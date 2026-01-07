幼兒進食受蠟樣芽孢桿菌污染奶粉 或引致嘔吐腹瀉 嚴重會出現脫水

【on.cc東網專訊】食物安全中心昨日(6日)呼籲市民不要食用21個批次的嬰幼兒配方奶粉。相關產品涉及雀巢能恩的6個批次嬰幼兒配方奶粉，原產地德國和瑞士。其餘15個批次奶粉來自惠氏營養品，原產地同樣是德國和瑞士。中心指雀巢公司在歐洲部分地區自願預防性回收個別批次的嬰幼兒配方奶粉，因為個別原材料可能存在源自微生物蠟樣芽孢桿菌的物質。亞洲兒童傳染病學會會長關日華今日(7日)在電台節目表示，蠟樣芽孢桿菌在高溫下會產生毒素，若幼兒進食受污染的奶粉，有機會引致嘔吐腹瀉，嚴重甚至會出現脫水，情況可以很危險。

關稱，桿菌的孢子在大約攝氏30至40度繁殖得最快，從而產生毒素，故應將沖好而又未立即食用的奶粉，存放在攝氏4度以下的雪櫃內，要食用時才加熱。他同時呼籲家長，如發現幼兒有上述病徵，應立即求醫。

