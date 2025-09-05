熱氣球節・一文整合｜政府揭 8 月測試失敗
月餅2025｜康得思酒店明閣月餅突發買一送一！每盒低至$204入手迷你流心奶黃月餅/迷你錦繡月餅
香港康得思酒店明閣買一送一！平均每盒$204，立即睇內文：
中秋佳節將至，還未入手月餅的你，就一定要留意！今次香港康得思酒店明閣推出的月餅系列備受矚目，其中迷你錦繡月餅拼盒（六件裝）及迷你流心奶黃月餅（六件裝）推出「恒生客戶尊享」買一送一，只要輸入優惠碼【HASEMOONCMC】，折後最平每盒$204，非常抵買！大家立即上Klook入手優惠！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
恒生客戶買一送一 平均$204起入手迷你流心奶黃月餅/迷你錦繡月餅
今次「恒生客戶尊享」買一送一的優惠碼，可以抵價入手迷你流心奶黃月餅（六件裝）及迷你錦繡月餅拼盒（六件裝），恆生客戶只需輸入【HASEMOONCMC】即可享受優惠，記得入手。明閣今年推出的迷你流心奶黃月餅，嚴選特級湘連巧製成幼滑金黃蓮蓉，色澤如琥珀，蓮香濃郁；搭配油潤起沙的鹹蛋黃，甘香誘人，讓人回味無窮。每一口都能感受到蓮蓉的細膩與蛋黃的鹹香在舌尖交織，層次豐富，香氣撲鼻。外皮鬆軟微彈，完美包裹著內餡，入口即化，甜而不膩。無論是搭配清茶，還是獨自品嚐，皆能細細品味傳統與匠心的結合，是佳節饋贈親友或自享的上乘之選。
另外，迷你錦繡月餅拼盒（六件裝），傳統與現代口味交織，每口都是極致享受。每件約45克的精緻月餅，包含三款不同口味各兩件：
迷你流心黑芝麻月餅（兩件裝）
嚴選上品黑芝麻原材料，經多重工序秘製而成，芝麻香氣濃郁。這款創新口味將傳統黑芝麻與流心工藝結合，一咬下去香濃的芝麻餡立即湧出，層次豐富。
迷你奶黃月餅（兩件裝）
精選優質牛油與頂級鹹蛋黃製作，餅皮酥香鬆化，內藏香濃幼滑的奶黃餡，味道甘香細膩。這款經典口味一直是奶黃月餅愛好者的首選，明閣的版本更顯精緻。
迷你陳皮豆沙月餅（兩件裝）
香甜綿滑的紅豆沙餡與幽香滿溢的陳皮完美融合，醇香撲鼻。傳統廣式口味的現代演繹，為中秋節增添懷舊情懷。
迷你錦繡月餅拼盒(六件裝）【恒生客戶尊享】買一送一優惠碼【HASEMOONCMC】
特價：$408/2盒｜
原價：$816/2盒
迷你錦繡月餅拼盒（六件裝）【恒生客戶尊享】買一送一優惠碼【HASEMOONCMC】
特價：$408/2盒｜
原價：$816/2盒
月餅兌換：
明閣 （康得思酒店）地址：香港九龍旺角上海街 555 號 香港康得思酒店L層（地圖）
明閣（灣仔）地址：香港灣仔港灣道 23 號鷹君中心2樓（地圖）
兌換日期：2025年8月18日至10月6日
兌換時間：上午11:00 至晚上9:00
>>2025中秋合集│月餅優惠、水果貼士、中秋好去處<<
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多月餅優惠推介
月餅2025丨月餅早鳥優惠推介30間！榮華/皇玥/酒店月餅折扣一覽（附網購優惠連結）
月餅2025｜榴槤月餅推介10間！榴槤冰皮早鳥價/獨家優惠碼/加$1多一盒
月餅2025〡蓮蓉月餅推介合集！榮華低至半價/利苑67折/逸東軒65折
月餅2025〡流心奶皇月餅推介合集！低至6折：榮華/美心/皇玥/望月
月餅2025｜冰皮月餅優惠8間！早鳥價低至36折/最平$10個/獨家月餅優惠碼
奶黃月餅2025｜15間早鳥優惠奶黃月餅 酒店月餅低至65折起/低糖之選/迪士尼彼思系列
月餅卡路里大比拼！低糖月餅反而最肥？營養師解答6大中秋減肥疑問
健康月餅│減肥必睇健康月餅6大迷思！營養師踼爆紫薯同純素月餅一樣肥
月餅回收2025〡全港月餅回收機構合集 轉贈基層家庭分享愛/月餅盒回收行動/月餅裸買地圖
更多中秋聚會食乜好推介
到會推介2025〡中秋到會推介10間！送望月月餅/低至65折優惠/額外$200折扣
盆菜2025〡中秋盆菜推介8間！人均低至$70.9/回贈$500餐飲禮券/法式酥皮龍蝦盆菜
燒烤場推介2025｜中秋BBQ燒烤場推介10+！全天候任飲任食/免費娛樂設施/50款燒烤美食
中秋燒烤BBQ食材網購推介2025！集齊全城20間高質網購BBQ店 免運優惠/燒烤包低至$75起/香港大學研究雞種
湯圓推介丨中秋湯圓10大品牌推介！老字號芝麻湯圓/小湯圓/榴槤湯圓/鹹湯圓 低至$11
中秋團圓飯2025｜港九新界10間高質中菜推介合集 低至$158起/拍檔廚房同款菜式/75折優惠
中秋禮籃禮盒｜精選12款中秋禮籃禮盒推介 優惠碼/早鳥優惠+免運費/低至$188
更多中秋揀水果貼士
中秋水果攻略│Top 10 港人最愛中秋水果！一文教齊點揀香印提子/日本桃/蜜瓜
日本蜜瓜送禮/自用唔同揀法？3招揀到甜美成熟靚蜜瓜 送禮要揀靚T字瓜蒂
日本水蜜桃當造季節/品種/價錢一覽！果欄揀桃達人：日本桃要多毛墜手
日本水蜜桃2025│水蜜桃6大新手疑問！越紅唔係越靚 多毛等於新鮮？（有片）
陽山水蜜桃2025｜價錢超平¥10/個當造陽山桃爆紅！深圳盒馬鮮生以外仲可喺呢啲地方買到（附名單）
香印提子2025│日本香印提子3大選購貼士！一文睇清岡山晴王、長野、山梨價錢/甜度分別
麻豆文旦│文旦、柚子有乜分別？教你3招揀到冇核甜美多汁靚文旦
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
熱氣球節甩轆變「放風箏」 港人慨嘆花千零蚊飛日本更好
中環熱氣球節甩轆惹眾怒，港人批「高價低質」寧願北上或遊日消費。零售數據雖連升三月，增幅有限，本地經濟長期承受消費外流壓力。Yahoo財經 ・ 3 小時前
Giorgio Armani逝世享壽91歲，意大利傳奇時裝設計大師語錄：真正的優雅不代表引人矚目，而是令人難忘
意大利時尚設計大師Giorgio Armani於2025年9月4日逝世，享壽91歲。他以優雅簡約的風格重新定義了現代時尚，創立了極具影響力的Armani品牌王國。Yahoo Style HK ・ 12 小時前
徐子淇劇透中環大劇院 將撼動五大劇院
「千億新抱」徐子淇為時尚雜誌拍攝封面，訪問中提到恒地中環地標項目將設置全港首個百老匯式大劇院。現在香港力谷盛事經濟，新增頂尖表演場地確係好事。不過中環大劇院崛起又會帶來競爭，有五大本地劇院或會受到衝擊。Yahoo 地產 ・ 18 小時前
張柏芝任林家謙演唱會嘉賓曝揀歌原因 自嘲冇才華只有一首歌紅：顏值我還是有的
45歲張柏芝嘅近年轉戰內地發展，久未喺香港露面嘅佢驚喜亮相林家謙紅館演唱會，成為第9場「盲盒」嘉賓。張柏芝穿起薄紗裙裝，以孖辮造型出場，與林家謙合唱代表作《任何天氣》及《留給最愛的說話》，勾起現場觀眾及網民嘅回憶。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
Jennie同款Chanel「千金氣質」配飾：秋冬必備畫家帽、絲巾、頭箍盤點
由「人間香奈兒」Jennie親身演繹的Chanel 2025/26秋冬預告系列，以巴黎街頭混搭90年代慵懶風格掀起話題，其中今季的配飾亦令人眼前一亮！從復古頭飾到多變絲巾，每件都兼具實用性與造型感，絕對是細節控的秋冬必收神器！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
《愛．回家》Terry激罕晒婚照 甜美嬌妻靚樣曝光
憑《愛．回家之開心速遞》敦厚誠懇形象嘅「Terry」李偉健，人氣高企入晒屋，依家50歲嘅佢就早前被爆早於2018年就同拍拖15年圈外女友Bo結束愛情長跑，舉行婚禮，婚宴更獲《愛．回家》一班演員及TVB藝人好友拉隊到賀，場面既熱鬧又感動。東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
46歲孔劉驚人逆齡少年近照獲大讚 不似大叔似小鮮肉！4大凍齡習慣比初出道更年輕
在韓國演藝圈說到凍齡代表，孔劉必定榜上有名。即使年過四十，他的外貌依舊如同初出道時般帥氣，甚至更顯年輕！早前，他上載的一組照片再次引發熱議，許多粉絲大讚他怎麼看都不像40多歲的中年男星，反而像剛走出校園的大學生。到底他是如何保持十年如一日的年輕帥氣容貌？以下即揭開他的日常凍齡秘技！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
41歲李蘢怡大曬比堅尼泳照 盡騷玲瓏浮凸好身材
現年41歲嘅李蘢怡，2000年以模特兒身份出道，後來轉做歌手，曾與陳文媛（Bobo）合唱地鐵廣告歌《時光中飛舞》，推出過個人專輯《Tiffany Lee E.P.》，憑《夜遊杜拜》爆紅，不過熱潮減退後便無以為繼，轉換跑道擔任演員，出演過《鍾無艷》、《金雞》、《大丈夫》及《雀聖2自摸天后》等電影。可惜，2006年選擇與電影公司解約，李蘢怡曾坦言入行多年欠缺運氣，無可能白等機會來臨，加上經歷太多唔開心事情於是退出娛樂圈。之後佢以本名李宜錚轉職珠寶公司擔任傳銷和公關工作，又前往英國修讀藝術學位課程，最後以英國著名學府皇家藝術學院（Royal College of Art）珠寶設計相關碩士學位畢業。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
徐子淇「復出」影封面照 引網上熱議造型 有網民為其平反：師兄清潮穿越嚟？
人稱「千億新抱」嘅徐子淇，最近成為時尚雜誌Vogue香港版9月號封面人物。身為恒基地產聯席主席李家誠嘅太太，徐子淇喺專訪入面仲提及自己有份參與構思恆地喺中環嘅項目The Henderson，並透露中環新海濱用地將以「橋」為概念Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
改良版雪球｜傳中國富豪重投「雪球」衍生產品 年前被指是加劇跌市 監管部門曾出手限制
據彭博報道，一年前遭內地監管機構出手叫停，被指是加劇股市暴跌的「雪球」衍生產品，如今再次活躍於市場，不少中國富...BossMind ・ 1 天前
林子祥自爆被醫生父遺棄英國自生自滅 冇錢返學打幾份工謀生冇人幫「求救即係乞食」
林子祥同葉蒨文早前接受查小欣嘅youtube節目訪問，宣傳佢地10月一齊舉行嘅演唱會。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
盛品儒遺孀蔡一鳳指女兒常哭掛念爸爸 自己仍堅強撐起全家
亞視前高層盛品儒（James）於8月18日養和醫院病逝，終年48歲，遺下太太蔡一鳳與一對龍鳳胎。蔡一鳳在個人平台中分享自己的女兒常說掛念爸爸Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李日朗自揭2年前患胃癌 一日飲3公升中藥 3個月後奇蹟痊癒
現年43歲嘅李日朗（Don），喺2003年以歌手身份出道，並因拍攝TVB青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》而為人認識。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【中環解密】恒地中環新海濱項目 徐子淇預告設大劇院
有「千億新抱」之稱、恒地（0012.HK）聯席主席兼董事總經理李家誠（Martin）的太太李徐子淇（Cathy），時隔兩年再「出山」為時尚雜誌VOGUE拍攝9月刊封面，並以「Homecoming」為主題，特別到恒地在中環的新地標The Henderson的頂層空間拍攝。信報財經新聞 ・ 1 天前
石澳「嚦咕嚦咕」大屋50萬租出 要符合咩門檻先有資格入住？
超級豪宅租務市場持續活躍。由信和黃志祥家族持有、曾作港產片《嚦咕嚦咕新年財》取景的石澳大浪灣道16號洋房，近日以約50萬元月租簽約出租，成為區內近年罕見的高價租盤。閱讀更多：開箱｜《嚦咕嚦咕新年財》劉德華大宅放租 石澳4,000呎巨屋月租50萬《毒舌大狀》藍本？｜市區驚現1字頭筍盤！ 大廈曾發生轟動全港「彭楚盈案」該洋房佔地約21,490平方呎，室內實用面積約6,059平方呎，設6間睡房，另連約1.5萬平方呎花園及泳池。今年1月初業主叫租50萬元，現時已獲租客承租；市場估計租金約50萬元，呎租約83元。區內代理表示，該大屋曾於23年前為經典賀歲片《嚦咕嚦咕新年財》取景，用作片中由劉德華飾演的「麻雀大俠」的居所，大屋更是戲中的主要場景之一；梁詠琪與黃文慧上演婆媳大戰的一幕，更令人印象深刻。大屋雖然外貌變化不大，但內籠已全面翻新；故大業主一經放盤，即吸引不少豪宅客查詢。代理透露，因應物業地段因素，業主要求租客需持有石澳鄉村俱樂部會藉。如租客未有會藉，業主可協助代為申請，但申請費用約135萬元須由租客承擔；此外，俱樂部亦會就申請人資格進行審核，故此該洋房放盤逾半年才成功租出。石澳上一次出現逾28Hse.com ・ 22 小時前
據報電視廣播(00511.HK)附屬向小紅書興訟 涉侵害作品資訊網絡傳播權
據天眼查顯示，近日，小紅書經營商「行吟資訊科技(上海)有限公司」被電視廣播(TVB)(00511.HK)旗下的「上海翡翠東方傳播有限公司」起訴，案由是侵害作品資訊網絡傳播權糾紛。AASTOCKS ・ 1 天前
楊證樺想組「明星保安隊」幫圈中人謀生 搵藝人做保安有原因
TVB綠葉演員楊證樺加入娛樂圈多年，參演過無數劇集，近年佢投資成為保安公司老闆，仲落手落腳到多個啟德演唱會及體育賽事擔任保安工作。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 20 小時前
台北機票優惠｜快閃台北只要$99！搭中華航空一口價連稅包23KG行李，分分鐘食到CHIIKAWA餐點
旅遊不需要大費周章計劃，只要一個周末就可以起行！多年來都是港人快閃首選地的台北，將於在9月9日有激抵價來回機票優惠，只要$99就搭到中華航空到桃園機場，價錢已連稅、包23KG寄艙行李，十分抵玩～即睇詳情！Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
樂悠節2025｜八達通「828樂悠節」加碼至1656萬元 每張卡最高回贈XXX元(附領取方法)
由八達通主辦的第二屆「828 樂悠節」，自上周四(8月28日)推出以來，短短5日內，至今已有逾130萬銀髮族群使用樂悠咭於零售商戶消費，帶動總零售消費額超過3億元。有見及此，八達通決定「加碼」，即日起追加一倍、即828萬元現金回贈，使活動總回贈金額達1,656萬元。am730 ・ 21 小時前