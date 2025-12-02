幼兒社交丨被動型、主見型、慢熱型孩子各有挑戰 言語治療師分享引導方法

三至四歲的孩子剛踏入幼稚園，開始從熟悉的家庭走進群體生活。他們面對的不只是新知識的學習，更是第一次接觸「社交世界」——與同齡人互動、向老師表達自己、學習處理衝突與情緒。協康會言語治療師劉梓琦 (Jessica) 分享，家長可以如何理解孩子的社交發展，並給予適當引導幫助孩子安心適應新環境。

入學初期的挑戰：被動型、主見型、慢熱型孩子各有挑戰

不少家長在孩子剛入園時，心中難免擔憂：「我的孩子懂得與人互動嗎？」Jessica 指出，其實 K1 幼兒已具備基本語言能力，能以簡單句子表達日常需要，甚至主動與老師或同學分享想法、開展話題。他們也會在遊戲中建立互動，邀請同伴一起參與。這些看似平凡的舉動，正是社交能力萌芽的起點。

不過，每個孩子的性格不同，面對社交挑戰的反應也不盡相同。家長若能掌握孩子的特質，就能更有方向地給予支持。以下是三種常見性格類型與可能遇到的困難：

被動型孩子：習慣被照顧，不太懂得表達需要，讓老師和同學難以理解其想法

主見型孩子：在家中話語權高，較難接受群體規則，容易與同儕發生衝突

慢熱型孩子：性格害羞，對陌生環境感到不安，傾向退縮或沉默

家長可以怎麼做？三種性格的引導方法

當孩子在幼稚園面對社交挑戰時，家長的角色不只是旁觀者，更是重要的引導者。提升社交能力不需要高深技巧，反而可以從日常生活中著手——尤其是在家中進行簡單的「情境式練習」，模擬孩子在學校與老師或同學互動的情境，往往能帶來意想不到的成效。

根據孩子的性格，家長可以這樣調整引導方式：

1. 被動型孩子：慢慢來，鼓勵開口

接納孩子的性格，先多示範短句讓孩子模仿，不急於求成

把握日常生活中的機會，鼓勵孩子說出需要

全家人一致配合，在孩子開口前不要急著幫忙

2. 主見型孩子：學習尊重與協商

讓孩子明白每個人都有不同想法，不必事事順從

鼓勵孩子留意他人的感受與需要，例如：「妹妹好像不太喜歡這個遊戲」

建立輪流與互相尊重的習慣，透過家庭活動練習「你選一次、我選一次」

3. 慢熱型孩子：減少陌生感，建立安全感

多作事前準備，例如邀請同班同學一起上下學

引導孩子以非語言方式互動，如揮手、微笑，逐步過渡到語言

避免強迫，尊重孩子節奏，創造自然的互動機會

這些方法不僅能幫助孩子建立社交信心，也能減少入學初期的焦慮與挫敗感。家長亦可主動與老師溝通孩子的性格與需要，鼓勵學校在課堂中創造更多安全、友善的互動機會，讓孩子在新環境中逐步適應、茁壯成長。

社交不是一蹴而就，而是一步一步建立

在幼稚園裡，孩子不只是學習知識，更是在學習如何與人相處。每一次他們鼓起勇氣開口，每一次嘗試與同伴互動，都是值得被肯定的進步。家長的鼓勵與肯定，是他們建立自信、勇敢表達的關鍵。家長亦可主動與老師溝通孩子的性格與需要，鼓勵學校在課堂中創造更多安全、友善的互動機會，讓孩子在新環境中逐步適應、茁壯成長。