幼貓受困騎樓頂一整天 消防愛協到場成功救起

【動物專訊】本報前日報道一隻幼貓受困於深水埗基隆街騎樓頂，哭叫了一整天，幸最終由消防及愛協督察救起。貓貓現時被帶到愛協青衣中心，健康正常及沒有受傷，不知貓貓是否有主人及如何走到該位置，如有貓主請盡快與愛協聯絡。

有讀者前日向本報求助，指約3層樓的騎樓屋頂及簷篷有一隻貓貓受困，一整天都沒有脫險，不斷哭叫求救，她其後先後聯絡愛協及消防，消防員及愛協督察當晚到場營救，最終成功將貓貓救起。

愛協回覆本報查詢時表示，愛協督察聯同消防在現場一同進行拯救，貓貓最終由督察於近2樓至3樓外牆冷氣機用繩索救回。該貓隻為黃白色的年幼唐貓，健康狀況正常及沒有受傷，並已帶返愛協青衣中心作檢查。

祝福貓貓平安及早日找到主人。

貓貓日前受困深水埗一騎樓頂。（讀者提供）

貓貓受困一整天，不斷哭叫。（讀者提供）

愛協及消防深夜到場營救。（讀者提供）

最後由愛協督察用繩將貓貓救回。（愛協提供）

貓貓健康良好沒有受傷，現時交到愛協青衣中心。（愛協提供）

