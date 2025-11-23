幾內亞比索總統大選登場

（法新社幾內亞比索首都比索23日電） 西非國家幾內亞比索經過3週平和的競選期後，選民今天將選出下一任總統，期盼國家能結束長期動盪，然而主要在野黨被禁止參選。

大約86萬選民將在12位總統候選人中做選擇，「穩定」則是這次選舉的關鍵議題。自獨立以來，幾內亞比索多次陷入政治危機，包括4度政變及多起未遂政變。

多數選民最迫切的訴求是改進生活條件，包括改善醫療照護、教育與基礎建設。民眾也盼望增加就業機會並推動改革，以對抗貧窮、貪腐及毒品販運問題。

幾內亞比索人口約220萬，其中近4成民眾生活在極度貧困之中，是全球最貧窮的國家之一。

此外，該國也因長期政局不穩，成為拉丁美洲與歐洲之間毒品販運的重要中轉站。

投票所定於當地時間上午7時（格林威治標準時間7時）開放，下午5時關閉。初步開票結果預計最晚27日會公布。

現年53歲的總統恩巴羅（Umaro Sissoco Embalo）被看好在首輪勝出。如果他勝選，將成為1994年引進多黨制以來，首位連做兩個任期的國家元首。

他的主要對手是反對黨候選人狄亞斯（Fernando Dias），狄亞斯獲得被禁止參選的強大在野黨「幾內亞和維德角非洲獨立黨」（PAIGC）支持。

這次選舉是幾內亞比索史上第一次PAIGC不在選票上。PAIGC帶領幾內亞比索告別葡萄牙殖民統治，於1974年獨立，該黨曾長期一黨專政。

PAIGC領袖白瑞拉（Domingos Simoes Pereira）不久前結束流亡返國，但最高法院裁定PAIGC及白瑞拉在立法及總統選舉逾期提出申請，參選資格都被取消。