幾內亞比索軍政府釋放6名反對派人士

（法新社幾內亞比索首都比索23日電） 西非國家幾內亞比索執政軍政府今天表示，已釋放自上月政變以來遭拘留的6名反對派人士。

這6人與反對陣營領袖白瑞拉（Domingos Simoes Pereira）關係密切。白瑞拉所屬的「幾內亞和維德角非洲獨立黨」（PAIGC）帶領幾內亞比索告別葡萄牙殖民統治，於1974年獨立。

幾內亞比索11月底發生政變以來，白瑞拉一直遭到拘押。

幾內亞比索最高軍事指揮部（High Military Command）在法新社所見的聲明中表示，釋放這些反對派人士是「善意的象徵，也是為恢復憲法正常運作及尊重國際權利所做的妥協」。

廣告 廣告

幾內亞比索軍方11月26日採取行動，推翻恩巴羅（Umaro Sissoco Embalo）政府，隨後終止選舉程序，宣布展開為期一年的過渡期，並任命軍事將領恩泰姆（Horta N'Tam）擔任國家領導人。

恩巴羅在政變期間曾短暫遭軍方拘留，如今已逃離該國；另一名反對黨候選人迪亞斯（Fernando Dias）則躲進奈及利亞大使館尋求庇護。

塞內加爾外交部長本月21日率團訪問幾內亞比索時，曾與被拘留的反對派人士會面，並要求當局釋放他們。

西非區域組織西非經濟共同體（ECOWAS）本月揚言，將對阻礙幾內亞比索恢復文官統治的人士祭出「針對性制裁」。

幾內亞比索自獨立以來，一直飽受政治不穩定所苦，在11月底的政變前，已經歷4次軍事政變及多次政變未遂。（編譯：劉文瑜）