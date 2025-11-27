幾內亞比索驚傳政變 軍方任命臨時總統

（法新社拉哥斯27日電） 西非區域組織西非經濟共同體（ECOWAS）今天嚴正譴責幾內亞比索發生的軍事接管行動，要求立刻釋放總統恩巴羅和其他被拘留的官員。該國軍方同日任命一名將領接任臨時總統。

ECOWAS發布聲明說，西非經濟共同體主席比歐（Julius Maada Bio）「嚴正譴責」這場政變，指出事發當時幾內亞比索正在等待總統大選結果出爐。他強調這是對該國憲政秩序的「嚴重破壞」，更對區域穩定構成威脅。

幾內亞比索軍方昨天宣布「全面掌控」國家且逮捕總統恩巴羅（Umaro Sissoco Embalo）後，今天任命一名將領接任國家新領導人，任期維持一年。該國原訂今天公布大選初選結果。

幾內亞比索軍事將領恩泰姆（Horta N'Tam）在軍事總部舉行的宣誓典禮中獲任命為臨時總統，他在典禮後表示「我剛剛宣誓接掌最高指揮權」。法新社記者觀察發現，有數以十計全副武裝的軍人駐守典禮現場。

軍方昨天透過電視轉播發表聲明指出，他們已推翻恩巴羅。

該國首都比索（Bissau）許多地區安靜無聲，街上可以看到軍人巡邏，即使宵禁解除後居民大多待在家，商店和銀行都已關門。

軍方封閉該國陸海空邊境後，今天重新開放邊境。軍方將領曼沙利（Lansana Mansali）告訴法新社：「所有邊境現已開放。」