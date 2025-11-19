四大飲食平台網購優惠碼大放送！
幸福是什麼？哈佛醫學院以80年時間研究，歸納7個走向幸福的目標：不是來自金錢、名聲或外貌
幸福到底是甚麼？幸福真的有方程式嗎？1938 年哈佛醫學院開始進行關於幸福的研究，追蹤兩組年輕男性並希望找出導向幸福的奧秘。持續 80 年的研究，歸納出 7 個走向幸福的目標，一起來看看數據中的「幸福」定義吧！
研究對象：
1）268 位哈佛大學生，注定進入上流社會的年輕男性。
2）456 位來自波士頓貧困社區的少年。
3）研究直至現時依然持續，並擴展至超過 1,300 名第二代子女。
哈佛研究院報告：7大幸福指標
1）不抽煙：一般沒有抽煙的人更健康，或至少早日戒煙。
2）不喝酒：酒是導致「悲傷患病」的元兇之一，有酗酒習慣建議早日處理。
3）健康體重：維持正常範圍的體重，不過重也不過瘦，避免體重大上大落。
4）恆常運動：每天也要做 30 分鐘運動，走路比不少運動更有效果。
5）成熟心理：直接面對問題，誠實應對不要迴避或過份情緒主導。
6）教育：教育程度愈高，閱讀更多，心智會更活躍而壽命更長，人生更為快樂。
7）長期關係：穩定的關係可使生活更愉快，重點在於伴侶的支持與陪伴。
錢不是最重要 健康才是通往幸福的主要道路
如此看來，錢與物質並非幸福的主要來源，反而健康、高品質的人際關係更有用。研究其中一例指出一位哈佛學生，畢業後當律師後意氣風發，但卻婚姻失敗而朋友疏離，老年時孤僻而抑鬱。
另一例則指一位出身貧困的男性，沒高等教育程度，一生做著平凡的工人工作，卻有著良好而穩定的婚姻與友情，老年時依然開朗、健康而自信。
幸福到底是甚麼？
不同人對幸福的定義有所不同，但不論貧富又或是職場精英，「愛」、「健康」、「人際關係」與「知識「似是通往幸福的重要元素，物質可令生活更舒適，但不能真正買到幸福呢～
如果有興趣的話，不妨看看《美好人生: 史上最長期的哈佛跨世代幸福研究, 解答影響一生最重要的關鍵》一書，了解更多「經營人生」的小秘密，享受美好的每一天！
