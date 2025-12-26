幾內亞總統大選12/28舉行 候選人造勢最後衝刺

（法新社康納克立25日電） 西非國家幾內亞本週末將舉行總統大選，各候選人今天紛紛投入最後階段的選舉造勢活動，其中包括軍政府領袖頓波雅將軍，然而主要反對派人士卻被禁止參選。

幾內亞共有680萬名合格選民可於當地時間本月28日上午7時至下午6時（台灣時間28日下午3時至29日凌晨2時），在9名候選人中投票選出下任總統，其中包含41歲的頓波雅（Mamady Doumbouya），他是以獨立人士身分參選。

幾內亞2021年發生軍事政變，政變領導人頓波雅最初承諾將還權於民，然而他這次不僅親自競選總統，所有主要反對派人士還被禁止參選。

廣告 廣告

在幾內亞首都康納克立（Conakry），頓波雅今晚在支持者面前現身接受歡呼，身穿運動服的他隨著音樂起舞，現場還有特種部隊嚴加戒備。他先前曾是特種部隊指揮官。

幾內亞的反對派則呼籲民眾抵制選舉，理由是頓波雅執政期間曾鎮壓直言提出異議的反對派人士，甚至讓這些人入獄或失蹤。