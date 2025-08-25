庇護旅館外爆抗議潮 英國允徹底改革庇護申請

（法新社倫敦24日電） 英國各地安置移民的旅館外週末期間爆發抗議活動，促使英國政府今天誓言將徹底改革現行的庇護制度。

法新社報導，英國政府表示，將成立一個新的獨立機構，以更快審理遭駁回申請人的上訴案件，並藉此逐步終結昂貴的庇護旅館安置做法。政府使用旅館臨時安置尋求庇護者的做法因成本高昂且引發當地民眾抗議。

這波抗議活動最初始於英格蘭東南部小鎮艾平（Epping）的一家收容尋求庇護者的旅館，起因是旅館一名住客被控性侵一名14歲女童。

英國工黨政府22日表示，對於法院禁止政府在旅館安置尋求庇護者的裁定，政府將提出抗告。

法院這項裁定在英國各地庇護旅館外引來示威活動，正反兩方抗議民眾為此對峙。

用旅館安置尋求庇護移民的政策，是上屆保守黨政府所引入；保守黨政府已在2024年敗選下台。

英國最新官方數據顯示，截至今年3月底，共有3萬2345名尋求庇護者被暫時安置在旅館。

截至2025年6月為止的一年內，共有11萬1084人申請庇護，創歷史新高。

英國目前共有10.6萬件申請庇護案件待審，其中至少5.1萬件是上訴案。上訴的平均等待時間為53週。也就是說，英國現有超過11萬人申請庇護，旅館安置人數超過3萬，但因案件積壓和上訴延誤（平均要等1年多），庇護住宿系統壓力巨大。

英國政府表示，他們也在借鑑其他歐洲國家的經驗，例如一些國家的上訴案件是由獨立審查小組裁定，而不是交由運作緩慢的正規司法體系處理。（譯者：紀錦玲）