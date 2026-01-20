幼貓帶貓媽媽主動向人討吃 熱心市民急尋義工救助可憐兩口子

【動物專訊】天文台指今晚氣溫急凍，社區動物饑寒交逼，生活艱難，需要人伸出援手。熱心市民伍小姐今日經過青衣時，發現一隻估計只得3個多月大的幼貓不斷喵叫討食物，後面還跟著貓媽媽。伍小姐剛好身上有一些濕糧，便放下來給他們，幼貓馬上衝上前吃，而貓媽媽卻沒有上前吃，只是在後面看著吃得滋味的幼貓。伍小姐希望有義工可以救助這對可憐捱餓的貓貓兩口子。

伍小姐表示，估計幼貓是太肚餓，所以主動向人討食，剛巧她身上有一些貓貓濕糧，「一放低，貓BB即刻去食，但媽媽沒食，只是睇住BB食。」

她坦言自己無法收留兩貓，只盼有義工可以救助他們。如有義工可幫忙，請透過Facebook與伍小姐聯絡（ https://www.facebook.com/elaine.ng.353/ ），她會提供具體地點。

青衣幼貓帶貓媽媽向人喵叫討食。

熱心市民提供貓濕糧，幼貓吃得津津有味，貓媽媽則在後面看著沒上前吃。

