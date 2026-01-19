關注

曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾

香港動物報

幼貓疑被車撞身受重傷 剛完成緊急手術未過危險期

Hong Kong Animal Post

【動物專訊】集氣祝福不幸重傷幼貓！一隻幼貓「BB」懷疑被車撞至重傷，右股骨粉碎性骨折，更嚴重是出現創傷性膈疝，橫膈膜撕裂，內臟壓住肺部令呼吸困難。動物機構「阿虎愛屁」帶BB求醫，現時已完成緊急手術，但其肝臟及肺贜均有挫傷，還未過危險期。義工希望大家為BB打氣，盼他能夠挺過這生死關頭。

義工表示，早前收到一婆婆求助，說發現幼貓躺在車底，右後腳拖行，關節凸出，而且有呼吸困難。義工帶BB送醫後，發現BB傷勢極嚴重，出現山嚴重創傷性膈疝，橫膈膜撕裂嚴重，內臟穿過壓住肺部，而右股骨亦出現粉碎性骨折，但首要處理是創傷性膈疝，因為已經令BB呼吸困難，隨時休克死亡。

廣告

獸醫已為BB進行緊急手術，但BB的肺和肝都有挫傷，仍然有生命危險。至於股骨和腳部傷勢，則要待BB身體情況好轉後才能處理。

義工坦言，BB只得不足3個月大，卻要承受這般痛苦，希望大家能夠支持和幫BB打氣，祈求BB能夠大步檻過。有關BB的最新情況，可瀏覽阿虎愛屁專頁了解（ https://www.facebook.com/fiprescuenrehome ）。

小貓疑被車撞傷，傷勢十分嚴重，現時仍與死神搏鬥中。
小貓疑被車撞傷，傷勢十分嚴重，現時仍與死神搏鬥中。
貓貓只得不足3個月大，卻承受這麼痛苦。
貓貓只得不足3個月大，卻承受這麼痛苦。
義工希望貓貓能夠大步檻過。
義工希望貓貓能夠大步檻過。

The post 幼貓疑被車撞身受重傷 剛完成緊急手術未過危險期 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.

宏福苑五級大火

其他人也在看

陳懿德為爸爸慶生曝光「會長」身份 媽媽被激讚後生

陳懿德為爸爸慶生曝光「會長」身份 媽媽被激讚後生

陳懿德（德德）近日於社交平台分享多張為爸爸慶祝生日嘅家庭照，寫道：「Happy birthday to my Superman🚀」。從照片所見，一家三口擺出愉悅幸福嘅笑容，非常溫馨；枱上放咗一個哥爾夫球場造型蛋糕，蛋糕上印有「會長 STANLEY」字樣，疑似係爸爸在外嘅稱號。著上橙紅色上衣嘅陳懿德爸爸雖然一頭白髮且有皺紋，但精神飽滿。而陳懿德媽媽則被網民激讚保養得宜，睇落個樣好後生，與陳懿德宛如姊妹：「你媽咪？好後生呀」

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
蔡俊彥自爆同前隊友江旻憓冇嘢講 祝福對方 「各行各路、人各有志」

蔡俊彥自爆同前隊友江旻憓冇嘢講 祝福對方 「各行各路、人各有志」

賽馬會喺星期日賽馬日舉行儀式，向早前全運會得獎運動員頒贈超過1100萬元獎金。早前當選成為立法會議員、巴黎奧運重劍女子金牌得主江旻憓都有出席。

Yahoo 娛樂圈 ・ 25 分鐘前
76歲陳百祥展示「爆血管」傷勢呼「好慘」！看淡生死不排除安樂死：我無乜牽掛

76歲陳百祥展示「爆血管」傷勢呼「好慘」！看淡生死不排除安樂死：我無乜牽掛

76歲資深藝人陳百祥（阿叻）近年已沒有參與幕前演出，但仍有帶領精裝明星足球隊四出活動，更不時在社交網站更新近況，而近日小紅書流傳一條影片，嚇人題目寫道

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
差點與朴寶劍跑渣馬！喜愛跑步的不只周潤發，這些明星也是馬拉松常客

差點與朴寶劍跑渣馬！喜愛跑步的不只周潤發，這些明星也是馬拉松常客

渣打馬拉松在日前1月18日完美落幕。今年有周潤發發哥以及劉江、鄭則仕、鮑起靜一起跑之外，林家謙、MIRROR成員Alton也參與其中。其賽在開跑前，Threads已在說看到朴寶劍、前NewJeans成員Danielle名字出現在半馬選手名單中，可惜最後二人沒有出席，差一點點就可以在渣馬場上遇上偶像。

Yahoo Style HK ・ 6 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（19/01-01/02）

【759阿信屋】今期勁筍推介（19/01-01/02）

759阿信屋推出最新勁筍推介，西班牙Palacios Pizza系列低至$23.8/件、SUPREME 無激素春雞穀飼全雞1.0kg+低至$62.8/2件、Leo Kee 新加坡海南沙爹串低至 $63.9-69.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！

YAHOO著數 ・ 2 小時前
Mandy Lieu突發現身香港街頭 曾盛傳獲3億分手費移英打理莊園

Mandy Lieu突發現身香港街頭 曾盛傳獲3億分手費移英打理莊園

Mandy Lieu與太陽城集團前主席「洗米華」周焯華育有三女一子，二人於2019年分手。日前，有傳媒接獲消息指，已移居英國嘅Mandy Lieu突然現身九龍灣街頭。留有長直髮嘅Mandy Lieu當日以全黑打扮出現，中長款西裝外套配襯絲襪及過膝長靴，展露無敵長腿，輕鬆打造性感與優雅嘅造型。

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
渣馬2026｜何偉豪曾報名半馬　消防員同袍帶肖像照號碼布完賽　未婚妻感觸：多謝沙田兄弟｜Yahoo

渣馬2026｜何偉豪曾報名半馬　消防員同袍帶肖像照號碼布完賽　未婚妻感觸：多謝沙田兄弟｜Yahoo

渣打香港馬拉松 2026 昨日（18 日）舉行。在大埔宏福苑五級火殉職的消防員何偉豪原先有報名參賽，大會就在半馬賽事第三組開始前進行默哀儀式。何偉豪未婚妻 Kiki 昨日在社交平台發文，表示何的同袍帶着其號碼布跟公仔完成半馬賽事，「第一次就跑半馬，好叻仔，我哋又一齊完成咗啦」，「多謝渣馬多謝沙田兄弟」。

Yahoo新聞 ・ 54 分鐘前
茶記筷子筒「頭向上vs向下」大激鬥！網民揭筒底暗黑真相 怕污糟教路做多1步最實際

茶記筷子筒「頭向上vs向下」大激鬥！網民揭筒底暗黑真相 怕污糟教路做多1步最實際

近日有網民於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」出帖，詢問網友平常在外食飯見到的筷子筒，多數會揀筷子向上還是向下的進食。帖文獲得多名網友回覆解釋，反應熱烈，大多數網友果不其然都是揀「向上」，只因害怕筒底極度骯髒，更有網友一言驚醒夢中人，指正正就是因為筒底骯髒，所以筷子才會倒插筒內；不過有網友就選擇「向下」，只因筷子暴露於空氣之中會有細菌，食客談天時的口沫唾液橫飛都會令「向上」的筷子惹到，所以不論如何，都會自行先抹一抹，或先浸於熱水就最穩陣！讀者們，不知你們如何選擇？

Yahoo Food ・ 4 小時前
《中年好聲音2》陳俞霏曬碩士畢業證書　網民質疑淘寶貨　刪帖惹更大爭議

《中年好聲音2》陳俞霏曬碩士畢業證書　網民質疑淘寶貨　刪帖惹更大爭議

2023年舉行的《中年好聲音2》第五名、女團MISSY成員陳俞霏（霏霏）日前在社交平台曬出「MBA工商管理碩士」畢業證書，興奮留言表示：「啊霏！！！你得咗啦！考咗個MBA充實自己，完成咗自己2025年嘅一個小小目標，學習新知識真係會令人好快樂，2026年繼續努力上進，生活處處都係舞台，精彩Everywhere。」

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
日元4.8算遊日注意！不堪通脹壓力 日本開始取消無現金支付

日元4.8算遊日注意！不堪通脹壓力 日本開始取消無現金支付

日元跌至逾一年低位，有找換店跌穿4.9算，市場甚至有估計兌匯將跌近4.7算，燃起港人遊日決心。之不過，日本國內通脹短期內似乎無法解決，日媒報道指有景點以及餐廳為節省成本，已經停止接受電子支付，改為只接受信用卡和現金。若然未來數月港人去日本玩，在尋找最佳「唱Yen」匯價外，宜留意此一趨勢

Yahoo財經 ・ 4 天前
「四仔主義」過時？年輕人「及時行樂」不婚不置業惹熱議

「四仔主義」過時？年輕人「及時行樂」不婚不置業惹熱議

香港樓市回穩之際，「不婚不買」再成熱話。連登討論顯示年輕人置業取態趨保守，與內地資金持續入市並存，或促使發展商調整推盤部署。

Yahoo 地產 ・ 22 小時前
中國貿易順差衝破1.19兆美元的「危險訊號」！進口停滯、關稅失靈下的全球警訊

中國貿易順差衝破1.19兆美元的「危險訊號」！進口停滯、關稅失靈下的全球警訊

兩個月前，一名歐洲記者以《中國正讓貿易變得不可能》為題的評論，在西方社群平台掀起熱議。文中一句話被經濟學家與產業分析師反覆引用：「中國已經不想進口任何東西，不論什麼，它都相信自己能造得更好、更便宜。」如今，最新數據似乎為這個論斷提供了現實注腳。

鉅亨網 ・ 19 小時前
Jennie 30歲生日收到藍玫瑰，是媽媽每年的指定祝福！藍玫瑰的意義原來是勇敢追夢相信奇蹟

Jennie 30歲生日收到藍玫瑰，是媽媽每年的指定祝福！藍玫瑰的意義原來是勇敢追夢相信奇蹟

BLACKPINK成員Jennie，在1月16日迎來30歲生日！日前在東京舉行巡迴演唱會的她，也接受了很多的生日視福。不過說到最貼心與溫暖的祝福，莫過於在她IG上出現的「藍玫瑰祝福」，是Jennie媽媽每年都會送上的指定禮物，象徵獨特愛意與鼓勵。藍玫瑰不僅稀有，還承載「勇敢追夢、相信奇蹟」的深刻寓意，讓人聯想到Jennie在娛樂圈的蛻變之旅。

Yahoo Style HK ・ 5 小時前
加拿大與中國達成協議，凸顯脫美轉向

加拿大與中國達成協議，凸顯脫美轉向

Getty Images 加拿大總理卡尼（Mark Carney）對外交政策的新方針或許可以用一句話概括：「我們接受世界的現狀，而非我們所希望的樣子。」 這是他在週五（1月17日）被問及與中國達成協議時的回應。儘管外界對中國的人權紀錄有所擔憂，而距離他曾稱中國是「加拿大面臨的最大安全威脅」僅不到一年。 根據協議，加拿大將放寬2024年與美國同步對中國電動車所施加的關稅；作為交換，中國將降低對加拿大主要農產品的報復性關稅。 ...

BBC News 中文 ・ 20 小時前
孔孝真的家太有品味了！芋頭紫、牛油果綠等復古色調，像走進Wes Anderson電影世界

孔孝真的家太有品味了！芋頭紫、牛油果綠等復古色調，像走進Wes Anderson電影世界

45歲韓劇女王孔孝真，衣著穿搭公認是有品味之人，沒想到她的家居設計也很有品味。她在YouTube上分享Roomtour的片段，屋內部裝潢設計引起廣泛關注！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
ECB官員直言：別天真了！歐洲早已與俄國「開戰」

ECB官員直言：別天真了！歐洲早已與俄國「開戰」

歐洲中央銀行（ECB）管理委員會成員馬丁斯 · 哈薩克斯（Martins Kazaks）接受《金融時報》專訪時發出嚴正警告。他表示，決策者不應「天真」地認為歐洲尚未與俄羅斯進入戰爭狀態，並強調各國央行必須為局勢的進一步升級預作準備。

鉅亨網 ・ 5 小時前
沙田企裝私樓「4球有找」 90後新晉炒家沽一房 3個月速賺24%(有圖)｜二手樓成交

沙田企裝私樓「4球有找」 90後新晉炒家沽一房 3個月速賺24%(有圖)｜二手樓成交

近日市場氣氛向好，價量齊升，部分投資者成功短炒獲利。中原地產沙田豪宅沙田站第一分行資深區域營業經理陳敬天表示，沙田花園城最新近錄1期雅芳苑(2座)中層B室成交，單位實用面積約286方呎，一房間隔。

am730 ・ 3 小時前
歐洲議會將對馮德萊恩發起不信任動議

歐洲議會將對馮德萊恩發起不信任動議

歐洲議會將於下周一(19日),就針對歐盟委員會的不信任動議進行辯論,並於22日進行表決。

infocast ・ 1 天前
天氣｜強烈冬季季候風殺到　周二晚上明顯降溫　周四市區最低 11 度｜Yahoo

天氣｜強烈冬季季候風殺到　周二晚上明顯降溫　周四市區最低 11 度｜Yahoo

天文台在周一（19 日）中午 12 時發「特別天氣提示」，表示一股強烈冬季季候風會在周二（20 日）逐漸影響華南，預料本港周二風勢增強，晚上氣溫顯著下降。星期三（21 日）至星期五（23 日）大致多雲，天氣持續寒冷，市區最低氣溫在 11、12 度左右，新界再低兩三度，籲市民留意天氣變化，並關顧長者及慢性病患者。

Yahoo新聞 ・ 50 分鐘前
非洲盃 ｜罷踢離場變捧盃　塞內加爾逆轉勝摩洛哥

非洲盃 ｜罷踢離場變捧盃　塞內加爾逆轉勝摩洛哥

非洲盃決賽塞內加爾鬥摩洛哥，塞內加爾因一個12碼，一度罷踢離場，但最終逆轉勝摩洛哥，在最近三屆賽事中第二度捧走非洲國家盃冠軍。

Yahoo 體育 ・ 4 小時前