幼稚園開放日丨2026/27學年 九龍區51間熱門幼稚園開放日及報名資訊

向華強與太太陳嵐怒斥YouTuber造謠
陸永中秋BBQ家中巨大花園意外曝光 複式豪宅主人房擁大露台 客廳超大空間感
農夫成員陸永除咗Rap得，更憑搞笑形象成功入屋，近年拍劇、拍戲、主持，以及廣告瓣瓣掂，吸金力極強，因此愈搬愈豪。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
小儀宣佈退休離開商台 森美祝福：我戥你高興！
54歲商台著名DJ小儀，今日（10日）於節目內宣佈退休，並會離開商台！Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
特朗普宣布11月1日起對中國加徵100%新關稅
美國總統特朗普週五 (10 日) 表示，美國將自 11 月 1 日起，對中國進口商品加徵 100% 的新關稅，「這是在目前所支付關稅之上額外加徵的稅率」。同時，特朗普宣布，美國也將於同日對「所有關鍵軟體」實施出口管制。鉅亨網 ・ 3 小時前
恒生即將成為「上市遺址」 利國偉事跡好睇過《風林火山》？
麥浚龍（Juno）執導電影《風林火山》被指影射銅鑼灣某個家族崛起傳奇。不過虛構故事中兄弟鬩牆箇然有戲，現實父輩們的商賈傳奇卻更加精彩，被譽為「香港銀行教父」的已故恒生銀行前執行董事長利國偉，便出身於大家族，由低做起獲得賞識加入恒生；在私，成功引入「白武士」滙豐入主恒生，使恒生銀行免於結業，後來恒生成為本港戰後首間上市銀行，屹立香港數十年之久；在公，出任行政立法兩局議員，參與制訂聯繫匯率與香港前途談判。適逢滙豐擬將恒生銀行私有化，撤銷恒生上市地位，利國偉的傳奇快將落幕Yahoo財經 ・ 2 天前
UNIQLO x JW Anderson聯名10.17登場！5款英倫復古優雅風單品必鎖定，隨便搭都穿出高級感
UNIQLO x JW Anderson聯名於10月17日回歸！這個與英國設計師品牌JW Anderson合作的系列，來到2025年秋冬聯名以經典英倫風格為基礎，重新詮釋冬日必備單品。系列既有剛擔任Dior創意總監的Jonathan Anderson設計感，又保持UNIQLO實用舒適與親民價的聯名，根本就是秋冬衣櫥救星！Yahoo Style HK ・ 1 天前
美股日誌｜憂中美又打貿易戰 三指數重挫4月來最傷
美股顯著下跌，三大指數平開後，到中午美國總統特朗普表示可能大幅提高對中國的關稅，「習特會」亦篤定泡湯，投資者憂慮中美貿易戰再度升級，啟動避險模式，大市在約全日低位收市，納斯達克指數重挫3.5%收市，道瓊斯指數跌近880點，三大指數都見4月初特朗普宣布「對等關稅」市場大調整後最大單日跌幅。有稱為恐慌指數的VIX升至超過20，一般預示市場承受的壓力不斷加大。總結一星期，周五的調整令三大指數由升轉跌，幅度全逾2%。 但與4月的大跌市不同，星期五股價雖下跌，但資金選擇美債作為避險工具，10年期美國國債跌近10點子。美元急跌，黃金和所謂「數碼黃金」的比特幣榮辱互見：紐約期金重上4,000美元水平，但比特幣跟隨風資產走勢，重挫半，見11.4萬美元附近。油價在中美關係緊張以及巴勒斯坦問題進展的拖累下下挫逾4%。Yahoo財經 ・ 6 小時前
Lululemon低至半價「這裡買」再平啲？Jennie同款Sports Bra低至$3XX、修腿提臀Leggings低至$4XX
有Lululemon的粉絲嗎？即使市面上多了瑜珈服品牌的競爭，但有「瑜珈界愛馬仕」之稱的Lululemon地位還在頂流，近期更被Yahoo購物專員留意到有低至半價優惠，Jennie同款Sports Bra折後低至$315！趁還有碼數就買定離手！Yahoo Style HK ・ 1 天前
美國股市回吐漲幅急跌 川普發長文怒懟中國並威脅大加關稅
【彭博】-- 美國股市周五回吐早盤漲幅並轉為大幅下跌，因美國總統唐納德·川普威脅「巨幅提高」中國商品關稅，標普500指數當周擴展的地盤也難以守住。儘管開盤後一度上漲0.4%，該基準指數當天跌幅最多達到2%，創下8月1日以來最大盤中紀錄。它已經連續33個交易日未在收盤時出現1%的漲跌幅，是2020年以來持續時間最長的一次。那斯達克100指數一度大跌2.Bloomberg ・ 11 小時前
孫藝真與玄彬婚後的「模範愛情關係」！彼此尊重是必須，孫藝真大讚玄彬：讓我做回自己
孫藝真在產後復出的首部電影《徵人啟弒 /選擇有罪》慶功宴上亮相，老公玄彬罕見現身支持，這是兩人婚後首次同框，引起網絡熱議。而孫藝真最近亦在YouTube訪談節目《精靈在炯》中，大談婚後生活與育兒日常。她坦言，為人太太和母親後，讓她感到前所未有的幸福。Yahoo Style HK ・ 1 天前
大茶飯│滙豐私有化恒生是志在必得（青冰）
最後補充一句，雖然近年不少華資私有化都失敗收場，但按過往廿年案例睇，永亨、永隆及廖創興銀行都全部成功通過，所以今次匯豐應該都十拿九穩吧。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
中國將曝出華為晶片秘密研究公司列入黑名單
【彭博】— 中國將揭開了華為AI晶片面紗的著名研究公司TechInsights列入不可靠實體清單。Bloomberg ・ 1 天前
網紅五索玩「你問我答」稱：有錢都唔包馬生 談及小朋友即爆喊
35歲的網紅「五索」（鍾睿心）今年初被爆出是坐擁百億身家的66歲大生銀行主席馬清鏗的情婦，事後高調接受訪問兼繼續拍片，表示自己住半山豪宅兼身家過億，過着奢華生活，故被網民封為「最強小三」。五索於周四(10月6日)上載短片大玩「你問我答」，當提及孩子更忍不住流淚。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
高通中槍！中國突襲式反壟斷調查 盤前股價挫跌
中國監管機構周五 (10 日) 宣布，對美國晶片大廠高通收購以色列汽車通訊晶片公司 Autotalks 的交易展開反壟斷調查，此舉正值美中領導人即將會晤前夕，為兩國之間的科技與貿易緊張再添火藥味。受消息影響，高通盤前股價一度下跌逾鉅亨網 ・ 17 小時前
26歲趙露思《許我耀眼》爆紅！「敢言」金句大爆發，躺著淚、滿身傷痕也要捍衛自己權益，自救就是愛自己的表現
內地女星趙露思近年憑「甜寵劇」爆紅，正值事業衝刺期時，卻因高壓超時工作而患上暫時性失聰、失語症等身心疾病。現時她與經理人公司為解約糾紛鬧上法庭，依然直播「敢言」金句大爆發，為了愛自己及奪回自己的人生而背水一戰，一起來看看她的「敢言」語錄吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
持槍警衛、財神年畫、蛇羹飯堂 一代人心中的恒生記憶
恒生銀行被滙豐私有化，引發港人懷舊潮。從巴籍警衛與大銅閘，到財神年畫、蛇羹飯堂，恒生是一代香港人的集體回憶與城市情感象徵。Yahoo財經 ・ 1 天前
滙豐行政總裁打破傳統 140億美元押注香港促成長
【彭博】— 滙豐控股行政總裁艾橋智過去的一年裡忙於裁減數千職位、縮減管理層級，以控制成本。如今，他正在尋找增收的方法。Bloomberg ・ 1 天前
何超蓮中秋節豪宅泳池邊BBQ 三太8千呎山頂大宅再成網民焦點
已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮去年邀請好友李蘊到家中作客，李蘊分享當日聚會照，意外曝光何超蓮豪宅內景。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
否認欠債｜向華強發聲明否認破產 並未遭銀行Call Loan 開記招指「向太人紅是非多」
中國星集團 （326）創辦人向華強今日（10月10日）在本地傳媒刊登聲明，否認近日的破產及欠債傳聞。向華強指，...BossMind ・ 18 小時前
私有化恒生 料九成機會通過 專家籲先套現
滙控（0005.HK）要成功私有化恒生（0011.HK），需要75%有投票的無利害關係股東（即非滙控及關連人士）支持，並少於10%的整體無利害股東反對。可參與今次投票的無利害股東涉及6.84億股或36.5%，按此推算，若有3.65%股東反對便可否決交易，此批股份現市值約106億元。除滙控外，恒生沒有持股逾5%的大型股東，市場相信，私有化計劃有八至九成機會通過。信報財經新聞 ・ 1 天前
美政府停擺第10天 白宮稱已啟動首輪大規模聯邦裁員行動
白宮預算主任沃特(Russell Vought)周五在社交媒體發文稱，美國政府停擺已進入第10天，並已開始實施聯邦裁員行動。 據白宮高級官員透露，已有數千名聯邦員工被裁，但具體規模尚不清楚。美國衛生與公共服務部及商務部的員工已受影響。 此次裁員是美國現代歷史上政府資金中斷期間首次出現的大規模正式解僱，與以往政府臨時停擺時以無薪休假形式處理不同。 部分民主黨眾議員批評裁員行為「不道德、不正當，而且可能違法」。法院將於10月16日就聯邦工會申請禁止裁員的請求舉行聽證。 此次政府停擺期間，超過三分之二的聯邦員工仍在工作，包括必要職位及有長期資金支持的崗位，其餘員工被迫停工，且大多數停工者無薪。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 11 小時前