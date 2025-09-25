幼師驗出地中海貧血基因 涉瞞報被炒

【on.cc東網專訊】福建省廈門市海滄區教育局下屬幼兒園教師林芳（化名）近日被當局以患有地中海貧血、體檢中隱瞞貧血病史為由通知解聘。惟她自認從不貧血，不存在未如實填報「貧血」問題，要求復核解聘決定。內媒周三（24日）報道，廈門已有多名求職者在教師招聘中因有「地貧」基因而被拒聘，福建教育部門正考慮優化相關體檢規定，已展開調研工作。

林芳去年參加廈門市海滄區教育局教師招聘，3次體檢通過後入職，詎料5月在產檢中發現「地貧」基因，證實是無症狀基因攜帶者，而非患者。經舉報後，她被幼兒園解僱，園長直言她在教育教學方面工作並無問題，只是海滄區教育局決定解聘，認為其在入編招聘體檢表上未如實填寫貧血等項目。

醫生認為林芳是「地貧」基因攜帶者，沒有貧血，屬輕型「地貧」，區別是沒有臨床症狀。海滄區教育局6月復核決定維持解聘，局長孫民雲表示，依據醫生上述診斷結果改變解聘決定比較牽強。廈門市紀檢、教育、衞健系統多名相關人士透露，林芳被解聘根源在於實名舉報。

