渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
年齡不是限制！95歲「視障老奶奶」FPS練槍爆紅，成績還贏過2萬名玩家
無可避免的，隨著我們的年齡不斷成長、使用這副軀體的時間年復一年的增加，到了中老年之後就會迎來退化。而這其中，最讓大家害怕的是視力方面的問題，都擔心會不會有一天因為黃斑部病變等眼疾問題退化，甚至失去自己的視力，不過，國外有位老奶奶卻拒絕讓自己的年齡問題成為她挑戰新事物的阻礙。FPS 電競選手 ZachsMaxed 日前分享，自己高齡 95 歲、已經是法律認定的視障人士祖母，在職業 FPS 電競選手常拿來練槍的 Aimlabs 軟體中，竟再度提高了自己的最高分，而且還贏過了一大票歲數甚至不到她一半的玩家。
國外 FPS 職業選手 ZachsMaxed 透過 X 分享，讓自己高齡 95 歲，因為年歲而造成黃斑部病變退化，已經是法律中認定視障者身分，平常生活已經需要看護協助的老祖母 Anne Krohley 挑戰他平常用來自己訓練的練槍軟體 Aimlabs 中拿來訓練反應速度的「SpiderShot」。
結果在限時 1 分鐘的挑戰中，ZachsMaxed 的祖母表現真的不像有受到眼疾所苦，除了幾發因為真的看不清楚而 Miss，或者因為滑鼠移動得太慢無法趕上目標外，最後成績準確率高達 78%，而且相比前次挑戰分數還高了 2700 分，突破 12000 分。
I don’t know if people will appreciate how genuinely insane this is. At the age of 95, my legally blind grandma with no fps experience placed above 24k other players on spidershot in @aimlab. Not only is she likely the oldest player to ever touch an aim trainer, she is also… pic.twitter.com/rn4t6jJS6n
— ZachsMaxed (@ZachsMaxed) January 5, 2026
ZachsMaxed 也解釋，當然有因為祖母的視力退化而特地放大了準星標誌，而雖然黃斑部病變讓祖母幾乎已經無法看到視野中間的東西，但她還是能依靠視野邊緣的物件而找到目標，剛好也很適合 Aimlabs 生成的單純環境。ZachsMaxed 也表示，自己的祖母可能是史上最年長接觸 Aimlabs 的玩家了，而祖母的成績在 Aimlabs 中甚至贏過了 24000 位玩家，讓 ZachsMaxed 感到非常驕傲：「她的表現甚至超過了年齡不到她一半的玩家！」
而 Aimlabs 官方也看到了這位超年長玩家的成就，親自回應「真的令人驚嘆！」，許多國外網友也紛紛盛讚，Anne Krohley「真的是 GOAT（Greatest Of The Year）！」，也有人分享，自己也曾與奶奶一起玩過遊戲，「年齡真的不是限制因素！」，也有人笑稱，「不如讓奶奶跟我一起玩，表現得比我的隊友還要好！」
