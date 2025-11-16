曾偉洪(左)與鄭健榮公布調查。(陳穎琳攝)

不少人皆會理解身體傷害可為人帶來莫大的創傷，卻往往忽視了精神虐待或情緒暴力等非肢體暴力，亦會長遠影響受害者心理健康。有調查表明，經歷創傷愈多者，對人際關係的信任程度愈弱，且負面情緒愈強；而積極應對可促進心理復原。團隊建議加強社區對心理教育與創傷的支援，尤其推動正向應對策略訓練。

樹仁大學社會工作學系聯同香港忠僕事奉中心與心理健康會，透過網上問卷調查，共收集152份有效答案。

研究發現，成年後的人際創傷與「焦慮」呈正相關，亦與「抑鬱」呈顯著影響。當中年青組(18至39歲)的抑鬱與焦慮程度最高；60歲或以上長者群體則情緒狀況最穩定。

值得留意的是，兒童或青少年時期經歷的人際關係創傷與成年期創傷高度相關，即童年人際關係創傷很大可能會延續至成年，且早期創傷更可能會增加重複創傷的風險。

樹仁大學社會工作學系助理教授曾偉洪指，人際關係創傷除了身體上的暴力和傷害，亦包括被近親的人長時間情緒壓迫或心靈虐待等。研究表明個人對創傷的應對會在調節心理健康上表現出關鍵作用。對於創傷採取「積極與適應性策略」者快樂感顯著較高；而傾向「逃避與不適應性策略」者抑鬱與焦慮程度則會明顯增加。

香港忠僕事奉中心巴拿巴士輔導裝備學院院長鄭健榮建議，社區應加強心理教育與創傷支援，如在學校及宗教機構等推行心理健康教育和正向應對策略訓練。政府亦應推行家庭溝通訓練等，並強化社福體系對家庭暴力與情緒虐待的早期介入，以減少兒童時期人際創傷的發生。



原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/年青抑鬱與焦慮程度最高-專家-逃避或加重負面情緒/619090?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral