剛好。」女主角麗素麥雅當絲(Rachel McAdams)：「我非常喜歡劇本，當中驚險刺激的橋段令我很興奮。後來知道是森溫美執導這部電影，真是太完美！這正是他最擅長的領域！」

荒島場景最關鍵 堪稱「第三位主角」

空難之後，兩位主角的主要戰場就變成了荒島，而導演就認為荒島場景甚至是「第三位主角」般重要，要充滿危險與神秘。千挑萬選之下，團隊與美術指導Ian Gracie就選址位於泰國的Ko Hong小島，要兩小時車程、加一小時船程才能到達，完全符合叫天不應的要求！導演森溫美：「能真正置身於那種熱帶的、與世隔絕的環境中就最好，對演員們幫助很大，因為他們真正感受到太陽酷熱、滾燙黃沙。」麗素麥雅當絲 、戴倫奧拜恩痛苦難當、發瘋發狂的賣力「演出」，很大機會是發自真心！

《腦細天劫》劇照

