年糕食譜│軟滑靚年糕做法簡易4招 想軟糯不黏口全靠分幾次加糖水

年糕食譜周圍都有，但怎樣的年糕才算完美？一百個人，有一百個各自的喜好。但可以肯定的是，一個靚年糕，軟硬適中，微微黏口，甜得天然等條件，都是靚年糕必備的要素。今日找到廚齡逾四十年的中式糕點大廚周新師傅帶來幾個貼士，教你4招年糕做法，包你做出軟滑不黏口的靚年糕。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

年糕食譜│軟滑靚年糕做法簡易4招 想軟糯不黏口全靠分幾次加糖水

年糕食譜材料

增城蔗糖 4片 水（攝氏40度至50度）300ml 糯米粉 300g 澄麵（無筋麵粉）225g 油 少許

年糕材料簡單，不外乎糯米粉、澄麵(無筋麵粉)、油、糖，但過程中就充滿陷阱，稍一不慎，年糕就報銷！以下4大貼士，即刻抄低喇：

1. 以40度至50度糖水撞粉

可以用滾水來開蔗糖，但切忌用滾熱的糖水撞粉(溝入粉漿中)。糖水要先降溫至攝氏40度至50度，才可「撞粉」。周師傅說熱水會令粉漿快速收縮，蒸出來的年糕會有皺紋，表面不平滑。用成本比普通蔗糖貴3倍的增城蔗糖，一來取其顏色，二來蔗糖清香不太甜，落多一點都不怕，像圖中4大片蔗糖，用來煮成一底，年糕就會好重蔗糖香。

廣告 廣告

用成本比普通蔗糖貴3倍的增城蔗糖

用滾水把蔗糖開成糖水後，緊記要先放涼至40，50度左右，才可用來溝粉漿。

2. 先加油，後搓粉

有10年教烹飪班經驗的周師傅說，不少人習慣一邊搓粉，一邊加油 (普通花生油)，但這做法會令「油粉」混合不平均，出來的年糕也會軟硬分佈不平均。正確做法是先把所有油加入粉中，讓油先與粉結合，再慢慢搓開，才會平均。

宜選顏色雪白一點的糯米粉，吸水力適中，做年糕也會更穩定。

比例大概是：「1份糯米粉：3/4份澄麵：1/10份油」。緊記先加油，後搓粉。

3. 糖水分幾次，慢慢加

搓粉最重要的，是蔗糖水(之前已準備好)切忌一次倒進粉中。尤其是剛開始搓粉時，每次一小杓，再一邊用手慢慢搓開，給予足夠時間粉和水結合，否則粉漿會起「粒粒」，出來的年糕不會滑身。

搓粉最重要的，是蔗糖水(之前已準備好)切忌一次倒進粉中。

剛開始搓粉時，加一小杓糖水，有耐性慢慢搓開。

待年糕開始上色，都要保持每次一杓糖水，慢慢搓開，切忌心急。

如果做法正確，表面會開始見光澤，像掃了一層油一樣。

亦可以用手感受粉漿夠不夠滑身，如果摸到粒狀物就要繼續搓。

就算專家如周師傅，一底年糕也要攪拌最少5、6分鐘。

當粉漿變到接近流質，有足夠光澤，就可以把餘下的糖水都加進粉漿中。

貼士：蔗糖水會有沉澱物，倒至底部時，宜先看清楚，勿把沉澱物都倒進去。

4. 蒸爐先預熱，再倒粉漿入模

不少人習慣攪好粉漿後，立刻把粉漿倒進模具，再準備蒸爐，但由於加熱需時，此時粉漿就會開始沉澱，出來的年糕就會上下層不平均。正確做法是先把蒸爐準備好，加熱後，才一氣呵成倒粉漿及即蒸，年糕的上下層就會更平均。

正確做法是先把蒸爐準備好，加熱後，才一氣呵成倒粉漿及即蒸，年糕的上下層就會更平均。

蒸大概一小時，一底底靚年糕就可以出爐。

用周師傅提供的粉漿比例，出來的年糕企身但不死實，軟糯卻不扁塌，不黏口。

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多農曆新年賀年食品推介

盆菜優惠│盆菜優惠推介30間！免運費送$500餐飲券/低至每位$140/送蝦籽五味農場雞

年糕優惠│賀年糕點早鳥優惠推介30+！酒店年糕優惠/榮華低至$68/47折蘿蔔糕

蘿蔔糕｜15間高質蘿蔔糕推薦合集 早鳥優惠價/低至$92鮑魚蘿蔔糕/余均益辣椒醬口味+蟹粉

新年禮盒│賀年禮盒推介15間！低至$69皇玥曲奇/Lady M早鳥優惠/Godiva折扣

團年飯外賣｜外賣團年飯精選推介10間 酒店2人賀年餐/低至$173位/免運費攻略

迷你盆菜│二至四人盆菜外賣推介12間！人均低至$62/龍蝦蟹肉/酒店優惠

蝴蝶酥推薦│蝴蝶酥禮盒推介10間！$100以下皇玥優惠價/角落小夥伴/256摺極脆

蛋卷推介│送禮蛋卷禮盒推介10間 皇玥優惠價/手工蛋卷/海邊走走文青贈品

賀年食品│芋蝦限量逐粒炸！90年老字號傳人：做到令媽媽滿意係我最大目標

賀年食品│5大香港製造年貨推介 八珍芋蝦/多多鳥結糖/健康酥糖/手炒瓜子

年糕做法│4招自製軟滑靚年糕 大廚：糖水要分幾次加

年糕做法│大廚教路！4招煎出完美年糕：煎糕前原來要…..

辦年貨│破解5大花膠迷思！深色代表靚貨？蒸後縮水係次貨？

過年海味│超市發現「假花膠」？教你揀靚花膠三大貼士

賀年食品│四大賀年食品卡路里陷阱 最危險竟然係……

中醫養生│新年健康飲食貼士！過年食錯可致濕疹暗瘡易發作

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？