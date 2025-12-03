年輕人第一架 AMG，平治嬰兒手推車，1,599 歐元起步

文章來源：Qooah.com

繼 Aston Martin 之後，豪華汽車品牌 Mercedes-Benz 也進軍嬰兒領域，與德國知名童車製造商 Hartan 聯手打造了四款高級 BB車，以奢華設計與實用功能重塑高級嬰兒出行體驗。

四款車型各具特色，精准覆蓋不同需求。Performance （性能版）版率先亮相，搭載 Quick-Fix 快速安全帶系統與可調節靠背睡籃，最大化保障寶寶舒適感；Avantgarde （先鋒版）版配備伸縮式推桿，讓不同身高的父母無需彎腰或抬手，盡顯人性化設計；All-Terrain （全地形版）全地形版憑借寬大輪胎與手剎裝置，從容應對非鋪裝路面，操控安全性拉滿。尤為特別的是 Mercedes-AMG GT2 版，雖命名源自賽道利器，卻是系列中最緊湊的型號，專為汽車後備廂收納設計，十字輻條輪轂與乾邑棕色細節刺繡徽標盡顯 AMG 基因。

全系車型均採用環保仿皮材質，提供紅碧璽（Rubellite）、蛋白石白（Opalite）、松露棕（Tartufo）、復古藍（Vintage Blue）和銀綠（Verde Silver）五種配色，搭配可調節懸掛系統與 Bag2Go 配件包，奢華感與實用性兼備。此外，品牌還提供專用推車手套作為可選配件，適配寒冷天氣使用。

該系列BB車起售價 1599 歐元（約HK$14520），頂配版本達 1999 歐元（約HK$18150），再次彰顯了高級汽車品牌在嬰兒用品領域的奢侈品定位。