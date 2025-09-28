床單繫鐵柵 羅湖懲教所女囚圖自殺 昏迷送公院救治

【on.cc東網專訊】羅湖懲教所一名女性在囚人士企圖自殺。今日(28日)凌晨1時40分，懲教人員發現該名在囚人士於囚倉內用床單繫於鐵柵上吊自殺，立即召喚支援人員到場為她進行急救。該名在囚人士當時昏迷，其後被轉送到公立醫院作進一步救治。

部門臨床心理學家會跟進有關個案。該名在囚人士於今年4月因管有偽造身分證罪而被判入獄。

