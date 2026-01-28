將錢花在出國、演唱會！為何年輕人都不買車了？過來人曝２原因：完全不需要

在傳統社會中，買房、買車被視為人生重要里程碑。然而近年來，年輕世代對於購車的態度出現明顯轉變。一名網友在PTT論壇分享，曾有調查指出30歲族群的購車比例下降至２成，而他身邊朋友也不太買車，寧願將資金投入旅遊、娛樂等活動，讓他感到好奇：「怎麼現代年輕人不買車了？窮了嗎？」問題一出，引發討論，不少年輕人解答背後原因。

年輕人買車比例下滑

一名網友在PTT論壇以「為什麼年輕人不買車了」為題發文，表示他看見一項2024年的統計報告，指出30歲民眾購車比例僅２成，與過往相比呈現明顯下降趨勢。而他進一步觀察周遭年輕朋友的行為模式後也發現，這群人更傾向於將金錢花費在國外旅遊、觀賞演唱會等休閒娛樂活動上，當真正需要使用汽車時，則選擇短期租車、共享汽車服務、駕駛家中車輛，或是搭乘朋友的便車。種種狀況讓他感到困惑：「車子是一個人生開拓的載具，怎麼現代年輕人不買車了？窮了嗎？」

租車、大眾運輸方便

針對年輕人不購車的現象，網友們提出各種分析觀點。有人認為這反映了「享樂主義、不存錢、少子化」的社會現象，也有不少網友從經濟角度分析：「沒有剛性需求的話，用租的比較划算吧」「台灣開車又不舒服，停車位又難找，台北有時候見個朋友而已，找車位就花了１小時，浪費時間」「停車位＋油錢＋保養＋車貸＋保險＋折舊，所以我為啥不出門叫計程車」「一個人開什麼車，錢丟股市不好嗎？還沒算保養、稅、油錢、保險」「雙北生活圈捷運太便利，車不是剛需」。

有小孩才需要用車

還有許多網友指出，購車需求與家庭狀況息息相關，特別是已經結婚生育的人較常需要用車，「車子的剛需是因為有小孩」「沒小孩的用車機會不多，浪費錢、浪費時間居多」「當初要生小孩才買車的，不然不會買」「年輕人買車的剛需是接小孩跟家庭出遊，現在晚婚＋少子化，所以剛需延後了吧」「沒小孩不用買車，省下來」「有嬰幼兒的爸爸還是需要一台車」。

▲大眾運輸工具方便，讓許多人覺得買車並非必須。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

