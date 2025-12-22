康文署加強打擊炒場 用程式干擾可禁用 360 日 室內籃球場和排球場禁「執雞」︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】康文署今日（ 12 月 22 日）公布，將推行新措施加強打擊違規轉讓康體設施，即俗稱「炒場」的行為。新安排針對「SmartPLAY 康體通」系統的使用規則、熱門室內場地的預訂手續，以及取消部分場地的免費使用安排。

為確保系統公平運作，康文署將嚴厲打擊利用電腦程式或自動化工具預訂場地及干擾系統的行為。由明年 1 月 21 日起，若用戶違反「SmartPLAY 康體通」禁止使用自動化工具的條件，康文署將暫停違規帳戶 360 日，且不會發出預先通知。當局呼籲用戶妥善管理個人帳戶，切勿向第三方透露帳號及密碼。曾交出相關資料的用戶應盡快並定期更改密碼，防止帳戶被盜用。

取消室內籃球場及排球場「執雞」安排

在場地預訂規定方面，康文署參考現時草地足球場的預訂成效，決定將類似措施擴展至熱門的室內籃球場及排球場。由明年 1 月 21 日開始，租用人在預訂該兩類場地時，必須填寫額外兩名用場人士的資料。租用人屆時須與其中一名申報人士一同簽取場地，並在租訂段節內全程在場使用設施。

針對俗稱「執雞」的免費場地安排，康文署發現有部分室內籃球場及排球場的租用人，懷疑故意在用場當天不領取場地，從而安排其他人以「執雞」方式免費使用設施，藉此進行「炒場」活動。為杜絕上述行為，康文署決定由 12 月 30 日起，取消室內籃球場及排球場的「執雞」安排。