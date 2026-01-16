年度計劃 孩子參與最重要

「一日之計在於晨，一歲之計在於春。」告別2025年，迎接2026年的到來；每個人不多不少也憧憬著明天會更好、更和平的世界氛圍、更共融的社會環境、更愉快的家庭生活以及更自律成長的子女……

今天借來幼稚園常用的教學方法同家長們分享如何抓緊新的一年與年幼子女訂立由他們主動參與且容易理解的目標訂立方法。盼望孩子們從年幼時，在學校、家中也掌握理解「計劃、行動、檢討」這三個步驟，若孩子能參與訂立目標，道出選擇的執行方法並付諸行動，家長們便可找緊機會和孩子一起檢討。

廣告 廣告

整個訂立目標的主旨不在於終極是否成功，而是作為家長有否承載錯誤及失敗的胸襟。支援孩子找出成功的關鍵行為及思想，用最大的「容錯度」與孩子面對失敗時，一起探索更有效的方法。如此這般，孩子的主動能力便能日積月累地提升，明白失敗是常態但最重要是有修正方法的機會，解決問題能力便會具抗逆能力。

我們試就下列步驟探討執行方法。「計劃、執行、檢討」譯自「Plan, Do , Review」

三者是連貫的行動，意即在計劃目標後便實踐、執行完後可以檢討，檢討得出成功心得又或失敗的經驗便再釐訂計劃，如此孩子們便能在自訂計劃下認識個人的能力及強項。

計劃 Plan

建議開始時要選擇孩子喜歡、有成功感的計劃，宜每天也能看到成效。可用一至兩個月時間，每天訂立一個目標，例如：於玩具時間後，自行擺放回玩具的位置。對於五至六歲的孩子，可用一個月時間訂立每天計劃，之後用每星期，繼而以月份訂立目標，讓孩子時刻也能關注及覺察自行訂的計劃。

執行Do

這個實踐方法家長們緊記要孩子說出做了什麼事情能夠完成目標，將成功歸因到孩子的努力上；倘若當天目標失敗了，便要以鼓勵的方式與孩子檢視所運用的方法，絕不要質疑孩子所付出的努力。

舉例孩子的目標是收拾好玩具，當他興高采烈地將所有玩具倒在地上玩時，到了收拾時間，原來會忘記哪個玩具放在什麼位置，這時家長們可以用提示式的說話：「我見到你好想收拾，但出現了一些困難？你知道是什麼原因嗎？」又或：「原來五盒玩具一起拿出來玩時會那麼難收拾，不知每次拿多少盒玩具玩才會容易收拾呢？」我們宜逐一引導孩子整合有效的方法及策略。

檢討 Review

檢討時，除了讓孩子表述對達成目標的方法，又或未能完成的原因，家長可以試用下列開放式引導的說話，鼓勵孩子作出檢討：

1. 你用了什麼方法解決困難？

2. 你從這件事學習到什麼？

3. 你今日用了什麼方法面對困難？

4. 這個任務真的不容易！你仍然想出……方法，欣賞你的堅持。

簡單的「計劃、執行、檢討」讓孩子從小具目標性地計劃，並能獲得家長的肯定，接受失敗非終結而是可以採用其他方法，擴闊解決問題的空間。相信新的一年若孩子們單單學習了訂立目標、執行、檢討及重整策略，已經是2026年家長們最大的禮物。

以上資料由香港小童群益會服務總監王美玲提供