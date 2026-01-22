Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

年糕推薦2026｜利苑賀年糕點早鳥優惠限時$208起！必試招牌棗皇糕/臘味芋頭糕/椰汁年糕

農曆新年2026就快到！還未買年糕、訂餐廳的朋友，記得趁最抵機會入手！今次Yahoo購物專員就見到利苑推出了賀年糕點限時優惠低至86折，最平$208就買到，非常抵食！利苑今年推出了招牌棗皇糕、如意蘿蔔糕、臘味芋頭糕、清香馬蹄糕等，款款都足料、有誠意！優惠已於Klook開售，各位快買一兩盒應下節，過肥年喇！

立即查看利苑賀年糕點優惠頁

👉🏻 全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<

早鳥優惠 利苑賀年糕點限時$208起

今年利苑總共推出了6款賀年糕點，包括招牌棗皇糕、如意蘿蔔糕、臘味芋頭糕、椰汁年糕，以及清香馬蹄糕。當中一定要推薦利苑最有名氣的招牌棗皇糕，使用新疆極品紅棗皇製造，棗味十分醇厚，加上濃郁椰子汁，食落煙韌留香，滋潤養顏，折後$209即可入手。

廣告 廣告

另外折後只需$228的臘味芋頭糕及$208的清香馬蹄糕都值得一試，前者使用生曬鮮肉臘腸及荔浦芋頭，質地鬆軟，口感嫩滑；而馬蹄糕則使用優質黃片糖，表面金黃剔透，每咬一啖都爽滑有彈性，清新可口。利苑賀年糕點以紅金色為禮盒主調，望落高貴優雅，大方得體，送禮或自用都一流！大家於Klook購買後，只要去利苑分店即可換領，非常方便！各位快把握最後機會入手喇！

【特選組合86折】如意蘿蔔糕 + 招牌棗皇糕 (現貨各一盒)

特價：$418起/2盒｜ 原價：$486起/2盒

SHOP NOW

臘味芋頭糕 | 現貨

特價：$228起/盒｜ 原價：$238起/盒

SHOP NOW

椰汁年糕 | 現貨

特價：$208起/盒｜ 原價：$218起/盒

SHOP NOW

清香馬蹄糕 | 現貨

特價：$208起/盒｜ 原價：$218起/盒

SHOP NOW

利苑賀年糕點限時88折起！

如意蘿蔔糕

招牌棗皇糕

椰汁年糕

清香馬蹄糕

臘味芋頭糕

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

長者自助餐優惠2026〡13間酒店自助餐優惠推介！長者優惠比買一送一價錢平／人均最平$167起／任食生蠔、龍蝦

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池

放題2026│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

放題2026│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

燒肉放題2026丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題2026｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠2026│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

酒店優惠2026｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）

下午茶自助餐2026│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠2026│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

片皮鴨2026│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2026│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介2026｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？