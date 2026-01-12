龍鼓灘填海環評料海豚回歸 環團批評離地：兩年豚蹤無起色
年糕2026│20間賀年糕點早鳥優惠推薦！低至69折/酒店年糕優惠/蘿蔔糕推介
想知道今年的賀年糕點有什麼早鳥優惠？即睇內文：
2026年糕優惠開鑼！2月中旬就是農曆新年，現時坊間已有早鳥年糕優惠搶先推出，爭飲頭啖湯！正所謂早買早享受，遲買貴幾嚿，不少酒店、酒樓及中菜食府已推出賀年糕點優惠！Yahoo Food將會不斷更新賀年糕點的最強優惠資訊，馬上看看現時有什麼最新的年糕優惠推薦吧！
1.榮華餅家：臘味香菇蘿蔔糕/臘味芋頭糕低至69折〡Shop Now
榮華餅家每年推出的賀年糕點非常吸引，臘味香菇蘿蔔糕選用自家臘腸、鮮味香菇、原粒蝦米及清甜蘿蔔絲炮製，風味十足；另一人氣之選是臘味芋頭糕，以粉糯芋頭配上自家品牌臘腸及蝦米，臘腸油香在烹飪過程中慢慢滲入芋頭糕之間，香濃惹味。另外還有金黃香甜的馬蹄糕，啖啖均有爽甜香脆的馬蹄粒，清甜可口。只要在Yahoo指定專頁購買各款特色賀年糕，即可享低至69折。
臘味香菇蘿蔔糕：
原價$110、優惠價$75
臘味芋頭糕：
原價$119、優惠價$80
馬蹄糕：
原價$103、優惠價$70
快閃日期：2026年1月13日至1月18日
換領日子：2026年2月6日至2月14日
2.美心：桂花杞子棗皇糕/布甸狗楊枝甘露糕！Klook預訂低至$102〡Shop Now
想方便購買賀年糕點，設有多間分店的美心就最適合不過。款式甚多且定價相宜，特別推介桂花杞子棗皇糕及Pompompurin與美心楊枝甘露糕，前者上層清香桂花及杞子，下層紅棗味濃郁，加上滋潤冰糖，雙重滋味甜入心。後者將布甸狗與經典港式甜品楊枝甘露創新成賀年楊枝甘 露糕，採用芒果果茸，加上粒粒芒果肉及水晶果凍珠，清新細膩。還貼心附上 Pompompurin小屋形保溫袋，捧著心愛的布丁，可愛程度爆燈。只要在Klook預訂即可低至$102。
Klook：桂花杞子棗皇糕
原價$133、優惠價$102
Pompompurin與美心楊枝甘露糕
原價$173、優惠價$129
換領日期：2026年2月8日至2月14日
3.翡翠餐飲集團：秘製瑤柱芋頭糕/瑤柱蘿蔔糕！KKday預訂低至$133〡Shop Now
翡翠餐飲集團旗下餐飲品牌眾多，當中包括翡翠拉麵小籠包、翡翠江南等。今年推出4款賀年糕點，口味豐富如瑤柱蘿蔔糕、秘製瑤柱芋頭糕、十勝紅豆糕及桂花馬蹄糕。賀年糕點想買得更平，只要在KKday預訂只需低至$133。
KKday：瑤柱蘿蔔糕、秘製瑤柱芋頭糕、十勝紅豆糕及桂花馬蹄糕
原價$198 、優惠價$133
換領日期：2026年2月6至2月28日
4.8度海逸酒店：金箔燕窩桂花糕/金箔椰汁年糕！KKday預訂低至$148〡Shop Now
8度海逸酒店打造4款賀年糕點，包括人氣熱賣的如意瑤柱臘味蘿蔔糕、鴻運蝦米芋頭糕、尊貴滋補的金箔燕窩桂花糕及經典流金的金箔椰汁年糕。每款糕點均由酒店主廚親手製作，鹹甜皆備，風味獨特。當中最抵買是金箔燕窩桂花糕及金箔椰汁年糕，只要在KKday預訂只需低至$148，送禮一流。
KKday：如意瑤柱臘味蘿蔔糕
原價$228、優惠價$178
鴻運蝦米芋頭糕
原價$228、優惠價$178
金箔燕窩桂花糕
原價$208、優惠價$168
金箔椰汁年糕
原價$178、優惠價$148
換領日期：2026年1月16日至2月23日
5.皇玥：古法黑糖年糕禮盒/翡翠蘿蔔糕禮盒！Klook預訂低至$160〡Shop Now
皇玥推出兩款特色賀年糕點，由餅藝大師葉永華和黎永冠聯手研發！古法黑糖年糕禮盒採用優質黑糖與傳統石磨米漿古法製成，口感軟糯柔滑，帶有清新米香和黑糖甘甜。翡翠蘿蔔糕禮盒以黃金比例融合白蘿蔔與青蘿蔔，精準配比激發雙蘿蔔的深蘊清甜。只要在Klook預訂即可低至$160。
Klook：古法黑糖年糕禮盒
原價$288、優惠價$160
翡翠蘿蔔糕禮盒
原價$328、優惠價$190
換領日期：2026年1月26日至2月16日
6.翠園：薑汁年糕/燒鴨芋頭糕/髮菜蠔豉蘿蔔糕！KKday預訂低至$170〡Shop Now
翠園推出多款傳統口味又富創意配搭的賀年糕點，如燒鴨芋頭糕，以清香荔芋配明爐燒鴨粒，鴨香撲鼻；再加雙重惹味臘腸膶腸，以鹹香蝦米提鮮；還有髮菜蠔豉蘿蔔糕，鹹香蠔豉的淡淡醇厚鮮味，搭配鮮嫩蘿蔔絲、細幼髮菜，過年必吃。薑汁年糕，則以秘方令糕身更軟糯，清香薑汁誘發淡淡香味。只要在KKday預訂賀年糕點即可低至$170。
KKday：薑汁年糕
原價$242、優惠價$170
燒鴨芋頭糕
原價$255、優惠價$179
髮菜蠔豉蘿蔔糕
原價$275、優惠價$193
換領日期：2026年2月8日至2月11日
7.望月：七星糕照棗皇年糕/七星糕照黑糖椰汁年糕！Klook預訂低至$178〡Shop Now
望月推出各式鹹甜賀年糕點，當中最抵買是七星糕照棗皇年糕及七星糕照黑糖椰汁年糕，前者精挑飽滿圓潤的上乘紅棗，清香甘甜，滋潤養顏，味道更富層次；後者採用優質泰國椰奶與沖繩黑糖製作而成，口感軟糯，味道甜潤。只要在Klook預訂低至$178。
Klook：七星糕照棗皇年糕
原價$198、優惠價$178
七星糕照黑糖椰汁年糕
原價$198、優惠價$178
換領日期：2026年2月7日至2月16日
8.龍逸軒：沖繩黑糖椰汁年糕！KKday預訂低至$188〡Shop Now
位於九龍酒店的龍逸軒推出多款特色賀年糕點，想吃年糕，特別推介沖繩黑糖椰汁年糕，因點心大廚特意選用來自沖繩的黑糖制作，黑糖口味清雅怡人，椰汁則滋潤香滑，甜而不膩，味道恰到好處。只要在KKday預訂賀年糕點，只需低至$188。
Kkday：沖繩黑糖椰汁年糕
原價$288、優惠價$188
換領日期：2026年2月7日至2月16日
9.張公館：紅棗椰汁年糕！KKday預訂低至$188〡Shop Now
張公館推出多款滋味賀年糕點，特別推介紅棗椰汁年糕，其嚴選濃醇椰漿與優質糯米，經傳統工藝匠心製作。質地軟糯綿密，清甜不膩，蒸製後椰香四溢。只要在KKday預訂賀年糕點即可低至$188，另外還有陳皮臘腸蘿蔔糕，值得一試。
KKday：紅棗椰汁年糕
原價$238、優惠價$188
換領日期：2026年2月6日至2月15日
10.利苑：椰香年糕/清香馬蹄糕！KKday預訂低至$198〡Shop Now
利苑推出多款新春賀年食品，標榜用料上乘且香港製造。多款賀年糕點備有招牌棗皇糕，乃利苑招牌糕點，精選新疆極品紅棗皇，棗味醇厚，配以濃郁椰子汁，煙韌留香。還有推介椰汁年糕，特別精選椰子汁配以天然蔗糖製成，椰汁香濃芬馥且清甜不膩，年糕軟糯細滑。另外清香馬蹄糕則精選馬蹄配以優質黃片糖，以傳統工藝製作，色澤金黃剔透，爽滑富有彈性，清新可口。只要在KKday預訂即可低至$188。
KKday：椰汁年糕
原價$218、優惠價$198
清香馬蹄糕
原價$218、優惠價$198
招牌棗皇糕
原價$248、優惠價$228
換領日期：2026年2月6日至2月15日
11.恆香老餅家：臘味蘿蔔糕+傳統糖年糕！KKday預訂低至$200〡Shop Now
老字號恆香老餅家，推出兩款賀年糕點，包括臘味蘿蔔糕及傳統糖年糕，前者配以恆香金牌切肉臘腸、蝦米，以黃金比例調配，層次分明、鹹香誘人；蘿蔔絲清甜鮮潤，臘味與海味完美融合，香氣滿溢。後者軟糯綿韌且柔韌香甜，口感細滑。只要在KKday預訂只需低至$200！
KKday：臘味蘿蔔糕+傳統糖年糕
原價$336、優惠價$200
換領日期：2026年2月3日至2月12日
12.旺角希爾頓花園酒店：吉祥椰汁年糕 (原味 / 低糖)！KKday預訂低至$202〡Shop Now
旺角希爾頓花園酒店的鷹巢，推出多款特色賀年糕點，當中的吉祥椰汁年糕備有原味及低糖兩款口味，口感軟糯煙韌且椰汁香濃芬馥，特別是蔗糖清甜而不膩，棗味香濃。只要在KKday預訂賀年糕點，即可低至$202。
KKday：吉祥椰汁年糕
原價$269、優惠價$202
換領日期：2026年2月1日 - 2月12日
13.帝苑酒店：御選十勝紅豆栗子年糕！KKday預訂低至$215〡Shop Now
帝苑酒店今年推出多款特色賀年糕點，鹹甜兼備。當中最特別是御選十勝紅豆栗子年糕，嚴選日本十勝紅豆及栗子，還配上口感軟糯的小丸子在其中，香甜可口。只要在KKday預訂賀年糕點，只需低至$215。另外還有矜貴的帝苑軒至尊日本蘿蔔糕、喜慶紅棗年糕（低糖）、招財瑤柱蘿蔔糕等，選擇豐富。
KKday：御選十勝紅豆栗子年糕
原價$268、優惠價$215
換領日期：2026年2月1日 - 2月12日
14.半島精品店與咖啡廳：雙輝年糕-傳統及椰汁紅紫米！Klook預訂享95折低至$435〡Shop Now
新年想送禮給親朋好友，半島出品向來是最佳選擇。半島精品店與咖啡廳推出雙輝年糕，備有傳統及椰汁紅紫米兩款口味，各有特色。只要在Klook預訂即可享95折優惠低至$435。
Klook：雙輝年糕
原價$458、優惠價$435
換領日期：即日起至2月9日
15.翠亨邨：椰汁年糕/馬蹄糕！KKday預訂低至$208及送$100餐飲優惠券〡Shop Now
米芝蓮推介餐廳翠亨邨今年推出多款賀年糕點，款式豐富，如白桃桂花凍糕、黑松露芋頭糕、臘味蘿蔔糕、椰汁年糕及馬蹄糕，當中以椰汁年糕及馬蹄糕最抵買，前者以傳統秘方精製，香滑軟糯，無論蒸熱或香煎皆宜，後者香滑甜糕蘊藏爽口馬蹄，清甜不膩。只要在KKday預訂賀年糕點只需低至$208，還有加送Mira Dining $100餐飲優惠券。
KKday：椰汁年糕/馬蹄糕
原價$258、優惠價$208
換領日期：2026年2月5日−2月14日
16.香港東涌世茂喜來登酒店：巴馬火腿蘿蔔糕/沖繩黑糖年糕/乾清棗皇糕！KKday預訂低至$271〡Shop Now
位於香港東涌世茂喜來登酒店的釆悅軒，推出三款特色賀年糕點，備有鹹鮮滋味的巴馬火腿蘿蔔糕、選用沖繩紅糖的沖繩黑糖年糕及結合紅棗與椰汁的乾清棗皇糕，各有賣點。只要在KKday預訂賀年糕點，即可低至$271。
KKday：巴馬火腿蘿蔔糕/沖繩黑糖年糕/乾清棗皇糕
原價$338、優惠價$271
換領日期：2026年2月6日 − 2月16日
17.香港嘉里酒店：紅糖馬蹄糖/紅糖班蘭椰汁年糕！KKday預訂低至$287〡Shop Now
香港嘉里酒店的中菜館紅糖推出多款應節賀年糕點，特別推介紅糖馬蹄糖及紅糖班蘭椰汁年糕，紅糖班蘭椰汁年糕自去年推出後廣受好評，今年載譽歸來。選用新鮮班蘭葉與鮮椰汁調配，每一口均散發淡雅的班蘭芳香。年糕質地煙韌軟糯，甜而不膩。紅糖馬蹄糕嚴選上乘馬蹄製作，清香甘甜。其晶瑩剔透的外觀搭配爽甜的馬蹄粒，口感清新。只要在KKday預訂即可低至$287。
KKday：紅糖馬蹄糖
原價$328、優惠價$287
紅糖班蘭椰汁年糕
原價$328、優惠價$287
換領日期：2026年2月9日至2月16日
18.香港文華東方酒店：五香芋頭糕/瑤柱蘿蔔糕/桃膠馬蹄糕！Klook預訂低至$347〡Shop Now
香港文華東方酒店推出多款滋味十足的賀年糕點，當中包括五香芋頭糕、鴻運年糕、薑汁年糕、瑤柱蘿蔔糕及桃膠馬蹄糕，各有特色。只要在Klook預訂賀年糕點，即可低至$347。
Klook：五香芋頭糕、鴻運年糕、薑汁年糕、瑤柱蘿蔔糕及桃膠馬蹄糕
原價$408、優惠價$347
換領日期：2026年1月31日至2月9日
19.香港朗廷酒店：米芝蓮三星推介賀年糕點！Klook預訂低至$349〡Shop Now
位於香港朗廷酒店的米芝蓮三星粵菜食府唐閣，推出多款特色糕點如發財年糕、臘味蘿蔔糕、臘味芋頭糕及鮑魚臘味蘿蔔糕，每款皆由得獎名廚以挑細選的上乘材料炮製，是送禮自奉的上佳之選。只要在Klook預訂賀年糕點，即可享有9折低至$349。
Klook：發財年糕
原價$388、優惠價$349
臘味蘿蔔糕
原價$498、優惠價$448
臘味芋頭糕
原價$468、優惠價$421
鮑魚臘味蘿蔔糕
原價$888、優惠價$799
換領日期：2026年2月1日至2月15日
20.香港麗思卡爾頓酒店：瑤柱蘿蔔糕/香芋椰汁年糕！Klook預訂低至$398〡Shop Now
天龍軒今年推出多款新春年糕禮盒，以氣派非凡紅金色的年糕禮盒示人，最適合送禮。多款糕點包括香芋椰汁糕、瑤柱蘿蔔糕。只要在Klook預訂賀年糕點，即可低至$398。
Klook：瑤柱蘿蔔糕/香芋椰汁年糕
原價$498、優惠價$398
