錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
康寧漢砍22分 活塞擋住金塊反撲穩居東區龍頭
（法新社丹佛27日電） 康寧漢（Cade Cunningham）今天全場攻下22分，協助底特律活塞在客場以109比107力克人手短缺的丹佛金塊，成功抵擋地主末節反撲。
活塞藉著這場勝利，戰績提升至34勝11敗，繼續穩坐東區龍頭。他們在第二節初一度領先18分，看似將輕取對手。
不過，缺少包括約基奇（Nikola Jokic）在內4名主力先發的金塊沒有輕易放棄，逐步縮小差距，在第四節終場前4秒追到僅以106比107落後活塞1分。
金塊球星莫瑞（Jamal Murray）在活塞109比106領先、比賽剩下1秒時，獲得三次罰球機會，有望將比賽帶進延長賽。然而，莫瑞第二與第三罰卻都失手，讓活塞驚險帶走勝利。
其他人也在看
齊休主力 木狼挫勇士止5連敗
【Now Sports】明尼蘇達木狼與金州勇士連續兩日交鋒，結果兩日都在主場出擊的木狼，以108:83復仇，亦終止5連敗。與前一天比賽不同的是，兩隊周一都有主力休息，木狼沒有讓「蟻俠」安東尼艾華特斯上陣，勇士陣中也沒有史提芬居里、德雷蒙格連和賀福特等老將。不過，木狼有祖利斯蘭度（Julius Randle）領軍，始終較顯優勢，半場打完領先15分，而他個人也貢獻了13分。下半場優勢持續擴大，特別是第4節開局，有迪雲辛素連入兩球三分，領先至20分以上後，比賽也開始進入垃圾時間。蘭度最終斬獲18分，已屬全場最高，而後備的海蘭特也貢獻了17分、7籃板和5助攻的全面數據；勇士方面，昆頓普斯和樸湛斯基合力帶來25分，但顯然少了「咖喱」，火力不足。now.com 體育 ・ 1 天前
米曹45分 騎士3日內兩破魔術
【Now Sports】當奴芬米曹周一豪取45分下，助克里夫蘭騎士3日內「雙殺」奧蘭多魔術，今戰在主場以114:98打爆對手，取得4連勝之餘，也贈予對手4連敗。魔術首節在達斯文班尼帶領下共8人取分，拿下10分領先優勢，但打到第2節，騎士已經扭轉形勢，當奴芬米曹（Donovan Mitchell）這一節獨取16分，加上其他隊友也進入得分行列，結果打完半場反超前5分。上半場已取26分的米曹，下半場也繼續維持手感，第3節再個人轟10分，最終以和其背號一樣的45分作結，帶領騎士在主場大勝；艾雲莫比利也有20分和9籃板，而中鋒謝拉特亞倫相對起手次數不多，全場只得9分，籃板則4個。魔術方面，班基路替球隊貢獻37分和10籃板，但達斯文班尼除了首節在狀態，之後便無以為繼，最終得19分進帳，加上安東尼百拉格和謝倫薩斯也手感欠佳，成為球隊今場未能追上騎士的主因。now.com 體育 ・ 1 天前
戴雲保卡最少唞多1周
【Now Sports】鳳凰城太陽周日主場不敵邁阿密熱火，主將戴雲保卡因傷續缺陣，而太陽同日釋出這位得分高手的足踝傷勢最新情況，將會在1周後再覆檢，以決定他再休戰多久。戴雲保卡（Devin Booker）上周五對阿特蘭大鷹隊時，足踝受傷，太陽方面表示會在1周後再重新評估，即他最少要唞多1星期時間，將對球隊實力上造成一定打擊。保卡今次的足踝受傷可謂頗為不小心，是因為他顧及看場邊發生的事端，因而誤踩上對手的腳部，導致拗柴，他在這場對鷹隊比賽攻入全隊最高的31分，但他出場治理後，太陽於第4節只攻入12分。目前，太陽可謂群龍無首，只靠今季有突出表現的迪倫布祿斯爭取得分，而取代保卡擔任正選的基臣阿倫，也要肩負得分重責。now.com 體育 ・ 1 天前
東張西望｜夫婦被失控鄰居「送飯婆婆」滋擾120日 主持林映輝獲讚專業
TVB資訊節目《東張西望》近年報導唔少社會時事及民生議題等議題，獲得大眾關注。近日報道關於徐生徐太被鄰居「送飯婆婆」滋擾長達120日嘅事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
汪小菲妻冧掂大S全家 傳具俊曄願意放棄繼承遺產
【on.cc東網專訊】已故台灣藝人徐熙媛（大S）離世接近一年，其家人開始走出傷痛，回復正常生活，其前夫與大S家就一雙子女的撫養費官司亦漸露曙光。據台灣媒體報道，雙方正逐步走向和解，並已就部分爭議達成初步共識，有望撤回訴訟，可謂皆大歡喜。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
2026馬年12生肖幸運色，雲文子開運指南！屬馬本命年必備黑、紅色增運，這3個生肖要化太歲穿什麼顏色？
農曆新年2026今年大年初一會在2月17日，也表示2026馬年轉眼就到，各位準備好迎接這個赤馬年未呢？2026年12生肖運勢相信大家都開始留意，當中都會有相應的12生肖幸運色又是什麼呢？犯太歲的朋友又可以配什麼飾物或是穿什麼色來化解兼增運呢？邀請到雲文子師傅來為大家帶來2026馬年幸運色增運指南！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
王祖藍回應鍾嘉欣失視后否認內定 揭香港藝人難北上發展原因：佢可唔可以放低身段？
在內地綜藝節目及帶貨方面爆紅的王祖藍，近年事業作多方面發展，他日前接受資深傳媒人查小欣YouTube節目《紅查館》訪問，大談將發展飲食事業，又稱當年北上發展時，全靠「獎門人」曾志偉授予「錦囊」，銘記於心造就他在內地發展順遂。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
中國「史上最長春節假」 旅客不去日本改到土耳其植髮？
中日關係持續緊張，連帶今年農曆新年「春節」境外遊，都出現了完全不同的市場格局。根據最新旅遊趨勢顯示，日本已經跌出中國旅遊目的地十大，免簽的土耳其與俄羅斯取而代之，土耳其位列首選，中國人由赴日爆買改為到土耳其坐熱氣球和植髮「重建髮線」，將是不可逆轉的旅游趨勢Yahoo財經 ・ 1 小時前
川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統川普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的鉅亨網 ・ 1 天前
方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚
方力申再為歌迷送上驚喜，於舞台上首度公開三代同堂全家福，太太葉萱（Maple）產後嘅正面照亦首次曝光，引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
被揭灣仔逆線行駛 陳家珮今搭巴士到立會 被質疑選企位
【on.cc東網專訊】議員陳家珮上周五(23日)在灣仔謝斐道逆線行駛，被網民拍下片段上載至社交平台。她其後承認當日早上約8時駕駛期間忽視道路規則，並作出錯誤判斷，更到港島交通部落口供，又表明短期內不會駕車。on.cc 東網 ・ 2 小時前
張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的
張寶兒（Bowie）與袁偉豪喺2017年因拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而撻着，拍拖3年後結婚，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年再誕下細仔「袁氹氹」，一家四口幸福愉快。近日張寶兒拍片上載到社交網站表示自己第一次與2歲「袁咕碌」有拗橇，結果引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
懷石料理不了！遊日「一泊二食」快將成歷史？
日Yen只係重上「5算」，遊日仍然抵玩。計劃去睇櫻花，除了留意日元兌換價，預訂溫泉旅館，可能都要望真係咪仲有「一泊二食」，因為越來越日本旅館放棄供餐，改為與餐廳合作，轉介住客到附近餐廳用餐。Yahoo財經 ・ 1 天前
歐洲警告「已失去網際網路」加速擺脫美國科技！川普制裁與科技霸權引反彈
在川普政府升高外交對抗與制裁手段下，歐洲對美國科技依賴風險高度警惕。比利時官員坦言歐洲已「失去網際網路」，歐盟與法國政府正加速推動數位主權，降低對美國科技與雲端服務的依賴。鉅亨網 ・ 3 小時前
英超話題 ｜天空體育：沙比阿朗素有意回歸利物浦
英國《天空體育》指出，沙比阿朗素與利物浦之間的傳聞再度升溫。報道引述接近阿朗素的消息人士透露，這名前紅軍球員對於一旦出現機會接掌利物浦帥印，將「非常樂意」考慮。Yahoo 體育 ・ 14 小時前
男子不滿巴士輪椅乘客需協助扣安全帶阻時間 襲擊對方被捕
【Now新聞台】警方拘捕一名巴士乘客，涉嫌襲擊車上輪椅乘客。 警方早上11時許接報，黃大仙龍翔道巴士站67歲輪椅乘客上車後，需要他人協助扣上輪椅位的安全固定帶，53歲男乘客不滿受阻，用手提電話襲擊對方頭部，被警方以涉嫌普通襲擊拘捕，案件交由黃大仙警區跟進。#要聞now.com 新聞 ・ 18 小時前
張又俠落馬｜南早記者陳敏莉失聯逾兩年 美前官員爆陳正調查張案 WhatsApp 對話離奇被刪｜Yahoo
中國國防部上周六（24 日）公佈，中央軍委兩名高層，包括中央軍委副主席張又俠涉嫌嚴重違紀違法，被立案調查。消息公布後，美國國防部中國、台灣與蒙古辦公室前主任唐安竹（Drew Thompson）在網上平台指，2023 年底到北京採訪軍事安全論壇後失聯的《南華早報》記者陳敏莉（Minnie Chan），距今兩年多仍無音訊，而唐安竹指自己曾經在陳敏莉失聯前跟她 WhatsApp 對話。陳當時曾答覆指，認為張又俠以及另一名現任中央軍委副主席張升民被當局調查。唐安竹在文章說，不清楚陳敏莉的失聯是否跟她調查張又俠及張升民有關。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
中國履行對美承諾後轉向價格更低的巴西大豆
【彭博】— 作為全球最大的大豆進口國，中國在履行貿易休戰協議中對美國大豆的採購承諾後，已開始增加巴西大豆訂單。Bloomberg ・ 12 小時前
高市早苗再談台海危機：若日本袖手旁觀 日美同盟恐將瓦解
日本首相高市早苗近日再度就台海情勢發表談話，強調若日本在台灣發生衝突時選擇置身事外，日本與美國的戰略同盟關係將瓦解，但她同時也刻意淡化先前引發爭議、被解讀為可能動用武力的說法。鉅亨網 ・ 1 天前
WhatsApp 佔用太多手機容量？iPhone + Android 釋出儲存空間教學，5 分鐘即時清位
WhatsApp 佔用容量太大？即學 iPhone／Android 內置「管理儲存空間」清理方法，快速找出大型影片、已多次轉寄檔案，一鍵刪除釋放空間。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前