庫威特醫生遠程操控機械手術 創下 12,034.92 公里世界紀錄
一名科威特的外科醫生在巴西進行了一場機器人手術，卻從未登上飛機。2025年9月23日，橫跨海洋的手術室如同一體，醫生們在驚人的 12,034.92 公里距離上進行了即時的機器人手術。這一壯舉創下了外科醫生與病人之間進行機器人手術的最長距離記錄。手術連接了科威特的 Jaber Al-Ahmad 醫院和巴西的 Hospital Cruz Vermelha，使用先進的機器人系統，透過安全的高帶寬國際網路進行操作。
此次手術的非凡之處不僅在於距離，還在於精確度：手術幾乎實時進行。這一切得益於工程化的連接。該網絡提供了平均延遲為 199 毫秒，帶寬為 80 Mbps，且數據包丟失率僅為 0.19%，這樣的性能足以讓外科醫生在跨洲操作時不會感受到明顯的延遲。團隊並未止步於單向演示，還完成了兩項手術：首先由科威特的外科醫生對巴西的病人進行手術，隨後巴西的外科醫生對科威特的病人進行手術，證明了雙向國際機器人手術在規模上的可行性。
兩項手術均為腹股溝 TAPP（經腹前腹膜）疝氣修補手術，使用由電信和醫療技術合作夥伴支持的機器人平台進行。這次合作聚集了來自多個組織的外科醫生、科學家和工程師，協調著全球每一個動作。手術團隊包括 Dr Sulaiman Almazeedi、Dr Marcelo Loureiro、Dr Mohannad Alhaddad、Dr Ahmed Karim、Dr Hmoud Alrashidi 和 Dr Leandro Totti Cavazzola。每次手術均安全完成，並未報告任何並發症。
在幕後，連接科威特、馬賽和聖保羅的國際運輸網絡專為最小化變異而設計。多條不同的路徑隨時待命，以確保手術過程的穩定性，這充分體現了連接的重要性。Zain Omantel International 的首席執行官 Sohail Qadir 表示，此成就展示了電信基礎設施如何在全球範圍內支持對延遲敏感的醫療應用。他補充說，該網絡專為可預測的性能設計，冗餘設計旨在避免手術中斷。
在 Zain 科威特總部的新聞發佈會上，頒發了確認記錄的證書，出席者包括科威特衛生部的代表、外科團隊和技術合作夥伴。這一確認正式設立了遠程機器人手術的新基準。除了這一記錄本身，其意義重大。遠程機器人手術可以幫助解決專科醫生短缺的問題，促進快速跨境合作，並擴大缺乏先進外科專業知識地區的複雜手術的可及性。
這次手術還凸顯了最初為雲計算和金融服務構建的網絡，如何越來越多地適應醫療領域，在這裡，毫秒可能決定成敗。隨著外科醫生和網絡的共同演進，這一里程碑暗示著未來高技能醫療護理不再受地理限制，這一成就現已刻入《吉尼斯世界紀錄》的歷史。
