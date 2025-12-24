專訪︱港產「女忍者」黃敏婷苦練七年奪世一
幼稚園園長載學童回家 連人帶車墮池塘釀8死
【on.cc東網專訊】江西省九江市彭澤縣一名幼稚園園長周二（23日）駕車接載兒童回家時，連人帶車墮入池塘，造成園長等車內8人死亡。
彭澤縣警方通報，事發於定山鎮響水村鄉村道路，當日下午4時左右發生車輛落水事故。經查，49歲女子羅某某駕車行駛至事發路段時墮入路邊池塘，事故調查、善後處置等工作仍在進行。
村民透露，墮塘車輛即日打撈上岸，出事私家車平時由羅某某駕駛，當日她送多名兒童回家，由東向西行駛經池塘時發生意外。彭澤縣人民醫院急診處值班人員透露，遇難兒童已被送往殯儀館。
