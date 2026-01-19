【動物專訊】集氣祝福不幸重傷幼貓！一隻幼貓「BB」懷疑被車撞至重傷，右股骨粉碎性骨折，更嚴重是出現創傷性膈疝，橫膈膜撕裂，內臟壓住肺部令呼吸困難。動物機構「阿虎愛屁」帶BB求醫，現時已完成緊急手術，但其肝臟及肺贜均有挫傷，還未過危險期。義工希望大家為BB打氣，盼他能夠挺過這生死關頭。

義工表示，早前收到一婆婆求助，說發現幼貓躺在車底，右後腳拖行，關節凸出，而且有呼吸困難。義工帶BB送醫後，發現BB傷勢極嚴重，出現山嚴重創傷性膈疝，橫膈膜撕裂嚴重，內臟穿過壓住肺部，而右股骨亦出現粉碎性骨折，但首要處理是創傷性膈疝，因為已經令BB呼吸困難，隨時休克死亡。

廣告 廣告

獸醫已為BB進行緊急手術，但BB的肺和肝都有挫傷，仍然有生命危險。至於股骨和腳部傷勢，則要待BB身體情況好轉後才能處理。

義工坦言，BB只得不足3個月大，卻要承受這般痛苦，希望大家能夠支持和幫BB打氣，祈求BB能夠大步檻過。有關BB的最新情況，可瀏覽阿虎愛屁專頁了解（ https://www.facebook.com/fiprescuenrehome ）。

小貓疑被車撞傷，傷勢十分嚴重，現時仍與死神搏鬥中。

貓貓只得不足3個月大，卻承受這麼痛苦。

義工希望貓貓能夠大步檻過。

The post 幼貓疑被車撞身受重傷 剛完成緊急手術未過危險期 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.