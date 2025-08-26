拆解以巴戰爭「人為」饑荒如何造成
今年底妝關鍵字就是「光」！香奈兒、SUQQU、肌膚之鑰...4款造光神器 你收了嗎？
想要底妝不只是遮瑕，而是「會發光的美肌」？今年美妝圈最紅的關鍵字就是—光澤感！不論是氣墊、修顏乳還是蜜粉，大家都一致追求那種從肌底透出的細緻亮感。以下就來看看網友激推的4款底妝神品，讓你一拍上妝就像自帶濾鏡一樣美。
香奈兒奢華晶燦光潤氣墊粉餅
要隨時補妝還能維持水潤光澤？香奈兒最新的「奢華晶燦光潤氣墊粉餅」可說是底妝控夢寐以求的單品！它在粉底中添加了珍稀的「五月梵尼蘭」花萃與濃縮水精華，上妝同時能幫肌膚補水與養護，再加上特有的晶燦光澤感，讓妝效不只是遮瑕修飾，而是從肌底散發的高級亮感，許多網友直呼「一拍就亮」，不怕暗沉與卡粉，完全是貴婦級底妝的天花板之作。
SUQQU晶采艷澤修顏乳
如果你常覺得粉底上臉後容易乾、浮粉，SUQQU今年全新推出的「晶采艷澤修顏乳」絕對要列入採購清單！與其說它是粉底液，不如說是能潤飾膚色的保濕霜，因為它是將顏料細緻地包覆在豐潤的美容霜裡，讓上妝時不只帶來自然潤色，更能同步保濕滋養，就像替肌膚套上一層柔光濾鏡。
最厲害的是它的「柔軟固態膠囊技術」，能長時間鎖住水分，上妝後不會有乾燥或粉感，妝效一路維持水潤透亮，即使是偏乾或膚況不穩定的素顏肌，也能瞬間看起來像剛做完護膚療程一樣透出光澤。
SUQQU晶采柔滑遮瑕蜜
底妝要無瑕，遮瑕是關鍵！SUQQU的晶采柔滑遮瑕蜜特別將「遮瑕」與「打光」合而為一，運用柔滑凝膠配方，讓顏料細緻融入膚色，不僅能修飾黑眼圈、痘疤等瑕疵，還能自然反射光線，營造出宛如柔焦提亮效果，這種輕盈的光感修飾，讓肌膚看起來像是天生就無瑕透亮。
質地服貼不卡紋，連眼下細紋區域都能完美隱形，近看也不會覺得厚重之外，更貼心的是，它一口氣推出10色選，能依照不同膚色與需求挑選，真正做到精準修飾。網友一致好評：「遮瑕力超自然，不會假白，反而像是肌膚本來就很乾淨！」難怪被稱為素肌女孩的神救星。
肌膚之鑰光采柔焦蜜粉
最後收尾的定妝步驟，交給肌膚之鑰的光采柔焦蜜粉就對了！這款蜜粉在網路上爆紅，被暱稱為「一擦就會被告白的蜜粉」，還創下「一天狂賣 20 顆」的驚人成績！此回全新升級的「光紗透采配方」能自然反射光線，達到柔焦毛孔與細紋的效果，同時又不會遮掩原生肌膚的光澤，輕輕一拍，就像替臉套上透明濾鏡，妝容即刻變得乾淨輕盈。
