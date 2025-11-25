康寧漢飆24分11籃板 活塞擒溜馬奪13連勝平隊史紀錄

（法新社紐約24日電） 美國職籃NBA底特律活塞隊今天以122比117力擒印第安納溜馬隊，以13連勝追平隊史紀錄。2021年選秀狀元康寧漢此役貢獻24分、11籃板與6助攻，率活塞隊繼續穩坐東區龍頭寶座。

活塞隊曾於1990年與2004年兩度締造13連勝，最終都贏得NBA總冠軍；如今，活塞隊再度達陣，本季奪冠機會大增。

不過，就在兩年前，活塞隊曾以28連敗創下單季最多連敗的NBA紀錄。對這支在2023–24球季開季僅3勝36敗、最後只贏了14場比賽的球隊而言，這樣的逆轉實在令人震驚。

活塞隊球星康寧漢（Cade Cunningham）賽後表示：「真的太不可思議了。」「我們效力於底特律活塞隊，一支歷史悠久的球隊。能在這樣的傳統豪門中再次締造歷史—這很特別。」

隊友杜倫（Jalen Duren）貢獻17分和12籃板，勒佛特（Caris LeVert）拿下19分，艾維（Jaden Ivey）替補上陣得到12分。

最後11秒，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）三分長射未中，溜馬隊錯失追平比數的機會。艾維兩罰比皆中，為活塞隊鎖定勝利。

活塞隊戰績提升至15勝2敗，繼續穩坐東區龍頭寶座。