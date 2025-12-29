宏福苑五級火｜情緒支援熱線
年度案件回顧社會篇 2025法生了哪些事？
2025 年下旬，大埔宏福苑五級火奪去至少 161 條人命，事件揭發棚網不合規、火警鐘失靈、屋苑招標等問題，行政長官李家超宣布成立獨立委員會調查。另外，南丫海難事隔近 13 年召開死因研訊，今年傳畢證人，料下年初裁決；的士司機陳輝旺第二次死因研訊，陪審團再度裁定陳非法被殺，涉事警員再提司法覆核要求推翻結果。
《法庭線》整理 2025 年重要案件，分成社會篇、社運篇及國安篇，一連三日與大家回顧年度法庭大事，其中社會篇另涵蓋多宗平權、人權相關案件。
相關報道：
年度案件回顧社運篇 2025法生了哪些事？
宏福苑五級火設獨立委員會
11 月 26 日，大埔宏福苑發生五級火，造成至少 161 人死亡，包括一名消防員、10 名外籍家傭。警方以誤殺罪拘捕 15 人，廉署亦循貪污方向調查拘捕多人。
特首李家超在災後 16 日公布，委任法官陸啟康擔任獨立委員會主席，另委任行政會議成員陳健波、港鐵董事局主席歐陽伯權任委員，於 9 個月內交報告，調查起火成因、消防設備監管、維修安全標準、是否涉貪污圍標、現行法例規管等。
事件揭發屋苑大維修工程棚網不合規、火警鐘失靈多項問題，政府下令所有大維修樓宇拆除棚網，又要求承建商日後必須提供棚網阻燃效能證明書、抽樣送檢合格才可上架。（另見災後 10 日重點整合稿）
另外，火災揭露大維修招標過程問題，我們翻查法團文件，發現招標過程中，9 間投標工程商資料失實，但協助招標、評標的顧問公司在報告寫上免責字句，稱毋需就資料真偽負責。
大火後，有人疑假扮災民騙財、借出銀行戶口收取捐款，至少 3 人被控欺詐、洗黑錢等罪。
南丫海難死因研訊待裁決
兩宗死因研訊今年迎來進展。2012 年造成 39 人死亡的南丫海難，事隔近 13 年，今年 5 月召開死因研訊，不設陪審團，由死因裁判官周慧珠審理。周在研訊首日指，希望研訊能為死者家屬釐清事實，為事件畫上句號。
研訊歷時 44 日，共傳召 84 名證人，焦點之一是探討南丫四號為何沒裝上水密門，多年來無人發現。家屬方及海事處主張，南丫四號的設計原意有水密門，質疑財利船廠董事羅愕瑩在庭上撒謊以隱瞞船廠漏裝。財利一方則重申，早於設計階段已決定不裝水密門。
《法庭線》早前整理證人供詞，亦專訪 3 名遺屬梁淑玲、趙炳全、徐志盛，講述十多年來的經歷，以及死因研訊對他們的意義。案件原訂今年 11 月 13 日裁決，經三度押後，延至明年 1 月 21 日。
陳輝旺再度被裁非法被殺
另一死因研訊涉及的士司機陳輝旺。陳於 2012 年因與乘客糾紛，被捕期間受傷，其後全身癱瘓，留醫一個月後死亡。死因庭 2018 年召開研訊，陪審員以 3：2 裁定警員林偉榮向陳輝旺「箍頸」、屬非法被殺。林其後司法覆核成功，推翻結果。
死因庭今年 6 月再度展開聆訊，陪審團商議逾 11 小時後，以 4：1 大比數，第二度裁定陳輝旺非法被殺，並建議警方在警車安裝錄像鏡頭。陳輝旺的女兒指，陪審團的建議「非常具體及明確」，促當局認真考慮。《法庭線》整合庭上供詞，回顧近 30 日研訊。
林偉榮在裁決後提司法覆核，再次要求推翻死因庭裁決，另申請臨時禁制令，禁止律政司在覆核有結果前採取檢控行動。法官高浩文 11 月拒頒令有結果前禁止檢控，又指林偉榮似乎純粹因不滿裁決而提覆核，其入稟狀亦不符法定要求，但所挑戰的事宜具重大重要性，將許可聆訊押至明年 1 月處理。
同性伴侶登記草案被否決
同志平權方面，政制及內地事務局因應「岑子杰案」，向立法會提交條例草案，建議制定《同性伴侶關係登記條例》，訂明同性伴侶登記條件、申請及撤銷方式等，以及修例賦權已登記同性伴侶獲醫療資訊、辦後事等權利。
立法會今年 9 月恢復二讀辯論《同性伴侶關係登記條例草案》，議員終以 71 票反對、14 票贊成及 1 票棄權，大比數否決草案，為屆議會首次否決政府法案。
《法庭線》在表決前，訪問跨性別女同志、年長男同志及移工女同志，了解其日常經歷，登記框架能否回應多元社群。而在同志配偶申公屋案獲終極勝訴的 Nick，今年亦受訪講述爭取平權的感受。
另一宗牽涉女同志為伴侶供卵產嬰的司法覆核，法官高浩文裁定提供卵子一方，同樣是法定父母，在嬰兒出生證明書上可被列為「父母」。另外，一名跨性別人士獲發俗稱「廁所紙」的醫學證明，但由於法律不承認，不可使用食環署轄下男公廁。他提出司法覆核指《公廁規例》構成歧視。法官高浩文裁定申請人勝訴，宣告條文無效，暫緩生效 1 年予政府考慮處理方式。政府已就兩案提上訴。
其他人權相關案件，包括涉新聞自由的《頭條新聞》案、涉表達自由的蘇浚鋒煽惑投白票案、涉參與工會自由的記協主席鄭嘉如私人檢控僱主案，以及涉示威自由的前社民連余煒彬展示橫額案。
膳心小館提申訴、一拳書館被控
法庭與日常生活息息相關，今年不少食肆、公司結業，遭債權人入稟高院清盤及追討租金，包括海皇粥店、舒適堡、景樂集團。
社企「膳心小館」遭食環署查封及檢走月餅，其後向法庭申訴，要求頒令撤銷署方決定及賠償，惟開審後，官指律政司檢控決定不受干預，「膳心小館」決定放棄申訴。官應署方要求下令撤銷申訴，指做法對雙方最公平。
深水埗獨立書店「一拳書館」早前舉辦西班牙文興趣班，店主龐一鳴及相關公司被指違反《教育條例》，遭票控「管理未經註冊學校」等罪，案件押至明年 1 月 8 日再訊。
另外，2022 年男團 MIRROR 紅館演唱會發生事故，大型屏幕墮下令舞蹈員受傷。工程總承辦商「藝能工程」兩名職員及「廣域策劃」的項目經理，被裁定串謀欺詐罪不成立。《法庭線》整理審訊內容、判詞，重組事故經過。
受傷舞蹈員李啟言（阿 Mo）、張梓峯今年向「藝能」等公司索償。阿 Mo 亦入稟向僱主「舞館」索償，在僱主多次缺席聆訊下，法庭裁定李勝訴，排期明年 5 月審訊，處理賠償金額評估。
住屋：大坑西邨案、公屋住戶提覆核
住屋方面，石硤尾大坑西邨將清拆重建，「平民屋宇有限公司」民事控告拒絕遷出居民，分成兩案處理。「平屋」與部分居民達成和解，5 名抗辯居民則全部敗訴。其中兩名居民另提司法覆核亦遭駁回。
另外，政府近年打擊濫用公屋，有住戶被指沒申報持私人物業或業權、多次家訪沒應門等遭收回單位，提司法覆核推翻結果，部分獲裁勝訴，包括一名 14 次家訪沒應門、被指水電用量低的住戶。判詞指，接納住戶是流浪動物義工，多數在狗場沐浴後才回家，有時亦會在外留宿。
另一名住戶被指 18 次家訪沒應門而遭收回單位，判詞則指，房委會判決時非只考慮家訪結果，而是整體考慮所有因素，例如長時間零水電量，沒程序不當，駁回申請。
交通：的士司機遭票控、網約車案
交通方面，的士業質素經常被詬病，法庭不時處理與的士司機禮貌、兜路、拒載相關的案件，例如今年有一名的士司機罵乘客「屎忽鬼」罪成，被判罰款 2,000 元。
網約車方面，有內地人涉透過「高德」在香港接單，被判監 3 個月。另有車主兼 Uber 司機於 2018 年向運輸署申請出租汽車許可證被拒，高院裁定兩人司法覆核勝訴，指審裁處要求申請人證明其服務具獨特性的主張「近乎荒謬」，將兩人申請發還重新考慮。運輸署已提上訴。
《法庭線》今年整理，的士司機生效記分制一年的情況，以及與網約車有關的立法、政策與案件資訊。（網約車規管Q&A）
高才通案、樽裝水風波
「高才通」計劃於 2022 年實施後，衍生多宗虛報學歷案，有申請人因此被控串謀詐騙罪，案件明年 3 月開審，亦有人獲准以簽保守行為方式處理。
今年 8 月的政府採購樽裝水風波，亦涉嫌有人造假。樽裝水供應商「鑫鼎鑫商貿有限公司」被指向政府提供虛假標書，訛稱會提供由「樂百氏」生產的瓶裝飲用水，實際是供應「鑫樂觀音山」瓶裝水。涉事商人被控欺詐罪還押候訊。
