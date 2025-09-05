Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

月餅2025｜康得思酒店明閣月餅突發買一送一！每盒低至$204入手迷你流心奶黃月餅/迷你錦繡月餅

中秋佳節將至，還未入手月餅的你，就一定要留意！今次香港康得思酒店明閣推出的月餅系列備受矚目，其中迷你錦繡月餅拼盒（六件裝）及迷你流心奶黃月餅（六件裝）推出「恒生客戶尊享」買一送一，只要輸入優惠碼【HASEMOONCMC】，折後最平每盒$204，非常抵買！大家立即上Klook入手優惠！

立即查看香港康得思酒店明閣月餅優惠

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

恒生客戶買一送一 平均$204起入手迷你流心奶黃月餅/迷你錦繡月餅

今次「恒生客戶尊享」買一送一的優惠碼，可以抵價入手迷你流心奶黃月餅（六件裝）及迷你錦繡月餅拼盒（六件裝），恆生客戶只需輸入【HASEMOONCMC】即可享受優惠，記得入手。明閣今年推出的迷你流心奶黃月餅，嚴選特級湘連巧製成幼滑金黃蓮蓉，色澤如琥珀，蓮香濃郁；搭配油潤起沙的鹹蛋黃，甘香誘人，讓人回味無窮。每一口都能感受到蓮蓉的細膩與蛋黃的鹹香在舌尖交織，層次豐富，香氣撲鼻。外皮鬆軟微彈，完美包裹著內餡，入口即化，甜而不膩。無論是搭配清茶，還是獨自品嚐，皆能細細品味傳統與匠心的結合，是佳節饋贈親友或自享的上乘之選。

明閣月餅買一送一

另外，迷你錦繡月餅拼盒（六件裝），傳統與現代口味交織，每口都是極致享受。每件約45克的精緻月餅，包含三款不同口味各兩件：

迷你流心黑芝麻月餅（兩件裝）

嚴選上品黑芝麻原材料，經多重工序秘製而成，芝麻香氣濃郁。這款創新口味將傳統黑芝麻與流心工藝結合，一咬下去香濃的芝麻餡立即湧出，層次豐富。

迷你奶黃月餅（兩件裝）

精選優質牛油與頂級鹹蛋黃製作，餅皮酥香鬆化，內藏香濃幼滑的奶黃餡，味道甘香細膩。這款經典口味一直是奶黃月餅愛好者的首選，明閣的版本更顯精緻。

迷你陳皮豆沙月餅（兩件裝）

香甜綿滑的紅豆沙餡與幽香滿溢的陳皮完美融合，醇香撲鼻。傳統廣式口味的現代演繹，為中秋節增添懷舊情懷。

迷你錦繡月餅拼盒（六件裝）

迷你錦繡月餅拼盒(六件裝）【恒生客戶尊享】買一送一優惠碼【HASEMOONCMC】

特價：$408/2盒｜ 原價：$816/2盒

SHOP NOW

迷你錦繡月餅拼盒（六件裝）【恒生客戶尊享】買一送一優惠碼【HASEMOONCMC】

特價：$408/2盒｜ 原價：$816/2盒

SHOP NOW

迷你流心奶黃月餅

月餅兌換：

明閣 （康得思酒店）地址：香港九龍旺角上海街 555 號 香港康得思酒店L層（地圖）

明閣（灣仔）地址：香港灣仔港灣道 23 號鷹君中心2樓（地圖）

兌換日期：2025年8月18日至10月6日

兌換時間：上午11:00 至晚上9:00

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多月餅優惠推介

月餅2025丨月餅早鳥優惠推介30間！榮華/皇玥/酒店月餅折扣一覽（附網購優惠連結）

月餅2025｜榴槤月餅推介10間！榴槤冰皮早鳥價/獨家優惠碼/加$1多一盒

月餅2025〡蓮蓉月餅推介合集！榮華低至半價/利苑67折/逸東軒65折

月餅2025〡流心奶皇月餅推介合集！低至6折：榮華/美心/皇玥/望月

月餅2025｜冰皮月餅優惠8間！早鳥價低至36折/最平$10個/獨家月餅優惠碼

奶黃月餅2025｜15間早鳥優惠奶黃月餅 酒店月餅低至65折起/低糖之選/迪士尼彼思系列

月餅卡路里大比拼！低糖月餅反而最肥？營養師解答6大中秋減肥疑問

健康月餅│減肥必睇健康月餅6大迷思！營養師踼爆紫薯同純素月餅一樣肥

月餅回收2025〡全港月餅回收機構合集 轉贈基層家庭分享愛/月餅盒回收行動/月餅裸買地圖

更多中秋聚會食乜好推介

到會推介2025〡中秋到會推介10間！送望月月餅/低至65折優惠/額外$200折扣

盆菜2025〡中秋盆菜推介8間！人均低至$70.9/回贈$500餐飲禮券/法式酥皮龍蝦盆菜

燒烤場推介2025｜中秋BBQ燒烤場推介10+！全天候任飲任食/免費娛樂設施/50款燒烤美食

中秋燒烤BBQ食材網購推介2025！集齊全城20間高質網購BBQ店 免運優惠/燒烤包低至$75起/香港大學研究雞種

湯圓推介丨中秋湯圓10大品牌推介！老字號芝麻湯圓/小湯圓/榴槤湯圓/鹹湯圓 低至$11

中秋團圓飯2025｜港九新界10間高質中菜推介合集 低至$158起/拍檔廚房同款菜式/75折優惠

中秋禮籃禮盒｜精選12款中秋禮籃禮盒推介 優惠碼/早鳥優惠+免運費/低至$188

更多中秋揀水果貼士

中秋水果攻略│Top 10 港人最愛中秋水果！一文教齊點揀香印提子/日本桃/蜜瓜

日本蜜瓜送禮/自用唔同揀法？3招揀到甜美成熟靚蜜瓜 送禮要揀靚T字瓜蒂

日本水蜜桃當造季節/品種/價錢一覽！果欄揀桃達人：日本桃要多毛墜手

日本水蜜桃2025│水蜜桃6大新手疑問！越紅唔係越靚 多毛等於新鮮？（有片）

陽山水蜜桃2025｜價錢超平¥10/個當造陽山桃爆紅！深圳盒馬鮮生以外仲可喺呢啲地方買到（附名單）

香印提子2025│日本香印提子3大選購貼士！一文睇清岡山晴王、長野、山梨價錢/甜度分別

麻豆文旦│文旦、柚子有乜分別？教你3招揀到冇核甜美多汁靚文旦

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？