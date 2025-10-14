庫克訪華直播帶貨宣傳 現身Labubu展 獲贈專屬Labubu

蘋果行政總裁庫克再次到訪中國，昨日參觀上海Labubu展覽，之後就在蘋果門店參與直播帶貨。(網上圖片)

蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）再次到訪中國，昨日（13日）參觀上海Labubu展覽，之後就在蘋果門店參與直播帶貨，為iPhone Air在內地銷售預熱。

庫克參觀上海Labubu展覽，成為其中國行程首站活動。他與泡泡瑪特主席兼行政總裁王寧及Labubu設計師龍家昇交流互動。

內地媒體提到，龍家昇向庫克示範如何在蘋果的iPad上繪製Labubu。王寧則向庫克送贈禮物，是一個特殊的白色Labubu玩偶，並穿着深藍Tee、黑色褲、帶上黑色粗框眼鏡，衣著像庫克，左手還拿着一部橙色的iPhone 17 Pro手機。

泡泡瑪特曾高見276.8元

泡泡瑪特（9992）今早高見276.8元，截至下午2時45分，報264.2元，升1.23%。

為宣傳iPhone Air，庫克在抖音平台進行中國流行的直播帶貨。在直播中，庫克盛讚，「每次我來到都受到熱情歡迎，這是我喜歡的」。在中國市場，iPhone Air 延遲至10月17日開始預購，因該機採用純eSIM方案，而內地三大電訊商未能配合，因此推遲開售時間。

