年度百大美男美女出爐 姜濤入榜成香港之最 港泰混血兒鄺玲玲首度入榜

由美國電影評論網TC Candler籌辦、一年一度的「全球百大美男」，於近日公布了2025年的排行名單，不少廣為人熟悉的亞洲藝人，如韓國男團BTS Jung Kook、Jimin；Stray Kids方燦、Felix、鉉辰；ENHYPEN章昊、Jake；男演員車銀優、內地影星張哲瀚、梓渝、田栩寧、王星越、肖戰、王一博等均紛紛打入名單內，至於香港則有MIRROR的姜濤及Anson Kong分別排第12至24位，另一男團Loong 9內地成員梁詩煜則排第26位。

廣告 廣告

年度百大美男美女出爐 姜濤入榜成香港之最 港泰混血兒鄺玲玲首度入榜

除了「全球百大美男」名單外，「全球百大美女」名單中亦有香港藝人榜上有名，當中包括第3年入榜的蔚雨芯，排63位，而港泰混血兒、憑泰國GL劇《我們的秘密》而爆紅的鄺玲玲，首度入榜即排17位。至於韓國人氣女團BLACKPINK亦全員入榜，而Rose更揮低一眾女星登上榜首位置，相信跟她今年橫掃各大音樂頒獎禮不無關係。

年度百大美男美女出爐 姜濤入榜成香港之最 港泰混血兒鄺玲玲首度入榜

年度百大美男美女出爐 姜濤入榜成香港之最 港泰混血兒鄺玲玲首度入榜

年度百大美男美女出爐 姜濤入榜成香港之最 港泰混血兒鄺玲玲首度入榜