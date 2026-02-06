年關將至工人遭拖欠薪金 一度危站葵涌工廈天台追討

吳尊女兒？不還是綜藝《爸爸回來了》的那個4歲小女孩嗎？吳尊最近和女兒Neinei一同為雜誌拍攝，而Neinei已是15歲的活潑少女，不但長得斯文優雅，也明顯地遺傳了父親的身高，擁有修長美腿。不得不說，時間實在過得太快。

Yahoo Style ・ 6 小時前