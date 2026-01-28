康寧漢砍22分 活塞擋住金塊反撲穩居東區龍頭

（法新社丹佛27日電） 康寧漢（Cade Cunningham）今天全場攻下22分，協助底特律活塞在客場以109比107力克人手短缺的丹佛金塊，成功抵擋地主末節反撲。

活塞藉著這場勝利，戰績提升至34勝11敗，繼續穩坐東區龍頭。他們在第二節初一度領先18分，看似將輕取對手。

不過，缺少包括約基奇（Nikola Jokic）在內4名主力先發的金塊沒有輕易放棄，逐步縮小差距，在第四節終場前4秒追到僅以106比107落後活塞1分。

金塊球星莫瑞（Jamal Murray）在活塞109比106領先、比賽剩下1秒時，獲得三次罰球機會，有望將比賽帶進延長賽。然而，莫瑞第二與第三罰卻都失手，讓活塞驚險帶走勝利。