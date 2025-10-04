幼兒園爆集體虐待疑似性侵 學童私處受傷

【on.cc東網專訊】台灣彰化縣頂尖保進幼兒園爆出駭人聽聞的集體虐童及疑似性侵害事件，園方在短短10天內多達158次不當管教行為，造成至少6名幼童身心受創。幼童不僅私處有撕裂傷、肛門紅腫，更多次半夜驚醒哭喊，出現創傷後壓力症候群。彰化縣政府教育處周四（2日）回應指，該間準公共幼兒園已遭核定本學年度下學期減少核定招生數20%，裁處期間一年。

民進黨立委林月琴周四偕同受害幼童家長代表等舉行記者會，針對此案提出四大訴求，包括明確幼兒園後續處分，包括是否對該幼兒園採取減招、停招、停辦或退出準公共化等處分；還給家長知情權，盡快提供完整閉路電視畫面；同時要求教育處清楚交代委員會認定依據，釐清為何前後結論差異甚大；並追究行政責任，全面檢討和杜絕同類事件。

廣告 廣告

其中一名受害幼童的父親透露，孩子就讀幼兒園不久後額頭出現大面積瘀青，當時老師推說不知情，家長選擇了相信學校，後來發現孩子私密處受傷，才驚覺不對勁，班上多名幼童也有相同情況。其孩子到了新學校觸景生情，才逐漸透露遭拉扯、關廁所的經歷，甚至形容老師「像殭屍一樣恐怖」，如今仍需心理治療。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】