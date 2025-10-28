幼貓於街頭凍僵瀕死 在義工等人不放棄救援下成功活下來

【動物專訊】只得兩個月大的幼貓「黑B」，一星期前在寒冷和下雨的街頭中，凍到全身僵硬，幾乎一命鳴呼，但命不該絕的小貓獲熱心市民救起，遇到願意接收救助的義工忌廉媽，及正落閘關門仍願意接症的獸醫診所。在這些不放棄救援的人們努力下，黑B也展現頑強生存意志，在義工家中由無力張口，到張開雙眼看著義工，慢慢回復精神正常吃喝，成功活下來。忌廉媽希望可以幫這生命小鬥士，找到一個溫暖的家。

忌廉媽在10月21日收到求助，有人在元朗加州花園發現一隻軟弱無力的小貓，但仍有意識，有熱心市民將貓貓救起，再交到忌廉媽手中。當時貓貓在天氣轉冷和下雨情況下，全身凍到僵硬，情況十分危險，忌廉媽即帶貓貓到獸醫診所，幸運地該診所即使正落閘關門，都願意接收這貓貓急症。

她表示，當時姑娘看到貓貓情況，都坦言未必過到當晚，「當時我個腦一片空白，只是跟醫生講用盡所有辦法試下先。」沒想到，奇蹟就是因為義工和獸醫診所的不放棄救助而出現，經過打葡萄糖、吸氧氣、保溫、吊鹽水後，貓貓從死亡邊緣救回。

「回到家中，我第一次嘗試讓他吃奶，他當時牙仔都緊閉僵硬打不開，我已經有心理準備，但一個小時內，慢慢見到他睜開眼望著我，慢慢變得精神，肯吃東西和能夠排便。」忌廉媽直到那一刻才放心，貓貓終於脫離生命危險，生存意志很強，她將貓貓改名為「黑B」，並形容黑B的堅強，讓她體驗到做任何事都不可以輕易放棄。

黑B估計只得兩個半月左右，全因熱心市民、忌廉媽和願意在關門前接症的獸醫診所，才讓這隻可憐小貓由瀕死邊緣救回來，獲得健康成長和快樂生活的機會。忌廉媽表示，待黑B身體狀態更好時，會安排領養，如有意領養這生命小鬥士，可以透過IG與忌廉媽聯絡（ https://www.instagram.com/meowsss_cat/ ）。

黑B一星期前在街頭凍至僵硬。

獸醫診所為黑B急救。

在義工、獸醫診所不放棄下，黑B成功活下來。

黑B身體情況穩定下來，變得精神及可正常吃喝。

義工希望幫大難不死的黑B找到溫暖家庭。

