宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
年度案件回顧國安篇 2025法生了哪些事？
2025 年，黎智英被裁定串謀勾結及煽動罪成，與另外 8 名被告候處理求情；初選 47 人案上訴等候判決，至今 14 人出獄。支聯會拒交資料案，鄒幸彤 3 人終極上訴得直，而被指顛覆案經兩度押後，即將於下月底開審。
黃之鋒在獄中被捕，被起訴 2020 年與羅冠聰串謀勾結。郭鳳儀父親否認企圖處理潛逃者資產罪，而評論人王岸然被控妨害調查國安罪行。23 條附屬法例的駐港國安公署規例迅速實施，公署與警方國安處今年中首次公布採取聯合行動，就涉嫌勾結罪搜查 6 人住所並「約談」。
《法庭線》整理 2025 年重要案件，分成社會篇、社運篇及國安篇，一連三日與大家回顧年度法庭大事。
相關報道：
年度案件回顧社運篇 2025法生了哪些事？
年度案件回顧社會篇 2025法生了哪些事？
黎智英被裁定勾結、煽動罪成
2023 年 12 月開審的黎智英國安案，今年 12 月迎來裁決。黎被指分別串謀《蘋果日報》高層及「重光團隊」，尋求外國制裁中央及特區。3 名高院《國安法》指定法官裁定黎兩項串謀勾結外國勢力及一項串謀發布煽動刊物罪成。
黎與同案 8 人續還押，候明年 1 月 12 日處理求情。勾結罪的條文指，若罪行重大最高可判囚終身。
本案判詞暫時是國安案中篇幅最長。法官強調《國安法》無追溯力，黎並非因政治立場受審，但稱有必要回顧《國安法》前情況，審視黎的意圖；官又指，黎長年對中國心懷怨恨，唯一意圖是尋求中共倒台，即使最終要犧牲中國人民、香港人的利益也在所不惜。
裁決後，港澳辦、中聯辦、國安公署、特首李家超接連批評黎智英。多國政府關注、譴責裁決，要求釋放黎，美國總統特朗普亦有回應案件。
47 人案 14 人出獄
上訴案明年判決
民主派初選 47 人案，提出上訴的 12 人及律政司對劉偉聰無罪裁決的上訴，今年完成陳詞。上訴庭稱 9 個月內，即預定不遲於 2026 年 4 月頒布判決。
這一年，有 14 名罪成被告先後出獄，依次是毛孟靜、譚文豪、郭家麒、范國威；岑子杰、王百羽、譚凱邦、李嘉達；吳敏兒、馮達浚、劉澤鋒；袁嘉蔚；徐子見；趙家賢。《法庭線》採訪當中 13 人出獄，他們被安排在清晨由拉窗簾、掛黑布的車輛接走。趙家賢則由《星島》、《無綫》發布出獄消息，據報趙是首名因獲得獄中減刑、得以提早獲釋的被告。
出獄當日主動回應記者的被告只有岑子杰。他回到曾任區議員的瀝源邨，感嘆升降機工程仍未完成，亦持續跟進政府就同志平權案終審判決提出的措施。毛孟靜重新在 Facebook 群組教英文，她亦短暫離港探望親友。王百羽在同案被告上訴聆訊時到庭旁聽。
馮達浚、袁嘉蔚公布了婚訊，馮稱「以前得老婆牆內 Number，今日終於有埋佢電話 Number 了」。李嘉達重組樂隊，發布新曲。趙家賢則接受《無綫》專訪，指「修例風波去到暴亂，去到初選案，其實整體係一個套路，背後係有啲別有用心嘅人士 ，喺後面操控住佢」。
據《法庭線》推算，2026 年將有 8 人出獄，包括朱凱廸、梁晃維、張可森、岑敖暉、楊岳橋、胡志偉、尹兆堅、伍健偉。
支聯會拒交資料案 被告方終極勝訴
支聯會拒交資料案，終審法院今年 3 月裁定支聯會一方終極勝訴，撤銷鄒幸彤、鄧岳君、徐漢光的定罪和刑罰，惟 3 人已完成服刑。終院指控方以「公眾利益豁免權」為由，將國安處調查報告大幅遮蓋，剝奪了被告獲得公平審訊的機會，亦妨礙控方舉證，定罪不穩妥。
鄧岳君稱「公道自在人心」，又指終院的裁決「還咗好多年義工嘅一個清白」。徐漢光指，支聯會一再被冤枉是「外國代理人」，相關判決和冤獄「都站不住腳，被終審庭推翻」。鄒幸彤母親則說，「多謝大家，希望世界變得更好。大家要堅持善良、公義，唔係淨係呢一刻喺呢度發生嘅事」。
支聯會被指煽顛案
兩度押後 下月開審
至於鄒幸彤屬被告之一的支聯會被指煽動顛覆案，原定今年 5 月開審，惟法庭兩度押後，延至 2026 年 1 月 22 日開審。何俊仁改擬認罪，他至開審日將還押近 4 年；繼續抗辯的李卓人、鄒幸彤則還押逾 4 年。鄒幸彤年內提出撤銷公訴書申請被駁回，她申請證人海外作供亦被駁回。
今年候審期間，何俊仁因 2019 年多宗未經批准集結罪成，先被律師紀律審裁組指違紀而吊銷牌照 3 個月，再被公證人紀律審裁組指有損聲譽，吊銷執業資格 7 年。
另外，東頭邨爆炸品案預計 2026 年 11 月開審，由 3 名指定法官審理，是第五宗交付至高院審訊、不設陪審團的國安案。
年內 4 宗《國安法》新起訴案
今年新起訴的《國安法》案件有 4 宗。第一宗是黃之鋒 6 月在獄中被捕，被起訴串謀勾結外國勢力罪，指他 2020 年與羅冠聰等人請求制裁。案件將在 2026 年 3 月再處理交付高院。
第二宗是香港民主建國聯盟案，兩男與一少年被指參與在台灣成立旨在推動「港獨」的組織，被控串謀分裂罪。16 歲少年在區院認罪，官裁斷他是積極參與，判監 42 個月。另兩男將於 2026 年 1 月再訊。
第三案是警方以「23 條」即《維護國家安全條例》的非法操練罪拘捕多人，其中兩男被控串謀顛覆，案件將在 2026 年 3 月再訊。餘下一案，青年原被控新煽動罪，今年 7 月被改控煽動顛覆，案件將在 2026 年 1 月再訊。
《國安法》今年實施滿 5 年，「23 條」亦實施逾一年。《法庭線》除追蹤案件進度，亦分析政府在法庭上的主張，法院接納了多少，以及政府以哪 4 種理由拒絕披露國安資訊。
國安公署首公布在港執法
政府今年 5 月以「先訂立後審議」方式，實施「23 條」下兩項附屬法例，包括《維護國安（駐港國安公署）規例》及《維護國安（禁地宣布）令》。翌月，駐港國安公署與警方首次公布，就一宗涉及勾結罪的案件在港採取聯合行動。公署根據規例，要求國安處協助和配合，包括為公署對涉案人士進行「約談」作出安排。
12 月，駐港公署公布指「依據香港國安法有關規定」，針對大埔宏福苑火災及立法會選舉「虛假信息和炒作抹黑」，「約談」外國新聞機構在港負責人及記者。
港府引 23 條禁兩組織運作
控郭鳳儀父、王岸然
這一年，政府首次動用「23 條」第 60 條，禁止兩海外組織「香港議會」、「香港民主建國聯盟」在港運作。被通緝的海外港人今年再增 19 人，包括前人民力量副主席錢寶芬、「姜牧師」姜嘉偉；名單累計增至 34 人。警方亦再引用第 89 條對 16 人採取針對措施，包括撤銷特區護照、禁處理資金等。
首批被通緝者之一的郭鳳儀，其父郭賢生被起訴企圖處理潛逃者資產罪，案情指涉及保單。郭父一度還押，後來獲高院法官李運騰批准保釋，條件包括不得與女兒聯絡。案件已完成結案陳詞，押後 2026 年 2 月裁決。
71 歲評論人王岸然被指在 YouTube 披露與國安處會面的內容，警方首引第 88 條，起訴他「妨害調查危害國安罪行」罪。王須還押，案件 2026 年 1 月再訊。
譚得志煽動案終極敗訴
新煽動罪累計 11 人被控
譚得志在被控「舊煽動罪」一案，今年 3 月被裁定終極敗訴。終院裁斷本地煽動罪並非普通法罪行，控方毋須證明煽惑暴力或動亂意圖。「23 條」新煽動罪已註明毋須證明上述意圖，亦將最高刑罰增至監禁 7 至 10 年。據《法庭線》統計，目前累計 11 人被控新煽動罪。
至於舊煽動罪的案件，青年 12 月獲裁定刑罰上訴得直，即時釋放、毋須再服刑，是首案被告方上訴得直。而「立場新聞」案署任總編輯林紹桐的上訴案，已排期 2026 年 9 月處理。
此外，馬俊文就「23 條」獄中減刑新規定司法覆核敗訴，今年被駁回上訴。馬於 11 月刑滿出獄，在 Facebook 發布新自拍照稱「出冊了。回家的感覺彷如隔世，卻被現實嘅衝擊感到無奈，茫茫人生我該何去何從呢⋯請好好照顧自己，照顧家人」。
法庭線 The Witness Facebook 專頁
法庭線 The Witness Instagram 專頁
法庭線 The Witness YouTube 頻道
其他人也在看
中國旅行社急凍日本遊！ 北京禁令驚人施壓恐怖內幕！
哇塞，中國這招玩得真大！最近日本媒體爆料，北京當局已經悄悄對國內大旅行社發出指令，要把赴日團體遊客人數直接砍到原來的六成。Japhub日本集合 ・ 20 小時前
陳庭欣缺席十億男友生日會惹情變傳聞 親認：已分手兩至三個月
前港姐冠軍陳庭欣（Toby）與估計身家達10億的護膚品老闆男友楊振源（Benny）拍拖多年，每年12月男方生日都會放閃曬恩愛，不過今年Toby缺席男方生日會，就連聖誕節亦未有與男方一同外遊，兩人盛傳感情生變。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
林俊傑JJ貼合照 認愛細20年廣東網紅：愛不需要長篇大論
人稱「行走的CD」的44歲華語歌王林俊傑（JJ）公開認愛！今日（29日）JJ在社交平台放閃，大方認愛細20年廣東網紅七七，並與林媽媽一同慶生，確認正印地位。 其實今年2月，已有傳他戀20歲的廣東網紅「七七」（Annalisa），二人先後多次被拍到外出約會，甚至曾被目擊身穿情侶裝外出，JJ經理人公司未有正面回應。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
放棄同大仔Brooklyn和解！碧咸夫婦與新抱Nicola Pletz為何正式反目了？
Beckham一家與兒子Brooklyn及其妻子Nicola早前傳出不和，甚至於近期碧咸的家庭聚會中，也再看不到兩人的身影，近日再有報道指碧咸與太太手Victoria已放棄與Brooklyn的妻子和解，轉而專注於向大兒子表達愛意，用另類方法修復破裂的關係。推薦閱讀:➤ 碧咸大仔正式與家人反面？Brooklyn如何打破完美家庭的假象➤ 二仔Romeo戀阿哥舊愛反目！碧咸一家和睦不再？Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 21 小時前
電波少年︳謝昭仁伊藤高史日本重聚 27年前徒步跨越非洲歐洲 「朋友」各有發展
唔少80、90後都有睇過日本電視節目《電波少年》，當年參與節目、由非洲徒步到歐洲嘅港日拍檔謝昭仁及伊藤高史更因此為港人熟悉。事隔多年後，昭仁同伊藤仍然時有聯絡，早前昭仁更專程前往日本與伊藤聚舊，並於社交平台分享照片，更於留言高呼「我們是“朋友“！」。相中謝昭仁外貌同以前分別唔大，反而比昭仁細4年、今年49歲嘅伊藤高史就一臉鬍鬚，同當年電視上嘅外貌分別好大。唔少網民睇見張相都留言話「電波少年．年少回憶啊！」、「好多謝你地係我小學成長留下咗一個好勁好勁嘅回憶」。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
鍾柔美又有錫面相曝光 被另一行內猛人啜面珠仔...
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）日前被流出被劉展霆錫面的親密照，她前日出席新城頒獎禮斬釘截鐵堅稱仍是A0之身，指男方只是「死黨」，她指被「死黨」錫面是玩Truth Or Dare的遊戲懲罰：「Christmas party玩真心話大冒險，之後東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
36歲韓國諧星李世英「重塑自信」心路歷程：決心整容「換臉重生」、健身瘦身克服自卑
韓國知名搞笑女星李世英，以《請回答1988》中「雙門洞王祖賢」一角爆紅，憑藉浮誇搞笑風格圈粉無數。然而，長期遭受網友外貌霸凌的她，近年透過大膽整容與健身轉型為「國民女神」，不僅自信爆棚，還分享了瘦身心得與感情哲學。Yahoo Style HK ・ 18 小時前
將軍澳茶記入貨預製蛋炒飯 紙箱列明 -18°C 保存竟放地上「解凍」？ 街坊：買三餸飯好過
近年不時有餐廳被揭發使用「預製菜」，引起食客關注其食品安全。近日再有網民在社交平台揭發將軍澳一間茶餐廳懷疑使用「預製蛋炒飯」，更被拍到將標明需於 -18°C 保存 的冷凍食品紙箱，直接放在餐廳門外地上，事件迅速引起街坊熱議，不少人擔心食材在運輸或儲存過程中已經變質，影響食品安全。Yahoo Food ・ 1 天前
天氣｜冷鋒元旦稍後抵達 周六市區最低 11 度 打鼓嶺或低至 5 度｜Yahoo
2025 年還有 3 日就會完結，天文台預計今日（29 日）至除夕（31 日）都是日間溫暖，早上清涼，今年大有機會是天文台自 1999 年制定「寒冷天氣警告」以來，首個在 11 月和 12 月都不需要發出警告的一年。不過天文台提醒，會有冷鋒在元旦稍後抵達華南沿岸地區，受隨後的冬季季候風影響，該區北風增強，元旦翌日及週末氣溫顯著下降，天氣轉冷，周五（1 月 2 日）和周六（1 月 3 日）市區最低氣溫分別只有 12 度和 11 度，新界多區氣溫甚至見個位數。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
粵車南下︱電動車代理指內地早已普及「黑玻璃」 本港法規落後至少30年
「粵車南下」計劃上周正式實施，但兩地車輛標準的差異隨即成為全城焦點，例如內地車輛採用俗稱「黑玻璃」的深色車窗。資深電動車代理商黃毅力今早(29日)在商台節目直言，內地車輛在技術標準如自動駕駛、環保規格等方面早已超越香港，今次「粵車南下」的衝擊形同「外星人襲地球」，凸顯香港在汽車相關的文明與法規上，已落後內地至少30至5am730 ・ 21 小時前
消委會牛奶｜日本品牌牛奶被測出最低鈣及蛋白質！特選3.6原來係咁解？
消委會537期測試了市面上40款牛奶，發現逾3成樣本達到「高鈣」水平，更有9成半屬「蛋白質來源」食物，僅一款樣本的測試結果與標籤上的差距未達要求！調查結果更顯出，市面上普遍標榜「較低脂」的牛奶總脂肪中，比「低脂」牛奶高出約1倍，消費者購買前要留意！而整個測試中，9成樣本的總評分為5星，整體表現理想。Yahoo Food ・ 1 天前
UNIQLO超迷你羽絨背心爆紅！限量＋只送不賣引全城熱討，幫公仔著外套超可愛
最近各大社交平台瘋傳的「UNIQLO迷你羽絨背心」超萌登場！這件掌心大小的袖珍版，正是PUFFTECH系列的縮小版，圓潤可愛如玩具，可當掛包吊飾、套水杯、給公仔當小外套穿都超療癒！Yahoo Style HK ・ 1 天前
艾歷臣插阿摩廉傷紅魔自尊
【Now Sports】已離開曼聯的丹麥國腳基斯甸艾歷臣，最近批評了前東家主帥阿摩廉。上季，阿摩廉曾在曼聯戰績糟糕期間，發表了一句「我們可能是紅魔史上最差的球隊」，對於基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）而言，這樣的評論對球隊毫無幫助。艾歷臣告訴《泰晤士報》：「我的意思是，我覺得這種話對球員沒有任何幫助。有些話你可以私下說，但最好不要在外面說，那樣會給那些已經盡力而為的球員們增加額外的壓力，給他們貼上額外的標籤。」「不管他是對是錯，都無所謂，但對我們當時來說，感覺就像是『哎，又來了，又一個頭條新聞』！」這名已經轉投德甲禾夫斯堡的中場說。在訪問中，艾歷臣也透露雖然曼聯在他效力期間曾捧走英足盃和英聯盃，但對士氣提升並沒有太大幫助：「確實很奇怪，可能是球會歷史太多榮耀，通常不會瘋狂慶祝像英聯盃或英足盃的勝利。看起來，那只是很平常的事，只有英超或歐聯冠軍才對他們最重要。」now.com 體育 ・ 17 小時前
結業潮2025｜ 屹立中環逾百年「春回堂藥行」結業 告別通告: 天下無不散之筵席
創立於1916年的春回堂藥行，屹立中環閣麟街逾100年，多年來售賣港式涼茶及中藥材為主，並設中醫診症，由中醫世家的林家代代相傳，現時已歷四代。12月29日突貼出告別通告宣布結業，通告中寫道「天下無不散之筵席」，感謝大家陪伴走過110多年時光。目前藥行已落閘並拆下「春回堂藥行」五字金漆招牌。Yahoo Food ・ 1 小時前
佘詩曼承諾照顧許紹雄家人 與許惠菁合影歡樂又溫馨
資深藝人許紹雄（Benz雄）於10月28日凌晨因腎癌引發器官多重機能衰竭離世，享年75歲。許紹雄女兒許惠菁多次於社交平台撰文念亡父，寫道：「沒有你，生活將永遠不再一樣，但我會因為你而努力堅強。我無比想念你，愛你永無止境。」冬至當日亦寄語大家要珍惜身邊人。許惠菁表示許紹雄所有社交平台都會被保留，繼續延續「歡喜」精神；而與許紹雄上契嘅佘詩曼亦表示會繼承契爺積極樂觀嘅性格，又承諾會照顧其家人：「老竇！雖然我很想你，但我不會再哭了，我永遠都會很開心，也會照顧你的家人。」日前，佘詩曼與許紹雄女兒許惠菁齊齊慶祝聖誕佳節，二人皆重現歡顏。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
吳文忻勇奪新城新人獎 因司儀介紹「末期癌症病人」感到被冒犯：覺得好哽耳
51歲嘅吳文忻（現改名吳忻熹Nathaliie）去年癌症復發，今年更惡化至第4期，癌細胞擴散至尾龍骨，現正積極接受治療。今年佢推出新歌《重生》，一圓歌手夢，日前更憑此歌喺《新城勁爆頒獎禮2025》奪得「勁爆我撐新人」獎。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
60歲谷德昭近月急瘦 撐拐杖看張學友演唱會 真實狀態曝光被指似80歲
現年60歲的谷德昭昔日綽號「肥谷」，顧名思義是全身長肉，在幕前演出時胖嘟嘟的形象為觀眾帶來不少歡樂，但早年因健康問題刻意減肥近50磅，體型消瘦但仍健步如飛，亮相主持節目時反應敏捷兼精神不俗，看來一切正常。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
回購期限將至！14萬韓元賣掉的俄國廠 現代汽車卻買不回來
《路透》周一 (29 日) 援引知情人士消息報導，南韓汽車大廠現代汽車 (Hyundai) 目前並不具備回購其位於俄羅斯的前製造工廠的條件，主因在於俄烏戰爭仍在持續，相關回購選擇權預計將於明年 1 月到期。鉅亨網 ・ 12 小時前
呂宇健筆｜滙豐因為吹哨者而停售基金？（Ken Lui）
滙豐（005）於平安夜半日市連升6個交易日再破頂的同時，突然宣佈暫停銷售推出只是個多星期的一隻結合傳統固定收益...BossMind ・ 44 分鐘前
【新聞點評】一條「斬殺線」 中美兩重天
內地近期流行一個潮語「斬殺線」，主要是指美國的中產階層缺乏保障，很容易墮入萬劫不復，例如若遇上一筆意外開支，隨時便會導致財務狀況陷入「斬殺線」，距離「被社會淘汰」只差一步之遙。不少網民認為，「斬殺線」理論有助解釋美國的貧富分化、流浪漢遍地等情況。但亦有人指出，美國社會福利再糟，至少還有失業保險金、食物銀行、教會救濟等安全網；相較之下，中國的福利保障似乎更匱乏，萬一經濟持續放緩，恐怕會上演更慘烈的「斬殺線」現象。信報財經新聞 ・ 1 天前