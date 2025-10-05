年輕人出國最愛去的國家Top８！不只日本韓國，「這地方」便宜好吃玩到瘋

日本景點豐富、購物選擇多

觀察近１年網友針對「畢業旅行國家」的討論，可以發現「日本」高居榜首。有應屆畢業生分享「和服體驗」，「快閃京都１天，在清水寺從白天拍到晚上」，透過身著傳統服飾與參觀名勝古蹟，感受濃厚的在地氛圍。

也有許多網友提到日本購物行程的豐富性，更有人特地安排一整天的購物之旅，「逛@cosme TOKYO、UNIQLO、無印良品等，補足美妝和衣服」，且推薦「原宿的古著真的很值得逛」。

也有喜愛動漫的網友選擇到日本畢旅時造訪「秋葉原」，直呼是「御宅族的天堂」，「幾乎整個下午都泡在動漫大樓裡」。日本豐富多元的魅力，讓它成為最受歡迎的畢業旅行目的地。

▲日本景點豐富多元。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

韓國朝聖韓流文化

鄰近的「韓國」同樣深受畢業生們關注，熱鬧的首爾、港都釜山及海島濟州島等地都各具魅力。有網友指出首爾格外適合喜歡購物及韓流文化的學生們，更有創作者分享「韓國５天４夜畢旅行程懶人包」，推薦如北村韓屋村、樂天世界及偶像同款打卡地等必訪景點，引起熱烈迴響。

同時，韓國美食與購物也是一大亮點，如「韓式炸雞搭啤酒」「辣炒年糕」及「豬肉湯飯」等都是網友們點名必吃的韓食。也有網友發文分享「首爾７天血拼畢旅」，走遍弘大及東大門等熱門商圈，收穫滿滿戰利品，創造難忘的旅遊回憶。

▲到韓國必吃炸雞、辣炒年糕。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

泰國價格親民

「泰國」則憑藉親民價格、精彩夜生活與多樣景點，成為許多學生的瘋玩首選。有網友回憶「大學畢旅就是去泰國，玩到瘋掉，水上活動超好玩，東西便宜又好吃」，也有人提到自己「每天在酒吧街喝酒、跑夜店，聽路邊很大聲的蹦蹦音樂」，盡情體驗夜生活。

此外，像是曼谷的鄭王廟、恰圖恰市集與野生動物園Safari World等景點，也吸引許多喜愛文化與自然的畢業生們，能夠在泰國一次擁有豐富的旅遊體驗！

▲網友稱讚泰國食物便宜又好吃。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

香港、澳門旅遊景點多元

而「中國」也是不少人規畫畢旅時的選擇，其中又以香港、澳門最受關注。有網友分享在「澳門」旅遊的經驗，形容「百貨公司好長，連結通道就是一直走就對了」，也有人讚嘆道「飯店跟賭場都很華麗，紙醉金迷的感覺」，繁華的都市風景讓人大開眼界，但也直言「明明是差不多的食物但比較貴」，對學生們的荷包是一大挑戰。

一位網友則拍片紀錄香港畢旅行程，探索「維多利亞港」「香港迪士尼樂園」及「蘭桂坊」等知名景點，並十分推薦喜愛城市風光與逛街購物的人來遊玩。有知名Youtuber也發布香港系列旅遊影片，吸引不少留言回憶至香港畢旅的美好時光。豐富的都市景點、多元美食與購物樂趣，讓香港、澳門成為不少大學生畢業旅行的好選擇。

畢業旅行創造共同回憶

畢業旅行不僅僅是一次出國玩樂的機會，更是一段與摯友共同創造回憶、探索世界的冒險旅程。除了上述國家外，「法國」「美國」與「新加坡」等地也常被納入討論行列。如果你也正在規畫一場難忘的畢旅，不妨參考網友們的建議，為學生時光畫下完美的句點。

▲畢業旅行國家推薦Top８。（圖片來源：社群實驗室）

