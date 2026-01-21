年邁秋田犬獨留丟空繁殖場 義工救走承諾陪伴終老

【動物專訊】無良繁殖者將利益建築於毛孩痛苦之上，在無利可圖結業時，更一走了之，被當作牟利工具的毛孩慘遭遺棄。浪浪之家早前接收一隻可憐的12歲秋田犬「阿郎」，他是無良繁殖場主結業後所遺棄的100多隻狗狗之一，更慘的是當其他狗狗陸續獲救，他卻獨留在空蕩蕩的場內無人問津，甚至3天缺水缺糧。浪浪之家創辦人April不忍阿郎孤獨等死，將他救了回來，只盼阿郎的晚年能夠充滿溫暖和陽光。

April表示，該繁殖場結業後，丟下了100多隻狗狗，有熱心市民幫忙為狗狗們尋家，最終只餘下阿郎沒人問津。她引述求助人表示，當場主離開後，負責照顧狗狗們的工人因為覺得阿郎惡，不敢近身餵食，而後來工人約滿離開，阿郎已經餓了3日，情況緊急。為免阿郎慘遭餓死，April到場將狗狗救走。

她形容阿郎十分瘦削營養不良，毛髮疏落暗啞，滿臉滄桑，錯過了黃金歲月和被愛的機會，只能在冰冷的繁殖場渡過漫長的日子。她曾聯絡過負責照顧狗狗的工人，該工人指阿郎小時候很開朗經常笑，但之後變得越來越惡。

April估計阿郎是因為經常受到虐待而變成這樣，「聽說之前一舉手他就會縮起來，以為你要打他，有很大陰影。」

她希望能夠照顧阿郎終老，用愛讓他建立對人信任，「希望可以彌補之前人們對他的缺失，最壞的日子過了，最邪惡的人走了！浪浪之家承諾這裡將會是你最後、最溫暖的家。我們會陪伴你終老，給予你應有的尊嚴與愛，讓你在陽光下，安然渡過餘生。阿郎，歡迎回家，你往後的生活，將會充滿溫暖與陽光。」

繁殖場結業，秋田犬阿郎被獨留荒廢場中。

阿郎感覺生無可戀。

浪浪之家承諾照顧阿郎終老，希望他可以重建對人信任。

