年廿八打掃除要有！Ecovacs 全能掃拖機械人清貨價僅 HK$2,999，輕鬆迎接乾淨新年

農曆新年一日一日逼近，屋企地板還是沙塵滾滾、頭髮滿天飛？每年臨近新年都發誓要大掃除，別再讓積累一年的灰塵和頑漬偷走你的假期！。現在，Ecovacs Deebot T30 Pro Omni 全能掃拖機械人，正以 HK$2,999 的震撼價登場，成為你年前大掃除的最強後援。此外，Ahaa 網店推出新年優惠，買滿 HK$2,500 額外減 HK$108，折實更加抵。不過如果未能搶購一樣可以考慮其他型號。

掃拖機械人能每日自動巡邏，把灰塵、毛髮、碎屑通通吸走，邊掃邊拖，客廳、睡房、走廊一次過打理，什至在你返工時幫你清潔，讓你你放工只負責享受乾淨地板，對忙碌的打工仔、養寵物家庭、或者有小朋友的家庭來說，絕對是必備的打掃恩物！

Ecovacs Deebot T30 Pro Omni 全能掃拖機械人

Deebot T30 Pro Omni 全能掃拖機械人具備 TruEdge 德國 TUV 認證恆貼邊技術，其全新無級懸停機械臂能自動柔性伸縮，確保與牆邊距離小於 1mm，徹底清潔每一個角落。此外，ZeroTangle 專利雙梳齒防纏繞技術則有效梳理毛髮，避免纏繞，保持塵盒通暢。

這款掃拖機械人配備靈巧的小型充電站，僅 48cm 高，靈活放置，節省空間。機械人擁有 70 度高溫清洗抹布功能，清潔同時能有效消滅大部分病菌，加上 11000Pa 的大吸力設計，無論是大顆粒或細微塵埃，均能一一吸走。

掃拖機械人更具備智能技術，包括腳觸控制系統，輕鬆啟動清潔任務；智能髒污檢測，自動重複清潔髒污區域；以及智能語音助手OK YIKO，為用戶設置清潔計劃，避免迷路。擁有 290 分鐘的超持久續航力，適合大空間的長效清潔需求。

Ahaa 特價 HK$2,999 | 原價 HK $5,799

