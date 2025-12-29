年度案件回顧社運篇 2025法生了哪些事？

2025 年，是反修例運動六年。《法庭線》持續追蹤案件進度，整理及分析超過 2,000 宗街頭案件，以數據回顧這場至今規模最大、歷時最長的社運。大部分案件審結之際，出獄被告的近況亦是焦點之一。記者訪問數名獲釋被告，了解他們如何適應現狀，在不安中展開新生活，包括一對夫婦與初生兒子分離、團聚的故事。



另一方面，部分原審無罪的被告，今年重審罪成判囚，包括社工陳虹秀，《法庭線》記錄她入獄前的準備。今年亦首度有被指示威者暴動上訴得直，獲撤銷定罪。《法庭線》整理 2025 年重要案件，分成社會篇、社運篇及國安篇，一連三日與大家回顧年度法庭大事。



相關報道：

反修例案逾九成審結

警方指，就「黑暴」相關違法事件拘捕逾萬人，檢控近 3,000 人，但未提供罪行分類數字。立法會司法及法律事務委員會今年 9 月開會，秘書處提供的司法機構文件顯示，截至 2025 年 2 月，已向不同級別法院提交逾 2,350 宗反修例案件，約 96% 已處理。

《法庭線》今年 6 月整理及分析已審結的街頭案件，以暴動、非法集結、管有攻擊性武器、襲警等 13 類控罪追蹤到 2,382 名被告，發現當中 71% 人至少一罪成；被判囚的 1,285 人之中，大部分刑期在一年以下，29 人的總刑期達 6 年或以上。

反修例案逾九成審結

721 非白衣人案、反恐第二案審結

今年審結的案件，包括 721 非白衣人案，時任立法會議員林卓廷與 6 名被告，被裁定暴動罪成，判監 2 年 1 個月至 3 年 1 個月。法官陳廣池指，林卓廷在閘內呼籲不要退後是煽風點火，亦不信納其他被告稱擲物、射水等是為了阻止白衣人，指被告自圓其說，是暴動的參與者。

7 名被告已提出定罪上訴，《法庭線》早前刊出判詞分析、庭上證人供詞時序重組報道。

元朗 7.21 暴動案

另外，立法會 2019 年審議《逃犯條例》修訂法案，林卓廷被指接近石禮謙企圖搶咪，繼而妨礙陳恒鑌、周浩鼎執行議員職務。石禮謙在審訊任辯方證人，林卓廷經審訊被判無罪。裁判官鄭念慈指，陳、周的立場和林有別，涉主觀認定林卓廷騷擾，故不能依賴兩人證供。

林卓廷被控立會阻礙案

至於《反恐條例》第二案，經歷 159 日審訊、陪審團退庭商議 3 日半，裁定 7 名被告《反恐條例》主控罪不成立，周皓文的企圖製造炸藥罪亦不成立；何卓為、李嘉濱、張家俊面對的「串謀導致相當可能危害生命的爆炸罪」交替控罪則成立，何判監 18 年，另兩人判監 16 年 8 個月。

3 人是繼「反恐首案」吳智鴻之後，反修例案之中刑期最高。法官陳仲衡指，3 人「食髓知味、變本加厲」、「如向社會宣戰」，目標指向警察、罔顧途人傷亡，反映被告「視人命如草芥」。《法庭線》早前刊出整合報道，3 人均已提出上訴。

反恐第二案

另外，《法庭線》早前統計，2025 年是最多暴動案被告出獄的一年，包括涉理大衝突的 YouTuber 易卓邦（Auman）、歌手莊正。記者訪問 5 個大約 25 至 30 歲的出獄青年，了解他們獄中生活、未來目標，亦訪問了一對被控理大暴動、今年獲釋的夫婦，訴說與初生兒子分離、團聚的經歷。

最多暴動案被告出獄一年

陳虹秀等重審後暴動罪成

在大部分案件原審審結之際，《法庭線》統計顯示，逾 50 名原審無罪被告遭律政司上訴，部分人經重審後罪成。

8.31 灣仔暴動案，社工陳虹秀在原審被裁定表證不成立，同案 3 人則被裁定無罪。發還重審後，陳虹秀維持不認罪，經審訊後定罪，判監 3 年 9 個月；另 3 人認罪被判監 2 年 5 個月。暫委法官鍾明新指，陳虹秀以叫喊方式鼓勵暴動，為示威者撐腰，情節極為嚴重。

《法庭線》記錄陳虹秀入獄前的準備，包括探監、配眼鏡，又為親友舉行「入學簡介會」，告訴他們「要抱住二八嘅心情去準備，即係兩成贏、八成輸」。

10.6 灣仔暴動案，5 人發還原審，其中 3 人認罪，2 人重開辯方案情、作供，經審訊後定罪，判監 2 年 2 星期至 3 年 2 星期。

至於時任民主黨主席羅健熙，被控 11.18 尖沙咀非法集結，原審被裁定無罪，律政司提上訴遭駁回，維持無罪裁決。上訴庭指，法庭始終不能肯定，羅健熙意圖鼓勵或號召非法集會。

累計逾 50 人無罪裁決遭律政司上訴

首有被指示威者暴動上訴得直

上訴庭今年亦處理多宗暴動案上訴，首度有被指示威者上訴得直。在 11.18 佐敦暴動案，案發時 20 歲男子罪成，被判監 4 年 2 個月。上訴庭認為，在原審作供的警員，口供和呈堂片段「似乎存有不能磨合的根本差異」，裁定定罪不穩妥，撤銷定罪及判刑。

前熱血公民成員鄭錦滿，涉理大衝突暴動，被判監 3 年 8 個月。上訴庭認為，原審官批准控方向鄭錦滿加控暴動罪，不公平及錯誤，造成「兩面包抄」，令他無法全身而退，裁定鄭上訴得直，撤銷定罪。鄭已出獄，為反修例暴動案中第二名上訴得直的示威者。

首有被指示威者暴動上訴得直

今年另有反修例案展開上訴聆訊，包括 7.1 立會暴動案，王宗堯、港大學生會前會長孫曉嵐等 7 人提出定罪和判刑上訴；「612 人道支援基金」被指沒註冊為社團案，5 名信託人不服定罪提上訴。兩案均押後裁決。

7.1 立會暴動案；612 基金社團條例案

再有人涉反修例案遭起訴

相隔 6 年，再有人涉反修例運動被起訴。兩名男子吳子樂、陳維亮今年 10 月被控串謀煽惑參與暴動等兩罪，指他們在反修例運動時計劃自製武器等，供示威者襲警。兩人被拒保釋，押至明年 2 月 6 日再訊。

明年仍有暴動案開審

2026 年，仍有部分反修例案件候審或排期上訴。警方於 2024 年 6 月重新拘捕 5 名男子，控以暴動等罪，將於 2026 年 5 月開審。8.31 灣仔暴動案發還原審案，法律系女學生擬維持不認罪，排期 2026 年 4 月審理。

林卓廷等 3 人被指逼刪示威者照片案，2023 年 1 月被裁定意圖妨礙司法公正等罪不成立。律政司不服裁決提上訴，排期 2026 年 6 月審理。