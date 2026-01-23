專訪車婉婉｜母親離世傷心成低潮：希望我冇讓曾志偉丟架
年糕推薦2026｜麗思卡爾頓酒店年糕禮盒買2送1！每盒低至$232、賀年薑汁年糕禮盒、XO醬臘味蘿蔔糕
新年送禮或與親友團年想大方又豪氣？Klook預訂香港麗思卡爾頓酒店薑汁年糕買二送一，XO醬臘味蘿蔔糕亦有71折優惠，即看內文：
馬年即將到來，來個充滿吉祥意頭又超有格調的奢華開始吧！香港麗思卡爾頓酒店推出兩款自家經典賀年糕點與奢華禮籃，包括X.O.醬臘味蘿蔔糕及薑汁年糕，五星酒店出品，口味高質。另外，兩款新春年糕禮盒以「瑞氣盈門」為主題，以牡丹花環繞八角形窗花為主視覺，高雅奢華！更令人心動的是，於KLOOK預訂極之優惠，薑汁年糕禮盒買二送一、X.O.醬臘味蘿蔔糕7折優惠。這兩款糕點奢華高貴、味道頂級，絕對是今年最為步步高昇、財源滾滾的賀年之選！
👉🏻 全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
行程及飲食優惠平台：
>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<
新春必搶！五星級賀年薑汁年糕禮盒買二送一
香港麗思卡爾頓酒店的賀年薑汁年糕，嚴選上乘糯米、新鮮薑汁及頂級配料，工藝精湛，口感煙韌不黏牙，煎起來的焦香邊位特別惹味，熱騰騰一口咬落，香氣四溢！網上食客好評：「奢華天花板！軟糯帶薑辛辣，甜而不膩，層次超豐富，一咬就暖笠笠過年一流！」「五星級出品果然唔同凡響，薑味剛好解甜，煎來食超香，送禮自用都超有面子！」更有網友直呼「今年最抵食的酒店級甜糕，CP值爆燈，焦香邊特別誘人，配熱茶一流！於KLOOK預訂買二送一，購買一盒亦有74折，性價比更加高高「糕」！
【買二送一】賀年薑汁年糕禮盒（3盒）
優惠價：$696/3盒，平均$232/盒│
原價$1,044/3盒
【早鳥優惠】賀年薑汁年糕禮盒（1盒）
優惠價：$258│
原價：$348
賀年XO醬臘味蘿蔔糕禮盒7折優惠
X.O.醬臘味蘿蔔糕同樣吸引，以優質的瑤柱、蝦米及臘味等入饌，配搭當造鮮甜的白蘿蔔，配合香辣X.O.醬 惹味十足。煎起來的焦香邊位特別誘人，內裡濕潤細滑、臘味油香滲入糕體，叫人吃不停口。買家一致狂讚：「XO醬臘味蘿蔔糕層次超豐富，微辣惹味，五星級出品果然唔同凡響！」成為馬年賀年鹹糕的熱門之選。於KLOOK預訂更可享7折優惠，不要錯過。
賀年XO醬臘味蘿蔔糕禮盒
優惠價：$288/盒│
原價：$408/盒
奢華賀!年禮物籃！包天龍軒XO醬、8頭南非鮑魚
若送禮給十分敬重且極其重要的人物，不妨選擇豪氣十足的香港麗思卡爾頓賀年禮物籃，盡顯尊貴與心意。「豪華禮物籃」匯聚頂級珍饈與名酒，包括米芝蓮星級天龍軒XO醬、Barons de Rothschild Ritz Reserve香檳、軒尼詩V.S.O.P、8頭南非鮑魚、野生松茸麵、特級姬松茸蟲草花等矜貴食材，配上酒店自家薑汁年糕禮盒，奢華滿載，寓意富貴盈門。「精選禮物籃」則精煉卻同樣出眾，囊括香檳、XO醬、8頭鮑魚、極品鮑魚麵、御品花菇及陳皮等，份量適中卻氣派不減，適合表達深厚敬意。
香港麗思卡爾頓賀年豪華禮物籃
價錢：$4,888
香港麗思卡爾頓賀年薑汁年糕一盒 （90克）
Barons de Rothschild Ritz香檳
軒尼詩VSOP
天龍軒X.O醬
螺片花菇禮盒（ 20克）
十二年陳皮 （5克）
金裝牛肝菌禮盒 （15克）
特級姬松茸蟲草花禮盒 （30克）
野生松茸麵禮盒 （30克）
雲茶禮盒
八頭南非鮑魚（42克）
乾瑤柱禮盒 （26克）
香港麗思卡爾頓賀年精選禮物籃
價錢：$3,188
香港麗思卡爾頓賀年薑汁年糕一盒 （90克）
Barons de Rothschild Ritz香檳
天龍軒X.O醬
雲茶禮盒
八頭南非鮑魚（42克）
極品鮑魚麵禮盒
十二年陳皮（50克）
御品花菇(金色)禮盒（250克）
有效日期：2026年2月10日 - 2026年2月16日（香港麗思卡爾頓酒店自取）
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
長者自助餐優惠2026〡13間酒店自助餐優惠推介！長者優惠比買一送一價錢平／人均最平$167起／任食生蠔、龍蝦
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池
放題2026│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
放題2026│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
燒肉放題2026丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題2026｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠2026│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
酒店優惠2026｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）
下午茶自助餐2026│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠2026│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
片皮鴨2026│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2026│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介2026｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
【百佳】買佳能產品滿額送$74.9贈品（即日起至29/01）
買佳能產品滿指定金額即可獲得總值$74.9贈品！YAHOO著數 ・ 2 小時前
【惠康】買4支舒適達牙膏 送衛生紙、洗衣珠等總值$227禮品
今期惠康有豐富禮品優惠，買4支舒適達/牙齦適精選牙膏，即送總值$227豐富禮品；買4罐大罐裝啤酒滿$80，即送總值$70禮品；買1罐安記海味紅燒溏心鮑魚6頭425克，即送總值$44豐富禮品！YAHOO著數 ・ 4 小時前
【萬寧】週五購物攻略（只限23/01）
萬寧推出周五購物攻略，個人護理產品買3件滿$99送DoDoME食器蔬果洗潔精；精選女性衛生護理產品、精選頭髮護理產品買1送1；精選頭髮護理產品、精選染髮產品、精選日韓頭髮護理產品、精選沐浴產品第2件半價；買高露潔全效專業深層牙齦修護/全效專業護齦抗敏牙膏4件送康寧VISIONS Metal Cookware中式炒鍋28厘米；買頭髮護理產品/染髮產品2件滿$268送迪士尼鋼牙與大鼻旅行套裝 (沐浴露/洗髮護髮露)；精選KOSE GRACE ONE護膚產品買滿$159送Grace One肌色修正潔面啫喱；精選G-NiiB產品買2件88折；買健康產品滿$488送$60萬寧現金優惠券！YAHOO著數 ・ 3 小時前
【屈臣氏】買7件DARLIE指定牙膏 網店限定送保溫購物車等總值$803.6禮品（即日起至27/01）
由即日起至1月27日，去屈臣氏門市或網店買5件DARLIE全亮白酵素牙膏，即送總值$650.9禮遇；網店買7件牙膏即送總值$803.6禮品。即日起至1月23日，到指定屈臣氏門市購買DARLIE產品滿$248，加送威猛先生強力去霉劑400g。YAHOO著數 ・ 1 天前
農曆新年2026｜新年新波鞋 HOKA波鞋突發低至半價！皇牌Clifton 10不用$960
眨下眼農曆新年2026就到，大家又是時候準備辦年貨，買新衫、買新鞋，迎接新一年到來！想買新波鞋的話，大家記得要提早入手，到新年期間就盡量不要買鞋，因為「唉唉聲」易趕走好運！而最近Marathon Sports馬拉松網店突發推出HOKA波鞋限時低至半價優惠，有超過60款跑鞋、運動鞋、行山鞋、休閒鞋等有平，當中連熱度最高、經常一碼難求的皇牌Clifton、Mach等都有平，值得留意！想知有邊幾款HOKA波鞋抵買？即看內文！Yahoo Style HK ・ 1 天前
六合彩結果丨即睇1月22日攪珠結果
今期六合彩頭獎無人中，下期估計頭獎基金達1千3百萬。以下為1月22日六合彩攪珠結果，馬上來看看中獎號碼！YAHOO著數 ・ 16 小時前
Net-A-Porter香港折扣/Promo Code/優惠碼！2026年1月減價區額外8折/香港運費/免費退貨/必逛品牌教學
講到Net-A-Porter購物的吸引之處，除了貨款又新又齊之外，不少產品的定價更比香港市面平少少，皆因產品會以歐洲當地的價格上架，所以遇上折扣時就更抵上加抵！最近Net-A-Porter減價區限時優惠，額外8折，減價區產品最平低至2折，VALENTINO手袋折後平$16,000多、LOEWE袋不用萬元入手！事不宜遲，即睇Net-A-Porter網購教學，為大家整合Net-A-Porter Promo Code、Net-A-Porter優惠碼、免運費詳情與退貨教學。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
新年禮物2026｜Samsung P9 Express 512GB 近歷史低價，HK$620 入手 800MB/s 高速 microSD Express 卡護航 Switch 2
Samsung 去年秋天剛為 Nintendo Switch 2 推出的 P9 Express microSD Express 卡來到新年又有可觀折扣，目前在 Amazon 上只要花 US$80 即可購入 512GB 型號。換算後約為 HK$620 幾乎是歷史低價。Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
中環Monchhichi海陸嘉年華門票買1送1優惠｜人均$34起！8米高水手造型公仔、巨型充氣迷宮、彩虹水泡滑梯
可愛的Monchhichi又同大家見面啦！全港首個Monchhichi海陸嘉年華將於本月16日起登陸中環6號碼頭，嘉年華以遊樂場及水手造型Monchhichi為主題，設有8個主題遊戲區，包括近2,000呎的充氣迷宮及6米高的彩虹水泡滑梯；更有一對8米高巨型Monchhichi於天台同大家打招呼，將成為中環碼頭的最新打卡地標。大人小朋友一起在維港海景相伴下暢玩，絕對是最佳的親子好去處！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
【屈臣氏】網購BB展 過千款嬰幼兒產品低至4折 買滿$1,200減$100
屈臣氏網店一年一度網購BB展隆重回歸，由1月23日至2月12日，過千款嬰幼兒產品低至4折，買滿$1,200減$100，同時仲有聯乘10大人氣品牌優惠！YAHOO著數 ・ 2 小時前
嬰兒服飾、用品、玩具開倉 低至1折（即日起至26/01）
時代廣場展銷集即日起至1月26日進行嬰童用品低至1折開倉，品牌包括Tommee Tippee、KIDZTATION、Daisy & Dion、Twenty B、Pearson、Seeds、Moonstar、Cupid、vtech、Braun等。今次大推新年服飾只需$39-$99，亦有精選嬰童衣物$380/9件，英國No.1育兒品牌Tommee Tippee產品低至$45！YAHOO著數 ・ 1 天前
60歲「小龍女」李若彤低調現身！素顏看張學友演唱會 網驚豔讚：像40歲
近日，張學友在香港紅磡體育館舉辦「60+巡迴演唱會」最終場，台下觀眾席中，有粉絲意外認出一名熟悉身影，正是曾在《神雕俠侶》中飾演「小龍女」的李若彤。她當天穿著藍色毛衣、幾乎素顏現身，60歲的外貌狀態很快在網路上引發討論。姊妹淘 ・ 49 分鐘前
「最成功二世祖」鄧兆尊 傳承繼15億遺產 西貢地皮荒廢變靈探熱點 躺平都年收3,000萬利息
粵劇名伶新馬師曾之子鄧兆尊，近年活躍於社交平台及直播節目，不時被外界冠以「二世祖」標籤。近日有網民在小紅書上載短片，片中有人當面向鄧兆尊追問坊間流傳其「最窮只有1億元」一說，鄧兆尊即場作出回應；另有傳其與弟妹合共承繼高達15億元遺產，名下亦涉及一幅屢傳以逾4億元放售的西貢地皮，即使地皮長期荒廢，鄧兆尊亦表示毋須急於處理。閱讀更多：劍神張家朗「再亮一劍」187萬掃雲匯車位 半年前逾1,600萬買三房 半年入市逾1,788萬｜兩屆奧運奪金至少獲1,650萬獎金賭王遺產急劈！狂減43%！ 尖沙咀金巴利街地皮意向價由8,800萬劈到5,000萬短片所見，提問者問及「最窮只有1億元」的傳聞時，鄧兆尊先是「扁扁咀」並搖頭，稱「未見過」相關說法，其後又補充指「他們是說笑」，似對有關傳聞不以為然。傳四兄妹承繼15億元遺產 只作「被動收息」資料顯示，鄧兆尊近年除在社交媒體曝光外，亦不時參與不同YouTube直播節目。坊間一直有說法指，鄧兆尊在家人離世後與弟妹承繼約15億元遺產；另亦有指其家族曾處理物業資產，包括出售永祥大廈及楚留香物業等，加上持有大幅西貢地皮，令其資產規模備受關注。另有報道引述其曾提及父28Hse.com ・ 20 小時前
8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻
講到辦公室文化，散水餅幾乎已經成為香港職場的指定動作，但並不是每一件散水餅都令人感動，反而有些選擇會令同事收到時「懷疑人生」。早前就有網民以「見過最肉酸嘅散水餅係咩」為題在網上討論區發帖，留言一面倒抵死，更有人直言「比唔派仲深刻」，以下總結出網民心目中8大最差的散水「餅」。Yahoo Food ・ 5 小時前
林子祥一家搭機回港被捕獲 葉蒨文全程湊孫女 林德信坐經濟艙被讚夠貼地
林子祥同葉蒨文呢對殿堂級歌手夫妻，近年不時返內地演出，早前阿Lam同Sally喺杭州舉行演唱會，林德信亦有上台獻唱。有網民喺社交平台分享，聲稱日前喺杭州回港班機上巧遇林子祥、葉蒨文以及阿Lam兒子林德信一家。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
李嘉誠大宅外傳異味 驚動警方消防到場 ! 真相係……
今日（22日）早上11時許，長和系創辦人李嘉誠深水灣大宅外傳出異味，大宅保安員一度懷疑有氣體洩漏，於是報案。28Hse.com ・ 19 小時前
私人住宅裝修鑿穿浴室地台樓板 下層天花穿窿可對望 屋宇署：要求即時停工
日出康城一個單位的業主2023年裝修期間涉擅自拆除部分主力牆，震驚全港，近日再有涉及裝修鑿穿事件出現。屋宇署今日在社交平台發文及上載兩張照片表示，早前有一個私人住宅單位在裝修期間，鑿穿了浴室的地台樓板，影響下層單位，照片可見廁所天花被鑿至穿窿，鋼筋鏽跡斑斑，和樓上可對望。屋宇署即時派員視察後，發現單位地台的樓板被鑿穿，幸整體樓宇結構沒有明顯危險。am730 ・ 20 小時前
60年一遇「赤馬紅羊劫」會有大事發生？2026年這4個生肖小心易中招
「赤馬紅羊劫」是什麼？未到 2026 年就已經聽到這個名字。這是中國歷史上一個極之神祕的周期規律，所謂「赤馬」指 2026 丙午年，「紅羊」則是 2027 丁未年，丙、丁屬火，對應赤紅色，故名思義就是火氣最旺、動盪最劇烈的兩年。那麼，2026 年「赤馬紅羊劫」有什麼要注意？Yahoo Style HK ・ 1 天前
陳百祥曬九龍塘逾億豪宅 黃杏秀真實狀態曝光 爆張國榮離世前贈30條「風水魚」
76歲資深藝人陳百祥（阿叻）近年處半退休狀態，其人生大起大落，老來居於九龍塘複式豪宅，據說該幢樓齡約30年、佔地達4.000呎的豪宅身價逾億港元，阿叻與69歲太太黃杏秀（秀姑）在家中養狗、種花、養魚，更不時讓好友來參觀作客，生活極其悠閒。日前有內地女網紅到來探訪，非但令阿叻的豪宅裝潢盡現，更令久未一月露面的秀姑真實狀態曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
駐天津主任被炒｜在天津生活本來可以「打贏99%香港公務員」
駐天津主任鄭震生自爆受款待被解僱，而且因涉違返防賄條例，據報案件已轉介執法部門跟進。事件除了揭示香港公務員清廉議題（見另文），還有多項啟示，其中翻查天津酒店的預訂價格，是次成為焦點的同類套房價格約3000港元，對比香港最平也要12000元，便宜足足75%；天津消費水平大幅低於香港，若然該合約主任能夠用香港人工在天津生活，本來可以「慢慢摵」，可惜已經成為泡影Yahoo財經 ・ 1 天前