年廿八洗邋遢2026｜大掃除懶人包！10招低成本去陳年油漬/水垢 日本達人教斷捨離收納術

年廿八洗邋遢是農曆新年傳統習俗，但究竟為何年廿八要洗邋遢呢？原來選年廿八，是取其諧音「易發」，寓意在過年前將身體和家居徹底潔淨，送舊迎新，來年自然更易發財順景。農曆新年將至，不想面對陳年油漬和頑固水垢無從入手？Yahoo Food 為大家整合了10個低成本、高效率的大掃除秘技，只需利用梳打粉、檸檬、牙膏等家中常見小物，就能讓廚房、電器煥然一新，更附上日本達人的斷捨離收納心法！

1. 水龍頭及洗水盤污垢

年廿八洗邋遢，廚房大掃除第一樣想到的，一定是水龍頭及鋅盆，一天到晚洗手又洗碗，每天看見那些陳年水漬污垢都會很想去抹掉，這些看似難以清理的污漬，其實不用落力捽，只需用以食用梳打粉撒在水龍頭及鋅盆上，再切開一個檸檬，用檸檬頭內的果肉擦拭水龍頭及鋅盆，檸檬和梳打粉結合後潔力強勁，一過水就清走日積月累的水垢及油漬，水龍頭及鋅盆回復立立令，隙縫中的污漬記得用牙刷擦拭清理。

陳年水漬污垢用檸檬和梳打粉清洗最有效。

2. 牆壁瓷磚油污黴菌

廚房牆身的瓷磚，每天都會經歷水、油的洗禮，長年累月就會積聚頑固油污及黴菌，難以清除。原來只需在瓷磚塗上牙膏，再用牙刷擦拭，便可有助去除油漬及黴菌。對待瓷磚縫更難清除的黴菌，可用廚房紙巾沾上漂白水，用膠紙固定敷在有黴菌的瓷磚縫，敷一晚之後就可撕下紙巾，要用牙刷擦拭。

廚房紙加漂白水可去除瓷磚縫黴菌。

3. 抽油煙機、抽氣扇陳年油漬

要洗掉廚房抽氣扇扇葉、抽油煙機上長期積聚的油漬，可以 1:1 比例混合食用梳打粉與熱水做清潔劑。「排氣型抽油煙機」，即用抽氣扇吸入油煙的類型，可用噴壺噴洗至滴落的不是油污而是清水就為之清潔完成。而「再循環型抽油煙機」，即用隔油網的類型，則需用一盆熱水加入食用梳打粉，拆出隔油網浸泡，面向爐面的一方向上，大約 20分鐘就能將油漬從隔油網分離。不過清洗時要留意避免抽油煙機及抽氣扇摩打接觸水及清潔劑。

用梳打粉混合熱水就能清洗抽油煙機及抽氣扇葉的極級頑固油漬。

4. 杯子內的咖啡漬

大掃除洗邋遢連細位都要留意，有沒有人跟小編一樣，每天都需要一杯提神咖啡？即使每次都有清洗杯子，但咖啡漬都會不自覺地留在杯子裡！自己用都覺得很骯髒，別說給客人用，客人會怎樣想？其實用牙膏或檸檬汁擦洗，又或者梳打份加少許溫水浸泡，再用海綿擦拭，就可輕易去除咖啡漬了。

用牙膏或檸檬就可以洗淨咖啡漬。 (網上圖片)

5. 電熱水壺

無論天冷還是天熱，電熱水壺都是家中不可或缺的，天天用，水壺中其實殘留水漬，趁著年廿八洗邋遢大掃除，一於幫它大清潔。只要在電熱水壺裝入水，再加一片檸檬，然後煮沸就可以去除水漬，非常簡單。不過煲完記得倒掉，不要拿來喝。

用一片檸檬煲水，就可以去除電熱水壺水漬。

6. 洗衣機

洗衣機絕對是一家不可缺少的，家中人多的話，一天還不止開一次洗衣機，如果洗衣機不乾淨，衣物的潔淨度亦大打折扣，以下這個方法大家可以趁大掃除學起來：先在洗衣機放滿熱水，再加入一杯約120克的梳打粉，然後開啟洗衣機，讓洗衣機攪動 3-5 分鐘，再浸泡 30-60 分鐘後把水放掉，再啟動一般洗衣程序便可以。

連洗衣機的邊位都要大掃除洗邋遢。

7. 不鏽鋼鍋燒焦印

人人下廚，不一定人人都是大廚，偶然燒焦鍋子是人之常情。年廿八洗邋遢想去除不鏽鋼鍋燒焦印，可以用海綿把碎蛋殼在鍋子燒焦位置來回摩擦，不停摩擦，利用碎蛋殼摩擦去清除燒焦的痕跡。

不鏽鋼鍋燒焦，可以用碎蛋殼處理。 (網上圖片)

8. 煮食爐頭

又到梳打粉出動，同樣以食用梳打粉混合熱水做清潔劑，以百潔布及牙刷擦拭爐頭及縫隙，拆出來的爐碟和爐架在梳打粉中浸洗約20分鐘再過水，就能空鬆去油漬。

煮食爐頭也可以用梳打粉洗邋遢。

9. 雪櫃、微波爐內部

雪櫃、微波爐最大問題不只是污漬，更麻煩的是食物殘留的味道，聞到也不開胃。以 1:1 比例混和梳打粉及約50度熱水來清潔雪櫃或微波爐內部，再以清水抹一次便可，雪櫃洗完之後放入已開封的梳打粉，有助持續辟味，而雪櫃膠邊則可用濕布蘸上牙膏擦走污漬，再用濕布抹拭。另一個微波爐懶人清潔法是放入一碗白醋「叮」4-5 分鐘，再用濕布抹拭去漬辟味。不過拿走加熱後的白醋時一定要小心燙傷。

雪櫃保持清潔整齊就不會有難聞異味。 （IG圖片@___hiiiichan___）

10. 斷捨離及收納

趁新年大掃除是時候斷捨離，理想的方法是先丟氣過期及不需要用的東西，剩下的再以種類劃分，再按使用的頻密度去擺放。不少日本人妻不時再網上分享強勁的收納術，如mariekondo及a__uchi等日本主婦的IG就解議用不同尺寸的透明收納盒及密實袋，令物件及食物可以整齊存放又一目了然，方便取出。另外，也可以善用儲物架，令物件向高空發展，增加儲物空間。最重要是持續斷捨離的藝術，只使用收納空間的70-80%，不但保持空間通爽，新購入的物品亦有位置收納，不會隨處亂放。

善用透明收納盒及密實袋 ，令物件及食物可以整齊存放又一目了然，易於存取。（IG圖片@yuna.mama.42）

Yahoo Food大掃除小貼士

年廿八洗邋遢，大掃除之前記得要戴上手套保護雙手，洗潔電器時要注意不要按觸到摩打及機內零件，以色損壞電器及造成危險。

常見問題

問：為甚麼大掃除日定在年廿八？

問：用家中常見工具足夠清潔大掃除嗎？

