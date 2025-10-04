中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
幼兒園爆集體虐待疑似性侵 學童私處受傷
【on.cc東網專訊】台灣彰化縣頂尖保進幼兒園爆出駭人聽聞的集體虐童及疑似性侵害事件，園方在短短10天內多達158次不當管教行為，造成至少6名幼童身心受創。幼童不僅私處有撕裂傷、肛門紅腫，更多次半夜驚醒哭喊，出現創傷後壓力症候群。彰化縣政府教育處周四（2日）回應指，該間準公共幼兒園已遭核定本學年度下學期減少核定招生數20%，裁處期間一年。
民進黨立委林月琴周四偕同受害幼童家長代表等舉行記者會，針對此案提出四大訴求，包括明確幼兒園後續處分，包括是否對該幼兒園採取減招、停招、停辦或退出準公共化等處分；還給家長知情權，盡快提供完整閉路電視畫面；同時要求教育處清楚交代委員會認定依據，釐清為何前後結論差異甚大；並追究行政責任，全面檢討和杜絕同類事件。
其中一名受害幼童的父親透露，孩子就讀幼兒園不久後額頭出現大面積瘀青，當時老師推說不知情，家長選擇了相信學校，後來發現孩子私密處受傷，才驚覺不對勁，班上多名幼童也有相同情況。其孩子到了新學校觸景生情，才逐漸透露遭拉扯、關廁所的經歷，甚至形容老師「像殭屍一樣恐怖」，如今仍需心理治療。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
Lisa「人間LV芭比」亮相巴黎大騷！甜美花俏針織裝扮，Hold住LV SS26騷場
BLACKPINK Lisa以粉嫩針織連身褲套裝，配白色包包和高跟鞋出席LV大騷，加上一頭棕色捲髮更添時尚感，展現甜美性感氛圍，引爆社群熱議。Yahoo Style HK ・ 1 天前
Longchamp被封「歐洲防盜神袋」，限時76折入手！9大熱賣手袋款式推介：Le Pliage摺疊包/Le Roseau「牛角扣」手袋
說到法國品牌Longchamp，設計極簡又時尚，重點是耐用性高，難怪會紅遍全球，更是深得各地女生的喜愛。近年來，除了經典的Le Pliage摺疊包外，Longchamp更推出多款手袋，從人氣飯盒包、Hobo袋再到優雅的水桶包，每一款都魅力十足，讓人忍不住想要立刻入手！Longchamp近來更有一款備受推崇的「防盜神袋」，不僅外形時髦輕巧，還能有效阻止扒手偷竊，堪稱出遊旅行必備神器，令大家瘋狂搶購！以下即為大家精選9款Longchamp熱賣手袋，更能以比專門店更優惠的價格入手。Yahoo Style HK ・ 1 天前
滕麗名老公朱建崑被指逼員工收工後上培訓 「朱生話唔想浪費日間工作時間」
滕麗名老公朱建崑（Matthew Chu）出任日資公司香港總監，但係有該公司疑似員工發文，直指朱生「逼人OT」仲要無補水！Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
張玉珊自爆富商男友已求婚 盧啟賢曾與廖碧兒拍拖 與前妻育有一女兒
現年50歲的張玉珊（Shirley）早於15歲已拍廣告，出道後曾是TVB花旦兼玉女歌手，其後轉戰商界憑創辦「修身堂」美容纖體公司，2003年公司上市時Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
Threads上爆紅「飲水神器」！Owala有超過Stanley的趨勢？最平$233買到、Amazon也有得入手
從Stanley爆紅開始，水壺除了實際的用途，還變成日常生活中必不可少的時尚配件。而且飲水對於人體健康而言，有說不清的好處，缺水更會令皮膚暗沉。Yahoo購物專員發現大家都有在默默提升自己的飲水裝備，現實中會看到同事桌上的漂亮水壺，Threads上也有很多人在分享「Owala」水壺，討論熱度甚至有超越Stanley的跡象。究竟Owala為什麼這麼紅？Owala在哪裡入手？以下會跟大家娓娓道來。Yahoo Food ・ 1 天前
中國再現假美心月餅？盤點中日市場兩重天
去年中秋節內地爆出「美誠月餅風波」，涉誤導消費者被罰的三隻羊網路科技，據稱今年直播已不再推售月餅；然而香港月餅品牌「有價」，今年內地仍然有「假美心月餅」出現，網購平台已即時下架貨品。至於另邊廂美心月餅正式「攻日」，正貨在日本大受歡迎，賣上萬日元禮盒，部分貨品極速賣斷，與內地要應付「山寨」市場截然不同Yahoo財經 ・ 1 天前
上海驚現24/8 FITNESS「致敬」香港24/7 FITNESS？｜正版已進軍內地設逾60間分店｜山寨經典「無印良品終極敗訴」事件
近年香港健身熱持續升溫，健身室像雨後春筍般湧現，24小時營運已成大勢。截至今年7月，全港運動及健身場地增至1,411間，創歷史新高」，當中24小時健身中心更錄得爆炸性增長。連鎖品牌24/7 FITNESS就像便利店一樣「總有一間喺附近」，該集團近日更於內地及亞洲各地積極擴張。閱讀更多：逆市擴充｜24/7 Fitness斥4,800萬掃大圍6,500呎樓上舖 較原價勁減5,000萬24/7 FITNESS進駐屯門大興花園 舒適堡舊舖變身全港最大分店最近上海出現一間名為「24/8 FITNESS」的健身中心，名稱與標誌字體與香港連鎖健身室24/7 FITNESS高度相似，迅速在網上掀起熱議，不少網民批評「抄得太過份」，有人戲言「24/8等於24除8＝3」，亦有人嘲笑「講去248會唔會畀人笑死」。有內地網民更在小紅書上質問該店「24/8」的「8」是甚麼意思，「官方」竟回應：「除一天八小時的睡眠時間，其它的時間都可以用來健身」網民都表示啼笑皆非。24/7 FITNESS行政總裁黃靜怡在社交平台以輕鬆口吻回應，笑說：「同事係時候研究下升級到『24/9』」。此外，她今年7月曾向本地報章透露，24/28Hse.com ・ 23 小時前
葉萱懷孕8個月突發入院 方力申分享老婆住院照曝光入院原因
方力申於今年情人節宣布與女友葉萱（Maple）結婚，6月份透露太太懷孕消息，二人將於12月升呢做父母。方力申於上月尾分享與老婆到醫院進行產檢及參觀病房、產房嘅短片，初為人父嘅方力申更忍唔住與BB結構性超聲波自拍，仲大讚BB囡：「靚過我呀個脊骨」。不過，懷孕8個月嘅葉萱於前日（1日）突發入院；方力申亦於IG限時動態透露太太入院原因。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
華為被發現在頂級AI晶片中採用了台積電、三星和SK海力士的組件
【彭博】— 一家研究機構在拆解過程中發現，華為至少在其部分昇騰(Ascend)人工智能晶片中採用了亞洲最大科技企業的先進組件，這凸顯出中國在努力提升本土人工智能半導體生產的同時仍依賴海外硬體。Bloomberg ・ 18 小時前
中國「霸總」短劇遭整頓 美國現實霸總比劇情更誇張？
中國廣電整頓「霸總」短劇，但美國現實卻天天上演真人版霸總秀：馬斯克操控市場，貝索斯分身千億，特朗普更以「霸總」姿態震驚全球，現實比劇更誇張。Yahoo財經 ・ 1 天前
羅子溢楊茜堯結婚9周年發表愛的宣言 曾坦言有無數次想捏死對方
楊茜堯（原名楊怡）與年輕5歲嘅羅子溢（原名羅仲謙）於2016年結婚，育有大女「小珍珠」羅翊心（Hera）和細仔Eden，幸福美滿。楊茜堯與羅子溢不時於社交平台中大曬甜蜜照；日前，有「愛妻號」之稱嘅羅子溢藉結婚9周年喺社交平台分享9年前結婚嘅花絮照，並向楊茜堯發表愛的宣言，寫道：「結婚九周年快樂，婚禮上我對你嘅承諾係，永遠愛錫你，共渡餘生。」從照片中看到，當年羅子溢不惜於婚禮著上鬆弛熊公仔衫，獻唱經典情歌《分分鐘需要你》，浪漫又溫馨。唔少網民及圈中好友都留言留言送上祝福，何廣沛留言：「Congratulations and happy anniversary」、陳自瑤寫道：「Happy anniversary 」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
女股神Cathy Wood持續增持阿里及百度
有科技女股神之稱的方舟投資(ARK)創辦人Cathie Wood(伍德)，持續增持阿里巴巴(9988.HK)及百度(9888.HK)，昨日再買入逾1.4萬股阿里美國存託憑證股份，按收市價189.34美元計算，價值約274萬美元。ARK於前兩日已分別買入價值550萬和410萬美元的阿里股票。infocast ・ 20 小時前
洪欣11歲女兒暴風式成長現星味 與爸爸張丹峰做月餅獲讚美少女：媽媽基因強大
本月9日就踏入55歲的女星洪欣，於2000年與莫少聰未婚誕下兒子張鎬濂，其後於2009年與內地男星老公張丹峰結婚，2014年誕下次女張晞彤（彤彤），雖然夫婦多次鬧出婚變傳聞，但二人不但多次闢謠，更經常帶同女兒一起出遊，以證明感情未變。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 1 天前
中國官媒為K字簽證發文辯護：要贏得未來 就必須聚天下英才而用之
中國官方媒體近日為一項吸引全球人才的新簽證計畫辯護，此前許多居民擔憂工作機會被外國人擠佔，與此同時青年失業率已攀升至兩年高點。Bloomberg ・ 19 小時前
鄭秀文情迷越南法包！從香港食到去河內！究竟邊間法包咁特別？
鄭秀文（Sammi）向來愛在社交平台分享喜歡的美食，早前就分享愛上了吃越南法包！在香港食完仲未夠喉，更表示首次去越南河內旅行，當然少不了要大吃一頓越南菜，當中更分享最喜歡吃河內的哪間越式法包及其獨特食法！想知道是哪間法包深得Sammi歡心？馬上看看Yahoo Food的介紹！Yahoo Food ・ 1 天前
美國停擺等於股災？盤點過去20次歷史 邊年跌幅最傷？最長一次股市竟升一成？｜財經百科
美國政府相隔近7年於當地時間10月1日凌晨起再次停擺，此次停擺起因於國會未能及時通過新財政年度預算案，導致美國非應急必要部門停止運作，多項公共服務中斷，經濟數據亦暫停公布，多達75萬名聯邦僱員被迫放無薪假。這是自美國1976年《預算法案》生效以來，美國已發生超過20次停擺。究竟華府停擺對股市是危是機呢？本報特別整理歷次am730 ・ 1 天前
「Z世代凝視」是什麼？新生代職場「死魚眼」厭世冷處理溝通法：是沒禮貌還是不想虛假扮投入？
大家於職場上也有遇過讓你摸不著頭腦的 Z 世代社會新鮮人嗎？近日新聞系教授 Jessica Maddox 於社交媒體分享「 Z 世代凝視」（Gen Z Stare），為新世代的新式代溝下了新定義，一起來看看這種讓人苦惱的「死魚眼」、「厭世眼」是怎樣煉成的吧。Yahoo Style HK ・ 17 小時前
鄭秀文腰部撕裂傷 坐輪椅揸柺杖休養十幾日有得著 「唔好吓吓Chur到咁盡」
下月1日鄭秀文同張敬軒將會為商台拉闊音樂會演出，正當要密鑼緊鼓預備之際，Sammi自爆早前因做gym整傷腰，要閉關休養十幾日，連社交媒體都冇出post。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
美政府停運 反成特朗普黃金機會？
白宮似乎打算利用資金短缺來擴大特朗普的影響力。特朗普已表明或在停擺期間動用擴張權力來解僱聯邦僱員，甚至削減部分項目。不少評論認為，這初步的行動就像馬斯克曾主導的「政府效率部門」一樣，有人更戲稱這是「DOGE 2.0」。Yahoo財經 ・ 1 天前