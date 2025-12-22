康文署再推3招打擊炒場 室內籃球場排球場取消執雞

康文署 室內籃球場及排球場

康文署再推出打擊「炒場」新措施。康文署指，為保障公平使用「SmartPLAY康體通」系統，康文署將打擊使用電腦程式或其他自動化工具預訂交易或干擾系統正常運作的不當行為，違者其帳戶將被暫停360日；亦取消室內籃球場及排球場「執雞」(即酌情容許他人免費使用未被取場的設施)安排，新措施於月底或下月生效。

康文署轄下康體場地長期供不應求，近年屢傳出有人利用各種手段壟斷熱門時段，之後在網上平台或社交群組高價轉租使用權，賺取差價。康文署亦推出不同措施打擊，如開發的智能康體服務預訂資訊系統SmartPLAY，取代舊有「康體通」，除採用實名登記，亦在先到先得的分配機制上，加入以抽籤方式分配熱門康體設施等。但一些熱門時段，場地預訂情況仍被「秒殺」，懷疑有人利用外掛程式搶場再作法法炒賣。

為打擊「炒場」問題，康文署昨推出3項措施，包括「SmartPLAY康體通」系統，禁止使用電腦程式等自動化工具預定場地，如發現有用戶違反規定，帳戶將被暫停360日，新措施明年1月21日起生效。

現時在「SmartPLAY康體通」預訂草地足球場時，租用人須填寫另外4名用場人士的資料，並須與其中3人一同簽取場地及於租訂段節在場使用設施，康文署指，此舉旨在確保租用人是真正用家，並取得一定成效。於明年1月21日起，安排適用於受歡迎的室內籃球場及排球場，租用人在預訂有關場地時，須填寫另外兩名用場人士資料，並須與其中一人一同簽場，以及在場使用設施。

康文署現場容許部分康體設施的措施，租用人如於所租訂的段節開始10分鐘後仍未簽場，而當時無同類設施可供租訂，署方可酌情容許其他人免費使用未被取場的設施，作與原租用人租場的相同用途(即俗稱「執雞」安排)，於本月30日起室內籃球場及排球場租用人若無及時取場，署方不再會容許他人「執雞」。

康文署重申，會密切監察新措施的成效，於有需要時會繼續優化「SmartPLAY康體通」，以及推出更多打擊「炒場」的措施。

