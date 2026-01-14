渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
年糕食譜│軟滑靚年糕做法簡易4招 想軟糯不黏口全靠分幾次加糖水
怎樣的年糕才算完美？Yahoo Food找到中式糕點大廚教大家四個貼士，即刻bookmark！
年糕食譜周圍都有，但怎樣的年糕才算完美？一百個人，有一百個各自的喜好。但可以肯定的是，一個靚年糕，軟硬適中，微微黏口，甜得天然等條件，都是靚年糕必備的要素。今日找到廚齡逾四十年的中式糕點大廚周新師傅帶來幾個貼士，教你4招年糕做法，包你做出軟滑不黏口的靚年糕。
年糕食譜材料
增城蔗糖 4片
水（攝氏40度至50度）300ml
糯米粉 300g
澄麵（無筋麵粉）225g
油 少許
年糕材料簡單，不外乎糯米粉、澄麵(無筋麵粉)、油、糖，但過程中就充滿陷阱，稍一不慎，年糕就報銷！以下4大貼士，即刻抄低喇：
1. 以40度至50度糖水撞粉
可以用滾水來開蔗糖，但切忌用滾熱的糖水撞粉(溝入粉漿中)。糖水要先降溫至攝氏40度至50度，才可「撞粉」。周師傅說熱水會令粉漿快速收縮，蒸出來的年糕會有皺紋，表面不平滑。用成本比普通蔗糖貴3倍的增城蔗糖，一來取其顏色，二來蔗糖清香不太甜，落多一點都不怕，像圖中4大片蔗糖，用來煮成一底，年糕就會好重蔗糖香。
2. 先加油，後搓粉
有10年教烹飪班經驗的周師傅說，不少人習慣一邊搓粉，一邊加油 (普通花生油)，但這做法會令「油粉」混合不平均，出來的年糕也會軟硬分佈不平均。正確做法是先把所有油加入粉中，讓油先與粉結合，再慢慢搓開，才會平均。
3. 糖水分幾次，慢慢加
搓粉最重要的，是蔗糖水(之前已準備好)切忌一次倒進粉中。尤其是剛開始搓粉時，每次一小杓，再一邊用手慢慢搓開，給予足夠時間粉和水結合，否則粉漿會起「粒粒」，出來的年糕不會滑身。
4. 蒸爐先預熱，再倒粉漿入模
不少人習慣攪好粉漿後，立刻把粉漿倒進模具，再準備蒸爐，但由於加熱需時，此時粉漿就會開始沉澱，出來的年糕就會上下層不平均。正確做法是先把蒸爐準備好，加熱後，才一氣呵成倒粉漿及即蒸，年糕的上下層就會更平均。
更多農曆新年賀年食品推介
盆菜優惠│盆菜優惠推介30間！免運費送$500餐飲券/低至每位$140/送蝦籽五味農場雞
年糕優惠│賀年糕點早鳥優惠推介30+！酒店年糕優惠/榮華低至$68/47折蘿蔔糕
蘿蔔糕｜15間高質蘿蔔糕推薦合集 早鳥優惠價/低至$92鮑魚蘿蔔糕/余均益辣椒醬口味+蟹粉
新年禮盒│賀年禮盒推介15間！低至$69皇玥曲奇/Lady M早鳥優惠/Godiva折扣
團年飯外賣｜外賣團年飯精選推介10間 酒店2人賀年餐/低至$173位/免運費攻略
迷你盆菜│二至四人盆菜外賣推介12間！人均低至$62/龍蝦蟹肉/酒店優惠
蝴蝶酥推薦│蝴蝶酥禮盒推介10間！$100以下皇玥優惠價/角落小夥伴/256摺極脆
蛋卷推介│送禮蛋卷禮盒推介10間 皇玥優惠價/手工蛋卷/海邊走走文青贈品
賀年食品│芋蝦限量逐粒炸！90年老字號傳人：做到令媽媽滿意係我最大目標
賀年食品│5大香港製造年貨推介 八珍芋蝦/多多鳥結糖/健康酥糖/手炒瓜子
