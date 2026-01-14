康子妮與林曉峰離婚回復單身5年後終遇新歡 情侶裝食茶餐廳勁貼地

康子妮（現名：康滎舫）與林曉峰育有兩名兒子林寶和林熙，於2020年被傳已結束18年婚姻關係，康子妮當年喺社交平台開Live期間坦承已離婚。回復單身後，康子妮投身保險界，業績彪炳，短短一個月就成為Top Sales，3個月後拿下百萬圓桌。除咗保險員身份，更被容祖兒、鄭伊健、黃凱芹等歌手邀請擔任演唱會和音及樂手，飛到唔同地方開騷。康子妮又傳出與年薪過千萬、保險公司上司兼大學同學陳逸汮（Garry）相戀之消息，但佢就否認戀情，表示僅當對方係自己老闆。日前，康子妮被媒體影到與一名男子以情侶裝去食茶餐廳，雖然未有承認，但有知情人士透露康子妮希望愛得低調。

康子妮早前被媒體影到與一名中佬黑色情侶裝於太子街頭出現，女方戴上黑超，男方則留有一頭金啡色頭髮，腳踏螢光黃色運動鞋。喺等待嘅期間，二人喁喁細語。當進入到茶餐廳後，由於食客稀少，康子妮見狀除低黑超，各叫咗一碟燒味飯，期間仲細聲講大聲笑。知情人士透露康子妮和疑似新歡係喺工作上認識並火速相戀，又表示康子妮極享受現時生活，離婚後可以擁有自己事業及擴闊社交圈子，同時表示康子妮盡量想低調，保護新戀情，身方僅得幾個共同朋友及閨密知道，不過就憶述康子妮曾向閨密透露唔抗拒再婚。

康滎舫（子妮）IG

